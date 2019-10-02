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 Политика Украины
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 "КоммерсантЪ" опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

1 октября в Минске ТКГ согласовала единую редакцию "формулы Штайнмайера" и договорилась о разведении сил и средств на Донбассе. Таким образом Украина, Германия, Франция и Россия могут приступать к подготовке саммита "нормандской четверки" в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

Внешнеполитические ведомства Германии, России, Украины и Франции могут приступать к подготовке саммита в "нормандском формате", который примет Париж. Точной даты пока нет. Французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая 1 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы, сказал, что встреча может состояться в ближайшие недели. 

Как сообщили в российских госструктурах, саммит вполне возможно провести в этом месяце. Для этого нужно согласовать графики руководителей четырех государств. Такая встреча будет первой с 2016 года.

Формулу предложил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в бытность главой МИД ФРГ. "Формула Штайнмайера" никогда ранее не оформлялась в виде документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу

Как отмечает российское издание, в согласованном тексте говорится, что закон об особом статусе ОРДЛО "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах". Также там отмечается, что закон будет действовать на временной основе до опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, особый статус начнет действовать на постоянной основе.

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Зафиксировать эту договоренность предполагалось 18 сентября на заседании ТКГ. Но экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе, отказался тогда поставить под бумагой свою подпись, заявив, что это может спровоцировать в Украине очередной Майдан. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко, впрочем, объяснил срыв подписания техническими проблемами, не уточнив, в чем они состояли.

К 1 октября была придумана схема, позволившая членам контактной группы утвердить единую редакцию "формулы Штайнмайера", не подписывая ее. Представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, комментируя итоги заседания в Минске, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в его адрес "подтвердили текст "формулы Штайнмайера"". Письма, подписанные ОБСЕ, российской стороной, представителями ОРДЛО и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября.

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"Украинская сторона принимает текст этой формулы", - написано рядом с подписью Кучмы.

КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 01
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 02
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 03
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 04
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 05
Фото документов: "КоммерсантЪ"

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151578
 
 
 Топ комментарии
 
это гос измена!.. банда предателей: Зеленский, Кучма, Богдан и другие должны предстать перед судом!
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Если выборы на оккупированой територии будут проходить по украинскому законодательству, то уж извольте принимать документы на государственном языке Российские СМИ обнародовали согласованный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Украиной, ОБСЕ, РФ и представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 861
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А почему текст формулы штангенциркуля исключительно на руском языке? Российские СМИ обнародовали согласованный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Украиной, ОБСЕ, РФ и представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8106
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просто ,порошенко не ліг під путіна і не підложив під москалів УКРАЇНУ І НАРОД
а, так, зе-бидло вірно говорить, що порох нічого не зробив(

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корми говноm своих единомышленников, тут этот товар ты не продашь
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удивительно, что они Зеленского ещё и на huу не послали...
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Текст відповіді сайдіку абсолютно,до останньої коми , однаковий,що від Лугандону,що від України.
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І не єдиного слова про питання безпеки , кордону і Криму !! І не треба в Україні казати про якісь німецькі Штани , якогось там Маєра ! Це формула кремля та путіна !! Назвемо все СВОЇМ ім'ям !
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Сволота во главе с ЗЕленским и его бандой, слила Украину оккупантам, совершили госизмену. Какой будет ответ Армии Украины, Национальной Гвардии, патриотов из СБУ,
МВД и др.органов власти, сознательных украинцев покажет будущий Майдан, который снесет эту зеленую грязь и дрянь.
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А чому Україна підписала документ на мові агресора? Якщо не на українській мові то хоча б англійській. Контролювати вибори будуть переодягнені бандити бандформувань, приклад Крим. А чому ОБСЄ буде визначати законність виборів ?! Та це є розсадник російської ФСБ, кубло російських агентів. Ото і буде "законність" по правилах Кремля. А ЧОМУ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС бандитам з ДАУНБАСУ!? Може Західна Україна, Поділля, Волинь, Черкащина, Таврія більше гідні особливого статусу, бо вони в основному понесли тягар війни і жертви з агресором ! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ
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На прохання BBC News Україна, узгодження тексту "формули Штайнмаєра" прокоментував колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний.

За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.
Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".
"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут".Безсмертний також не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".
"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни".
"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - каже Безсмертний.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49900867
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Кацапи з сєпарами стріляють з фронту, зелені чмошники-капітулянти - в спину.
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Так где **** этот согласованный дип работниками текст закона ? Зеля ********,что ты там вчера ****** на пресс конференции посмеиваясь,что ни чего особенного не подписали! Судя по радостным визгам рашки,очень даже важный документ !
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мля, основной спонсор ОБСЕ - кремль.

кто на что надеется?
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Надеются на Суд Божий. А вдруг разверзнутся небеса и ангелы вострубят...
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Прахаботики узбагойтесь!!
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тільки салом не закусуй. Бо ще вдавишься... "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9065
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овцейоб мокшанский а ну брысь под лавку(((
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"Настоящий закон вступает в силу..." !? Какой закон? Текст "формулы Штайнмаера" законом не является! Это означает что существует закрытый для общества текст пакта Моники Зелински-Рибентропа ещё не имплементованный ВР Украины, но уже заявленный как закон!?
И тут возникает вопрос; А в нём что, гарантии Украины, территориальной целостности России?
Дипломатическое болото!
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мається на увазі закон про особливий статус одрло, а сам закон зекоманді кремль напише не переймайтеся
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"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
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Мне это напоминает ситуацию с Гадей , сначала все были за нее , а потом во как вышло😁 Так и с Зеленским сначала говорил правильные вещи, а сейчас.... полная фигня. Все хотят мира , однако не такой ценой😐
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Прошло 34 минуты. Ты уже забыл, что это уже писал? Похоже Лахта помогает разгонять зраду. Гордитесь порохоботики - Рассея с вами!
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Якщо я все таки третій раз поїду на Майдан (що не факт, бо ****.ло вже це хохлобидло малороське), то тільки зі зброєю і бойовими набоями. З другої сторони - Х.йло тільки цього і чекає. Суки зелені, ви знову продали українську незалежність.
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В ОРДЛО уже три месяцеа раздают российские паспорта.
Значит ли это, что согласно этой "формуле" граждане России будут принимать участие в украинских выборах на этой территории, а переселенцы, которые имеют пррописку в Луганске и Донецке но выехали оттуда, граждане Украины, нет?
Это сознательный саботаж украинской государственности либо такая вопиющая халатность и безразличие к будущему Украины?
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Новости оттуда, которые согласно плану Штанмайера обязаны публиковаться в украинских СМИ.
"Луганск, 1 октября. Перепись населения Луганской Народной Республики началась во вторник. Согласно постановлению Совета министров ЛНР, она продлится две недели - с 1 по 14 октября.
Перепись жителей организовали на стационарных участках. Пункты переписи открыты с 08.00 до 20.00 по московскому времени. Специалисты также обойдут частные дома для сбора информации.
Первая в истории ЛНР перепись населения началась в республике. Как передает «Луганский информационный центр», Государственный комитет статистики ЛНР на время переписи открыл для жителей республики телефон «горячей линии». Уточняется, что переписи населения подлежат граждане ЛНР, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся во время переписи населения на территории республики.
Кроме того, в список должны быть включены граждане ЛНР, постоянно проживающие в республике, но сейчас находящиеся за ее пределами."
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давайте я вам напишу про єдине на що слід звернути увагу в цій формулі і про що це говорить.
1. Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" від 16.09.2014 діяв тільки до 31.12.2019. Тобто, особливий статус гарантувався ОРДЛО тільки до 31.12.2019 і все, потім вони мали б жити як і раніше, як звичайні області України.
2. Підписана кучмою, за дорученням зеленського, так звана "формула", містить єдине заради чого вона написана: ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОРДЛО ОТРИМУЄ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ - НАЗАВЖДИ.

а це що? а це срана федералізація де сране ордло буде вічно проти НАТО та ЄС, але за попів, "руській мір" та іншу *****.
от і все, що містить ця "формула". вирішуйте самі що це для України. як на мене - це кінець держави.
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На "постійній основі" - це без встановлення граничного терміну, а не "назавжди". Навіть конституція не приймається назавжди, в неї можуть вноситися зміни. Вже не кажучи про Закони - вони відміняються, простим голосуванням.
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Хотите особий статус тогда берите в руки автоматы - формула Штанмаера!

Это не фигура речи, это сегодня уже реальность.
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И что? Погибнуть во славу олигархов? А другие в это время будут в Польше и Чехии после работы пиво с рулькой жрать и посмеиваться?
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Маньяк который давал команду отдать чеченцам гонгадзе и *******ть, потом давл команду выкопать тело и отрезать голову … должен закончить войну, вот это у нас пиз*****ц еще будет
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Только военная диктатура проукраинских сил ,спасет ситуацию
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ПЗДЦ, с террористами подписать договор. Ето измена "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1943
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Они уже не террористы, а запутывавшиися патриоты.
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Я смотрю на СФ на тебя даже твои соотечественники уже жалуются. Как же ты так низко пал??? "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2509
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А тебя туда чего черти полосатые татаромордовские понесли,жалобы строчить,негодяй?
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Я должен знать таких "доброжелателей", что бы вообще не вести с ними беседу. "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 202
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Пиши Сайдику письмо,****,сепаратная и включи туда,что ляпает штангенмахен.Теперь подпишись,что ты ознакомлен.Для порохоботов это будет-зрада,для орков-слив,для Украины-это только письмо чтобы организовали встречу наверху.Всё?В будку поросвынь,на дамбаун-ордло-понадобитесь-вас позовут,а пока вас только-что бортанули и теперь будут вправе договариваться,как вас удобнее сажать по Украинскому Законодательству,которое умные люди вскоре для вас,придурков,там наверху напишут.
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Зеленский думает что переиграет Путина. Как я понимаю - мы не можем добиться большего, чем добились за эти 5 лет.
Мы даже не сможем добиться разведения сил - Путину нужно, что бы лилась кровь, что бы мы были по сговорчивее.
А вот пр..***** весь результат, которого мы достигли, Зеленский реально может.
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И нужно отметить - со стороны врагов 4 подписи (2 из них говнари с дамбаса), со стороны Украины - 1. Да еще и вопрос тут большой - является ли вспучма украинцем. "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 176
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Кучма, мардовское - клоун, скоморох, ряженый. "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1699 "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1699 "КоммерсантЪ" опублікував підписи всіх сторін під погодженим текстом "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1699 Засланая мардва.
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Новости оттуда, которые согласно плану Штанмайера обязаны должно публиковаться в украинских СМИ.
Донецк, 30 сентября. Мирный житель Донецкой Народной Республики получил ранение во время обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что ВСУ открыли огонь в 06.35 по московскому времени. Стрельба последовала со стороны населенного пункта Майорск в направлении населенного пункта Горловка. Армия Украины применила крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украинские силовики ранили мирного жителя ДНР на КПП возле Горловки. Из-за обстрела силовиков ранение получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории контрольного пункта въезда-выезда в личном автомобиле.
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За ЭТО !!! им особый статус, амнистию, помощь, пенсии?
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20 прокацапских ботов кукарекают "измена!".
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Неприятная ситуация.
Но тут для Украины есть один хороший шанс - там написано, что выборы должны пройти не только в соответствии с Конституцией Украины, но и в соответствии со специальным законом об их проведении. . .

А уж в нём-то - раз принимать его будет украинский парламент - можно прописать всё, что угодно, вплоть до запрета баллотироваться людям, работавшим на незаконные структуры власти ОРЛО-ОРДО (короче, ОРДиЛО), принимавшим участие в вооружённом противостоянии украинским силовым структурам, нарушавшим закон об оккупированных территориях (в плане незаконных сделок с имуществом - отжатиях и т.п.).
Иными словами, можно прописать процедуру, что регистрация кандидатов должна проходить исключительно в ЦИК Украины в их офисе в Киеве (по причинам безопасности) и только с условием личной подачи документов кандидатом (никакой почты, никаких "по доверенности"). + что решения ЦИК об отказе в регистрации не подлежат обжалованию, кроме какого-то исключительного списка причин (типа приняты при отсутствии кворума или не подписаны членами ЦИК и всё). Тогда всех мудаков можно будет отсеять, а в лучшем случае СБУ их сможет даже отловить в Киеве на бульваре Леси Украинки.

Ясное дело, что ОРДиЛО и русские будут против такой постановки вопроса. Но это схема на случай, если Зеленский по мотивам политической целесообразности решит, что Украина должна с этой договорённости спрыгнуть - так вроде буква формулы Штайнмайера не будет нарушена, а её суть будет вывернута наизнанку так, что русские не захотят таких выборов. Но предъявить нам ни русские, ни французы с немцами нарушение договорённости не смогут.

Короче, содержание этого закона зависит от Слуги Народа. Вот тут тестик на предмет "зрада - НЕзрада" можно будет и провести - посмотрим, как именно он будет выписан : с крючками в пользу Украины или удобным для боевиков.
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Совершенно верно. Пока что эта формула Штайнмаера равна нулю. Как впрочем и раньше. Как и минские соглашения в целом.
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Володимир Логойда, Вам скільки цих "тестиков" потрібно? допоки на вашою міською радою російський прапор не замайорить?
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Ця бамажка зовсім нормальна для України. Все має відбуватись за українським законодавсьтвом.
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не брешіть! вона не "нормальна". вона говорить про те, що після проведення виборів ордло НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ отримає "особливий статус". а це і є федералізація.
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Володимир Логойда, і до речі, спеціальним законом щодо місцевих виборів є Закон України "Про місцеві вибори", це й мається на увазі, коли кажуть про спеціальний закон в цих листах. окремого закону про вибори ніхто писати не буде.
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А бюлетені також будуть друкуватися на "общепонятном"?
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Знову кучма тварь, Україну продає за погодженням з ворами олігархами, яких породив та за мичанням клоунів. Тварі горіть в аду!
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тут даже говорить пока что не о чем . начнутся переговоры тогда и увидим. но самое интересное будет потом . самое интересное будет когда заговорят все участники этой войны . причем не только со стороны Украины . что мы узнаем и узнаем ли вообще вот главный вопрос. кто то в Украине очень этого не хочет. кто?
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У моніки зе є два варіанти вибору: або шлях януковича або чаушеску
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Кучмовоз підписав ту херню щоб його зятьку краще торгувалось з московією,на все інше йому начхати
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