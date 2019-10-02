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 Политика Украины
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 Суд отказался проверять перелеты Богдана в Россию и в направлении Беларуси

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов программы "Схемы", в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства о перелетах Андрея Богдана, главы Офиса президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Речь идет о перелетах в Россию и в направлении Беларуси, информацию о которых "Схемы" получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе, из-за чего руководитель Офиса президента подал иск на журналистов. Во время подготовительного заседания 1 октября судья по делу Ирина Фролова отказала адвокатам журналистов в передаче запросов в официальные органы Украины и Российской Федерации, которые помогли установить истину в рамках судебного процесса.

"Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Чем являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду", - сказал адвокат журналистов "Схем" Анатолий Попов.

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"Очевидно, что журналисты защищают свои источники и раскрывать их не будут. В то же время, суд должен собрать и исследовать все доказательства по делу. Для этого он может в рамках процесса делать запросы в соответствующие органы. Это требует времени, но так и происходит установление истины. В нашем случае судья не считает нужным это делать. Похоже на это и сделана ставка - чтобы в ускоренном темпе рассмотреть это дело и очевидно удовлетворить иск. Это господин Богдан - и статусность истца очевидно к чему приводит в этом деле", - добавил адвокат.

Напомним, Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году - начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

Он подал иск в Шевченковский районный суд Киева 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151576
 
 
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Суд имени Портнова отказался.
Государственная измена слишком очевидна, как и реванш антимайданщиков.
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В даний час слова "український суд" можна спокійно замінити одним словом "Портнов".
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Хороший суд, "справедливый" - нельзя руководителя президента трогать.
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суд для адвоката Бени, а как там с его увольнением, 25 тыс подписантов оставили без ответа, На сегодня законы спят....пока новые для Слуг напишут...
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Так его уволили и теперь он "уволенный помощник зебилоида"!
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помощница или кто там какую роль имеет.
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Я ниче не продавал, просто стал из украинца - гражданином Украины. Который с 2014года впервые опять задумался куда ехать в Чехию, Польшу или попробовать в Германию...
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Ничего, скоро откроются новые перспективы. Колыма, Забайкалье или Урал
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Зараз набіжить зубожілий нарід і обкладе буями твій пост.
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а че? я вот на 100% согласен, даже на 146%!!! ...или 73%... ой я запутался...
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Кто бы сомневался. Какая неожиданность. Зря что-ли гнида Андрюша Портнов к судам приставлен?
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Это не страшно. Следствие по делу о государственной измене всё установит. И сколько раз и когда кто из них летал и за сколько этот суд им. Портнова, отказался.
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Очевидно что доказывать информацию обязан тот, кто ее распространяет. "Схемы" говорят что Богдан летал в рашу - пусть сами это и доказывают. Иначе я могу заявить что Порошенко держит в подвале в Козыне сотню пленных порохоботов, а суд пусть дает санкцию на обыск?
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Так "схемы" не могут получить доступ к базам данных без решения суда, а суд отказал...
Зебил такое только вам тупым могут впарить!
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Так "схемы" уже подали информацию о перелетах Богдана как доказанную. Пусть теперь эти доказательства и предоставляют.
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одно дело сфоткать на стенде в аэропорту, а другое дело официальные документы!
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Гривня летит к чертям собачим,нбу за сутки поднял доллар сразу на 37 копеек,вся власть зеленая прокацапская,и судьи и сбу,будет вам 73% снижение и комуналки и цен на всё, вы сделали это вместе
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Нормы закона Коломойского/Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский17.08.19 ./Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/ Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/ Богатыреву выпустили из СИЗО /Суд обосновал взыскание с государства почти 7 млн ​​грн в пользу Портнова /Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /НАБУ закрыло дело против компании Зеленского "Киноквартал"./Зато по нормам закона Коломойского "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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