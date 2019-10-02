EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  225  12
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3071) США (15494) Евросоюз (12603) Кулеба Дмитрий (177) Трамп (2492)

 Не вижу ничего сенсационного или оскорбительного для ЕС в разговоре Зеленского и Трампа, - Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба не считает, что в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа нет чего-то сенсационного или оскорбительного для ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Українському радіо".

"Если честно, как дипломат я не увидел в этой стенограмме какой суперсенсации или оскорбительных вещей. Президент сразу после того, как стенограмма стала достоянием общественности, прокомментировал, что он высказал оценку уровню поддержки стран ЕС, и он подчеркнул то, что мы чрезвычайно благодарны, на самом деле, Европейскому Союзу. А критика касалась конкретных вопросов. Это возвращение России в ПАСЕ и строительство "Северного потока-2". И это, действительно, те вопросы, в которых, к сожалению, мы, откровенно скажу, не ощущаем достаточной поддержки наших европейских партнеров. Но это нормально. Потому что есть вопросы, где наши интересы совпадают, есть вопросы, где наши интересы совпадают", - отметил Кулеба.

По словам Кулебы, он лично общался с коллегами из Брюсселя после этих публичных дискуссий. Он отмечает, что есть "базовое взаимопонимание того, что это не повод для каких-то обид".

"Потому что, на самом деле, мы очень ценим поддержку Европейского Союза в целом, и таких стран, как Германия и Франция. Но я всегда говорил и говорю, что, учитывая ситуацию, в которой оказалась Украина, с точки зрения российской агрессии, сколько бы поддержки не оказывали, хочется всегда больше. Я видел и более откровенные, более жесткие оценки, поэтому на меня, как на дипломата, эта стенограмма такого сильного впечатления не производит. Здесь просто был нарушен принцип конфиденциальности разговора в силу политического кризиса, который назрел в Соединенных Штатах", - рассказал Кулеба.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3151574
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто зеля сказал что у него ручной прокурор.
 показать весь комментарий
 
 
и обидел немцев. Они то увидели, а дипломат -нет. Странная су....а эта дипломатия.
 показать весь комментарий
 
 
И выбрали его по конкурсу! Только выбирали не зебилы а беня со своей шайкой и новый-собаков.
 показать весь комментарий
 
О ну само собой а ещё Моника привезла из США новый имидж и увеличила просмотры квартала до небывалых высот там оценили игру на рояле по максимуму
 показать весь комментарий
 
 
его глупость оценили - именно по этому его не пригласили ,как главу страны Украина .на похороны в Париж - а там были главы 80 стран - с моникой не кто не хочет общаться
 показать весь комментарий
 
 
Просто зеленский не выступает на поминках, а только на корпоративах Не вижу ничего сенсационного или оскорбительного для ЕС в разговоре Зеленского и Трампа, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7874 вот в Париж и не поехал Не вижу ничего сенсационного или оскорбительного для ЕС в разговоре Зеленского и Трампа, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7874
 показать весь комментарий
 
Вот досада, все методички порохоботов обгадил.
 показать весь комментарий
 
А ось і перші ластівки. У ***** перемога за перемогою:

"У Нідерландах більшість парламентарів хоче, щоб роль України в катастрофі MH17 була додатково досліджена"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх