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 Экономика
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Все про:бизнес (1214) законопроект (2173) металлургия (315) промышленность (231) Южанина (96)

 Законопроект 1210 повлечет тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса до конца года, - Южанина

О негативных последствиях для отечественной экономики принятия законопроекта 1210 шла речь во время последнего заседания парламентского Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Профильный комитет таки рекомендовал Раде одобрить законопроект 1210 в первом чтении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", в частности, народный депутат Нина Южанина отметила: "Законопроект будет иметь страшные негативные последствия для всей экономики: это тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса уже к концу этого года".

В ходе заседания депутаты от восточного региона оперировали конкретными цифрами. Речь шла о том, что рентная плата для отечественной металлургии станет выше в десять раз по сравнению с прямыми конкурентами – российскими производителями.

Несмотря на мнение участников и предварительную критику проекта закона со стороны бизнес-ассоциаций, международных и отечественных экспертов и аналитиков, профильный комитет таки рекомендовал Раде одобрить законопроект 1210 в первом чтении. Бизнес выразил обеспокоенность, что в дальнейшем их аргументы также не будут учтены.

В свою очередь председатель Комитета Даниил Гетманцев пообещал найти все компромиссы с металлургами. И также пересмотреть рентную плату для добычи марганцевых руд. Которую, по словам Гетманцева, "выпустили из внимания случайно, и это была ошибка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альтернативный проект закона №1210-1 также не дал ответов на ключевые вопросы о повышении ренты, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Источник: https://censor.net.ua/n3151581
 
   
 Топ комментарии
 
Для крупного бизнеса, особенно угольно-металлургического и куриного - надо отменить все налоги, чтобы Ахметов и Косюк уничтожили конкуренцию со стороны раши.
Деньги в казну надо сбивать через евробляхеров и повышение коммуналки. Простые люди заплатят за все.
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Ну коль столько истерики, то явно крепко хвост прищемили "крупному бизнесу".
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Да его не прищемили.А просто пора наводить порядок.Это не для злорадства шариковых.Отнимать и делить не будут.Но золотых унитазов и ванн с шампанским станет меньше. ТАК ЖИВУТ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ.А кацапье обложить пошлиной .НЕ должно быть в Украине ихних товаров ни через Беларусь ни другими тропами
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как жирные твари не хотят платить налоги! аж визжат! понаделали кластеров из ФОПов с миллиардными прибылями, а хотят платить как минимальный единый налог,крысы ублюдочные!
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Зеленский заставляет олигархов платить налоги за использование украинских недр. У олигархов истерика - теряют сверх прибыли. Продают по мировым ценам, а налоги и зарплаты платят мизерные.
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попутчик негодует, ахметов подключил всех на разгон зрады. 170% годовой прибыли никто не хочет терять.
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Отлично нафиг он нужен мы же идём назад в сэсэрэ да Зебилы? Кстати вы тоже будете сокращены 😂😂😂
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Только те, кто сотрудничает с крупным бизнесом... украинским...
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ты вообще не украинец . ты из страны которая ноги под рашкой развигает
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куды вы, ПЕСики, ідете, то ваша особиста собача доля Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття великого і середнього бізнесу до кінця року, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7413
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Та какой бизнес может быть после того как эти земрази дорвались до корыта. Теперь еще и с народной милицией лнр/днр придется делиться.
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Для крупного бизнеса, особенно угольно-металлургического и куриного - надо отменить все налоги, чтобы Ахметов и Косюк уничтожили конкуренцию со стороны раши.
Деньги в казну надо сбивать через евробляхеров и повышение коммуналки. Простые люди заплатят за все.
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Чтобы наполнить бюджет, надо по всем каналам в мире показывать круглосуточно "сватов".
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а доходи від реклами не в офшор, а в бюджет
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Премію Дарвіна з економіки цей Зебіла вже заслуговую.
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Косюк не скаржиться, ферму курячу в Польщі будує, там бізнес купує
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Ничего. Есть беня(он же есть, никуда не делся?). Он купит дешево, затем продаст, но уже дороже. Собственно затем он и здесь. Или есть еще версии его пребывания в Украине?
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ага....
продали свою страну за обещания, а тарифы им так и не снизили...
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Пусть Коломойский с олигархами заплатят сначала!
Зеленая дрянь хочет за наш счет даунбас ремонтировать, руками вора коломойского!
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А олигархи - это не крупный бизнес? А какой?
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3,7 млрд грн штрафу: перевірки касової дисципліни і судова практика

https://news.dtkt.ua/law/jurisprudence/58048
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а це ще не всіх зобов'язали касові апарати ставити.
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я читав статтю, якась дебільна позиція податкової, бабло ж то йшло потім в банк, а не виймалась готівка. Я знаю подібну ситуацію, то справа з третьої спроби в тоді ще Вищому адміністративному вирішилась на користь підприємця.
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Вот так вы, Южанина, и жили 28 лет,укрепляя олигарха.
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Сначала Зелю, Беню, и рейдера Богдана!
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Ага, все олигархи разом соберутся и уедут Законопроект 1210 повлечет тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса до конца года, - Южанина - Цензор.НЕТ 5314
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Олигархи накроютца медным тазом??
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Ну, закроют и х...... с ними. А на счет экономики не переживай, с вашей экономикой 6 лет догоняем Януковича, минимальную пенсию в 100 долларов.
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и правильно.нах этот малый бизнес.будет один крупный-1
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А про малый Южанина ничего не сказала. Значит, будет процветать.
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це добре
отже, великий та середній бізнес підтримає народний імпічмент зюзі
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Олигархи больше заплатят в буджет Украины, а не выведут в офшоры. Больше зарплаты бюджетников, больше дорог и т. д. Значит вырастут продажи и доходы малого и среднего бизнеса.
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а не простіше тоді законодавчо заборонити використання офшорів для оптимізації податків, і взагалі здійснювати операції церез офшорні юрисдикції? у нас же як роблять, продають своїй офшорній компанії продукції на копійку дорожче собівартості, от з тої копійки і платять податки, це типа прибуток. А вже офшорна продає кінцевому споживачу по нормальній ціні, але той реальний дохід осідає в офшорі, а потім вони, типа іноземний інвестор вкладає сюди свої гроші і ясне діло прибутки вовидить без фактично податків. це сама проста схема.
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Так средний класс опасен для любого правительства, т.к. самый активный и тупо не следует за лозунгами о халяве, которая возникнет ниоткуда.
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Не. Ренту на марганець треба знизити. Ато бородата бабуся мало заробляє. Та і на боксити (алюміній) також.
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А куда делись идеи либертарианства, о которых распинался Зеленский в начале своей каденции? И как согласуются эти законы с ужесточением давления на фопы? Вроде-бы либартарианская философия связана с отменой давления на малый бизнес и уничтожения монопольных структур. У нас прямо противоположные действия.
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Нет никакого ужесточением давления. Но крупному бизнесу работать под видом ФОПов будет гораздо сложнее. Или ты за крупных?
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то есть сапожник или ремонтирующий мобилки должны иметь кассовые аппараты? Я вообще-то о другом. Новой командой были провозглашены идеи либертарианства. Эти идеи имеют целью отказ от давления на малый и средний бизнес, отказ от существующей налоговой системы и перевод её в один налог с небольшим процентом. Пока я вижу желание наполнить бюджет любой ценой. Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття великого і середнього бізнесу до кінця року, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3673
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Может зеленые просто воюют таким образом с ахметкой попытавшимся перекупить кучку слуг в раде,если да,то пусть донецкий картежник закрывает свой бизнес и вместе со своим другом потрохом уматывает к сватам пети в питер.
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Когда "правительство самоубийц" поднимало в 10 раз тарифы для населения и для того же бизнеса все молчали в тряпочку, а когда заставляют платить налоги наступил конец света.
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бач ти як буржуї недобиті заворушилися.. придеться платити податкі по повній.. я б вам ще за ухиляння за попередні роки статтю би намалював, але то вже не моя прерогатива
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Какая истерика у зажравшихся морд, сдирающих ценами на свой второсортный товар с народа три шкуры. А их, всего навсего, хотят заставить честно платить налоги!!!!! Просто платить по закону!!! Сволочи, устроили тут вакханалию с ценами, уже дороже европейских, на своё говно!!!! Вас к стенке пора ставить, а не панькаются, как организаторов геноцида, украинцы вымирают и разбегаются, а они всё мешки долларами набивают.
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А может пора крупному бизнесу и вообще бизнесу начать политику поддержки государства. Бизнесмен Косяк покупает яхту за 80 млн, а государство ему на поддержку бизнеса 800 млн. Футбольный клуб у Ахметова, Суркиса, а мы все помогаем. Бизнесмены прокручивают в тени десятки миллионов, а налог платить, они ФОПы. Видимо южанина предстваитель таких бизнесменов. уже мы видели в ВРУ не одну такую защитницу. А потом, они бизнесвумен.
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