 "КоммерсантЪ" опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

Внешнеполитические ведомства Германии, России, Украины и Франции могут приступать к подготовке саммита в "нормандском формате", который примет Париж. Точной даты пока нет. Французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая 1 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы, сказал, что встреча может состояться в ближайшие недели.

Как сообщили в российских госструктурах, саммит вполне возможно провести в этом месяце. Для этого нужно согласовать графики руководителей четырех государств. Такая встреча будет первой с 2016 года.

Формулу предложил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в бытность главой МИД ФРГ. "Формула Штайнмайера" никогда ранее не оформлялась в виде документа.

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Как отмечает российское издание, в согласованном тексте говорится, что закон об особом статусе ОРДЛО "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах". Также там отмечается, что закон будет действовать на временной основе до опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, особый статус начнет действовать на постоянной основе.

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Зафиксировать эту договоренность предполагалось 18 сентября на заседании ТКГ. Но экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе, отказался тогда поставить под бумагой свою подпись, заявив, что это может спровоцировать в Украине очередной Майдан. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко, впрочем, объяснил срыв подписания техническими проблемами, не уточнив, в чем они состояли.

К 1 октября была придумана схема, позволившая членам контактной группы утвердить единую редакцию "формулы Штайнмайера", не подписывая ее. Представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, комментируя итоги заседания в Минске, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в его адрес "подтвердили текст "формулы Штайнмайера"". Письма, подписанные ОБСЕ, российской стороной, представителями ОРДЛО и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября.

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"Украинская сторона принимает текст этой формулы", - написано рядом с подписью Кучмы.











Фото документов: "КоммерсантЪ"

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".