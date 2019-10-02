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Все про:бизнес (1214) законопроект (2173) рента (15) Каленков Александр (57)

 Альтернативный проект закона №1210-1 также не дал ответов на ключевые вопросы о повышении ренты, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

В комитете Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики представили законопроект №1210, где прописаны условия повышения ренты на добычу железной руды, и он вызвал большие сомнения в своей эффективности и целесообразности у экспертов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром", советник в МЭРТ Александр Каленков в комментарии "Апострофу".

Он отметил, что обещанный в комитете альтернативный проект также не дал ответов на ключевые вопросы о повышении ренты.

"Дубинский предложил гипотезу - давайте подумаем о формульном образовании ренты, основываясь на ставке Платс в Северном Китае… Как будет ставка Платс в Северном Китае приводиться к ставке ренты в Украине? Какие будут составляющие этой формулы, коэффициенты и прочее? Никаких деталей Дубинским и его комитетом указано не было. Дубинский заверял, что они будут в альтернативном законопроекте №1210-1. Его уже опубликовали, но там тоже ничего нет. В сравнении с первой версией - абсолютно ничего не поменялось", - подчеркнул Каленков.

По его словам, во время очередного заседания комитета стало ясно, что изменений в части ренты законопроекта не будет - его якобы собираются передать в Раду в нынешнем виде и ко второму чтению доработать. Эксперт выразил сомнение, что это произойдет.

"Заявления о том, что давайте примем в первом чтении это, а потом попробуем ее как-то изменить, нами абсолютно не принимается. Мы понимаем, что, если законопроект будет проголосован в первом чтении, очень мала вероятность, что Верховная Рада потом к нему вернется и будет что-либо пересматривать", - отмечает президент ОП "Укрметаллургпром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт

Источник: https://censor.net.ua/n3151579
 
 
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У нас он капитуляция на носу, а они за железную руду переживают.
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Олигархи не хотят платить налоги на испольщование украинских недр. Подключили всех.
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они переживают не за железную руду, а за деньги которые им падают в карман.
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Успокойтесь, в Украине теперь будет законодательная база ордило/срашки. Спасибо зеобабам
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кто бы пояснил слугам коломойского, что дар управления - это Божий дар, а не булавой махать. Чингисхан орду создал после того, как из Китая привез одного чиновника, который написал ему яссу, а он только тупо ее исполнял. И до европы дошел
актеры, клоуны и пианисты с фотографами - не тот компот
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