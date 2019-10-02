 Суд отказался проверять перелеты Богдана в Россию и в направлении Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Речь идет о перелетах в Россию и в направлении Беларуси, информацию о которых "Схемы" получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе, из-за чего руководитель Офиса президента подал иск на журналистов. Во время подготовительного заседания 1 октября судья по делу Ирина Фролова отказала адвокатам журналистов в передаче запросов в официальные органы Украины и Российской Федерации, которые помогли установить истину в рамках судебного процесса.

"Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Чем являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду", - сказал адвокат журналистов "Схем" Анатолий Попов.

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"Очевидно, что журналисты защищают свои источники и раскрывать их не будут. В то же время, суд должен собрать и исследовать все доказательства по делу. Для этого он может в рамках процесса делать запросы в соответствующие органы. Это требует времени, но так и происходит установление истины. В нашем случае судья не считает нужным это делать. Похоже на это и сделана ставка - чтобы в ускоренном темпе рассмотреть это дело и очевидно удовлетворить иск. Это господин Богдан - и статусность истца очевидно к чему приводит в этом деле", - добавил адвокат.

Напомним, Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году - начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

Он подал иск в Шевченковский районный суд Киева 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ.

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