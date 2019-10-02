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 Политика Украины
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 Пусть вся эта история с "Минском" и "формулой Штайнмайера" станет для Зеленского и его команды холодным душем, - Парасюк

Реально нет официальных договоренностей, есть просто тупая отмазка Европы и маниакальная позиция России.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Большой кредит доверия, который был дан нашему президенту и его команде, не дает ему права единолично принимать решения, которые ставят под угрозу нашу национальную безопасность. И никакие слова не смогут украсить то, что для каждого украинском очевидно. Мы слишком хорошо знаем, что такое Россия и Путин, чтоб сейчас так просто слепо поверить. Нет! Так точно не будет!" - заявил он.

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"Пусть вся эта история с "Минском" и "формулой Штайнмайера" станет для Зеленского и его команды холодным душем. Потому что война, которая у нас продолжается - это не просто политика. Общество хочет установления справедливости, а не фейкового мира, который нам навязывают. И, вообще, ошибкой было подписываться под тем, что когда-то начал Порошенко. Это именно он втянул Украину в эту крайне невыгодную для нас историю. Потому что реально нет официальных договоренностей, есть просто тупая отмазка Европы и маниакальная позиция России. И никто ни за что не будет нести ответственности, поскольку ни одна страна, которая сидит за столом переговоров, официально под этим всем не подписалась. Только нас одних силуют к чему-то. И я убежден, что даже после выполнения всех договоренностей ничего не изменится, потому что Путину не нужен мир, ему главное, чтобы продолжалась "страшилка" о бедной, несчастной Украине. И когда мы себе ставим вопрос, что будет дальше, то ответ прост - ничего, но только до тех пор, пока Верховная Рада за это все не проголосует. Поэтому, надеюсь, что народные депутаты поведут себя как народные, а не как на съезде комсомола! Много смертей, чтобы так просто взять и все забыть. Не получится!" - резюмировал Парасюк.

Пусть вся эта история с Минском и формулой Штайнмайера станет для Зеленского и его команды холодным душем, - Парасюк 01

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151577
 
   
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Йому може і душ, а от що робити хлопцям котрих ця потвора виганяє в зиму на не облаштовані позиції залишаючи ворогу свої укріплення?
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о парасюк реанемировался )) ахаха виртухи с ноги скоро начнуться класс.
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Якби мародер проліз на другий термін, то зараз розповідав би про доцільність формули штанмаєра та про "вимушену" торгівлю з кацапами, а порохоскот би дякував йому за цю перемогу..
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Ви правда можете прорахувати паралельну реальність?
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У нас Порошенко президент? Свои якобы да кабыбы оставь при себе...
Да и вообще
Нехай вся ця історія з "Мінськом" і "формулою Штайнмаєра" стане для Зеленського і його команди холодним душем, - Парасюк - Цензор.НЕТ 8853
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Тобто ти хочеш сказати що Торчок проводить політику Мародера і далі? Чи що ти хотів взагалі сказати? Може просто хотів зібрати лайки від собі подібних? Нехай вся ця історія з "Мінськом" і "формулою Штайнмаєра" стане для Зеленського і його команди холодним душем, - Парасюк - Цензор.НЕТ 1594
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😂 И вообще это он Зеленского нам подсунул чтобы слить кацапам Украину. Да ты глебушка знатный тридвараз как гласит твой ник😀
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а в чем слив ты конечно можешь объяснить? Эти все процессы были запущены ещё при мародере если ты не в курсе
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Кучма подписал Будапештский меморандум - сдал ядерное оружие, теперь опять что-то подписывает, что это **..ло может нормального подписать?
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а те, що кум ***** мертвейчук представляв на мінських Україну та скупив половину медіапростору, в цьому Парасюк зради не бачив
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Из нормального он может подписать себе только "смертный приговор".
Почему эта рыжая гнида до сих пор в политике ?
Его ещё лет тридцать назад надо было утилизировать ....😡
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Из таких вот идиотов и имеем зеленый грибок при власти
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А такие всегда востребованы. Как и Гришин, Билецкий, Корчинский и пр. Профессия у них такая...
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Зеленая Сопля дождется, что его размажут по асфальту.
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Размажут. Только после того как используют на полную.
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В этот раз нужно с этими подонками решать вопрос жёстко раз и на всегда хорош толерантности ибо она ведёт к смертям людей а не как должно быть к утилизации ВЫРОДКОВ
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Правильно, Порошенко, Палубий и компания должна ответить за убийство небесной сотни и обнищание Украины.
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Хорошо, что таких интеллектуалов, как Парасюк больше нет во власти.
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То что он вел себя в верховной раде я не одобряю и многие но весомый вклад в переломе событий майдана ключевой,Если б не он на майдане и не его ультиматум-никакого переговоров с Януковичем,он должен уйти или мы не уйдем,а европа тогда тоже сопли жевала,то ничего не произошло Украина стала бы тихо мирно Беларусь номер 2
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Наивный полуромантик Парасюк...не получится, говоришь? Да нет, любезный, у них почти получилось, сколько там до Нового года? Ещё 3 месяца поработать?
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дуже цікаво почути твій план по стабілізації ОРДЛО
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А там всё стабильно. Нужно просто построить высокую стену, и отгородиться от них.
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Не пугай глеба, как же он харчеватся будет через высокую стену-то!
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Та ну епта конечно амнистия, федерализация и их члены в ВР. Идиоты зеленые.
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Когда избирали иудея на трон, га что надеялись ? Пусть вся эта история с "Минском" и "формулой Штайнмайера" станет для Зеленского и его команды холодным душем, - Парасюк - Цензор.НЕТ 9330
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Какой он нафиг "иудей"; он обычный новомалоросс.
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Але народ саме так тепер це розуміє Нехай вся ця історія з "Мінськом" і "формулою Штайнмаєра" стане для Зеленського і його команди холодним душем, - Парасюк - Цензор.НЕТ 1109 Тепер будуть платити звичайні євреї, які не мають жодного стосунку до бедламу, який влаштувала нова влада.
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Это ещё хуже, потому что впитано с молоком матери и не излечимо !
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Семенченко-Гришин, Парасюк, Билецкий и проч. - всё это наёмная публика, представляющая интересы того или иного олигарха, прячущегося в тени от населения.
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Єдине до чого призведе підписання формули Штайнмайера це поява сепарів в інших містах і селах неокупованої України. Коли вб'ють сепари кілька зебілів у них вдома, то вони завиють, але нічого вже не зробиш Нехай вся ця історія з "Мінськом" і "формулою Штайнмаєра" стане для Зеленського і його команди холодним душем, - Парасюк - Цензор.НЕТ 2870
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Ну как же без Парасюка! Это ж голова! Какой на хрен душ??? Товаристч,ау! Завтра-послезавтра наша рада проголосует! всю эту хрень и будет НАМ "душ", а не ***********.
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Каким образом может развиваться конфликт на Донбассе глазами прыхильников Пети:
1. Военная операция - зрада от численных потерь, возможно вскроется что армия не настолько хорошо реформирована, как говорили по телевизору.
2. Отгородиться - миротворцы на линии разграничения, зрада потому что "слили донбасс *****"
3. Через минские договорняки - зрада потому что компромисс с ******, капитуляция.
4. Ждать когда раша развалится из-за санкций - зрада, потому что обстрелы, жертвы, Зеленский не хочет закончить войну и наживается на войне.

Отсюда простой вывод - любой вариант будет воспринят соевой ботофермой как зрада, с той или иной стороны.
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