 "КоммерсантЪ" опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".
Внешнеполитические ведомства Германии, России, Украины и Франции могут приступать к подготовке саммита в "нормандском формате", который примет Париж. Точной даты пока нет. Французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая 1 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы, сказал, что встреча может состояться в ближайшие недели.
Как сообщили в российских госструктурах, саммит вполне возможно провести в этом месяце. Для этого нужно согласовать графики руководителей четырех государств. Такая встреча будет первой с 2016 года.
Формулу предложил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в бытность главой МИД ФРГ. "Формула Штайнмайера" никогда ранее не оформлялась в виде документа.
Как отмечает российское издание, в согласованном тексте говорится, что закон об особом статусе ОРДЛО "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах". Также там отмечается, что закон будет действовать на временной основе до опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, особый статус начнет действовать на постоянной основе.
Зафиксировать эту договоренность предполагалось 18 сентября на заседании ТКГ. Но экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе, отказался тогда поставить под бумагой свою подпись, заявив, что это может спровоцировать в Украине очередной Майдан. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко, впрочем, объяснил срыв подписания техническими проблемами, не уточнив, в чем они состояли.
К 1 октября была придумана схема, позволившая членам контактной группы утвердить единую редакцию "формулы Штайнмайера", не подписывая ее. Представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, комментируя итоги заседания в Минске, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в его адрес "подтвердили текст "формулы Штайнмайера"". Письма, подписанные ОБСЕ, российской стороной, представителями ОРДЛО и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября.
"Украинская сторона принимает текст этой формулы", - написано рядом с подписью Кучмы.
Фото документов: "КоммерсантЪ"
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".
а, так, зе-бидло вірно говорить, що порох нічого не зробив(
МВД и др.органов власти, сознательных украинцев покажет будущий Майдан, который снесет эту зеленую грязь и дрянь.
За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.
Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".
"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут".Безсмертний також не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".
"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни".
"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - каже Безсмертний.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49900867
кто на что надеется?
И тут возникает вопрос; А в нём что, гарантии Украины, территориальной целостности России?
Дипломатическое болото!
Значит ли это, что согласно этой "формуле" граждане России будут принимать участие в украинских выборах на этой территории, а переселенцы, которые имеют пррописку в Луганске и Донецке но выехали оттуда, граждане Украины, нет?
Это сознательный саботаж украинской государственности либо такая вопиющая халатность и безразличие к будущему Украины?
"Луганск, 1 октября. Перепись населения Луганской Народной Республики началась во вторник. Согласно постановлению Совета министров ЛНР, она продлится две недели - с 1 по 14 октября.
Перепись жителей организовали на стационарных участках. Пункты переписи открыты с 08.00 до 20.00 по московскому времени. Специалисты также обойдут частные дома для сбора информации.
Первая в истории ЛНР перепись населения началась в республике. Как передает «Луганский информационный центр», Государственный комитет статистики ЛНР на время переписи открыл для жителей республики телефон «горячей линии». Уточняется, что переписи населения подлежат граждане ЛНР, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся во время переписи населения на территории республики.
Кроме того, в список должны быть включены граждане ЛНР, постоянно проживающие в республике, но сейчас находящиеся за ее пределами."
https://wz.lviv.ua/news/398397-vidnovyv-diialnist-komitet-maidanu-lvivshchyny?utm_source=Push&utm_campaign=featured&utm_medium=referral
1. Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" від 16.09.2014 діяв тільки до 31.12.2019. Тобто, особливий статус гарантувався ОРДЛО тільки до 31.12.2019 і все, потім вони мали б жити як і раніше, як звичайні області України.
2. Підписана кучмою, за дорученням зеленського, так звана "формула", містить єдине заради чого вона написана: ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОРДЛО ОТРИМУЄ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ - НАЗАВЖДИ.
а це що? а це срана федералізація де сране ордло буде вічно проти НАТО та ЄС, але за попів, "руській мір" та іншу *****.
от і все, що містить ця "формула". вирішуйте самі що це для України. як на мене - це кінець держави.
Это не фигура речи, это сегодня уже реальность.
Мы даже не сможем добиться разведения сил - Путину нужно, что бы лилась кровь, что бы мы были по сговорчивее.
А вот пр..***** весь результат, которого мы достигли, Зеленский реально может.
Донецк, 30 сентября. Мирный житель Донецкой Народной Республики получил ранение во время обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что ВСУ открыли огонь в 06.35 по московскому времени. Стрельба последовала со стороны населенного пункта Майорск в направлении населенного пункта Горловка. Армия Украины применила крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украинские силовики ранили мирного жителя ДНР на КПП возле Горловки. Из-за обстрела силовиков ранение получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории контрольного пункта въезда-выезда в личном автомобиле.
Но тут для Украины есть один хороший шанс - там написано, что выборы должны пройти не только в соответствии с Конституцией Украины, но и в соответствии со специальным законом об их проведении. . .
А уж в нём-то - раз принимать его будет украинский парламент - можно прописать всё, что угодно, вплоть до запрета баллотироваться людям, работавшим на незаконные структуры власти ОРЛО-ОРДО (короче, ОРДиЛО), принимавшим участие в вооружённом противостоянии украинским силовым структурам, нарушавшим закон об оккупированных территориях (в плане незаконных сделок с имуществом - отжатиях и т.п.).
Иными словами, можно прописать процедуру, что регистрация кандидатов должна проходить исключительно в ЦИК Украины в их офисе в Киеве (по причинам безопасности) и только с условием личной подачи документов кандидатом (никакой почты, никаких "по доверенности"). + что решения ЦИК об отказе в регистрации не подлежат обжалованию, кроме какого-то исключительного списка причин (типа приняты при отсутствии кворума или не подписаны членами ЦИК и всё). Тогда всех мудаков можно будет отсеять, а в лучшем случае СБУ их сможет даже отловить в Киеве на бульваре Леси Украинки.
Ясное дело, что ОРДиЛО и русские будут против такой постановки вопроса. Но это схема на случай, если Зеленский по мотивам политической целесообразности решит, что Украина должна с этой договорённости спрыгнуть - так вроде буква формулы Штайнмайера не будет нарушена, а её суть будет вывернута наизнанку так, что русские не захотят таких выборов. Но предъявить нам ни русские, ни французы с немцами нарушение договорённости не смогут.
Короче, содержание этого закона зависит от Слуги Народа. Вот тут тестик на предмет "зрада - НЕзрада" можно будет и провести - посмотрим, как именно он будет выписан : с крючками в пользу Украины или удобным для боевиков.