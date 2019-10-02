EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4945  76
Материалы по теме:
Все про:Яременко Богдан (23) Формула Штайнмайера (1)

 "Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера"

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М.Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 г.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов. Общее направление - Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным - ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности. Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М.Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 г. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины В.Пристайко - говорится о порядке применения решений "об особенностях ...." до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после. Все остальное - предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит). И это - все", - разъяснил Яременко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера", - росСМИ со ссылкой на источники

Никто ничего не подписывал, - Яременко о формуле Штайнмайера 01

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151573
 
 
 Топ комментарии
 
Он не способен излагать свои мысли 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Вон он че... у власти зебилоиды-шарлатаны!
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю это был закидон проверить реакцию . Шаркли зелёные будете все до единого сидеть на колах на въезде в Киев
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вон он че... у власти зебилоиды-шарлатаны!
 показать весь комментарий
 
 
Нет никаких земразей. Есть беня и его деревянные солдаты. И мультяшный клоун зеля - просто деревянный солдат. Один из многих.
 показать весь комментарий
 
ЭТОТ-зеленый наполеон,за три месяца так сдал Украину,чего раша за пять лет не могла добиться,но ЭТО метр в шляпе пока "учиться" рулить,вы смотрели на его испуганные,бегающие глаза на конференции ????? БОИТСЯ ИУДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Как же *******, вроде погодылысь, но никто ничего не подписывал. Это новый стиль переговоров ???
 показать весь комментарий
 
Сколько истерик , сколько "экспердных" думок по всем информационным ТВ и интернетресурсах............ Бред.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕмоник вчера гугняво проскрипел, что Кучма подписал создание Донецко-Криворожской Республики, а главный спец иностранных дел партии "Слуга *****" говорит, что ничего не подписывалось?
 показать весь комментарий
 
 
ну да...даже зелебеня подключился пофиглярничать в своем брифинге "Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5369.правда недолго,бо к детям спешил,видать не видал семью с момента убытия в сша...пока откачали после передоза,а там фоткаться надо было в бабином яру...
 показать весь комментарий
 
 
Почему вчера об этом четко не заявил преЗедент?
 показать весь комментарий
 
 
Он не способен излагать свои мысли 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Вчера запросто излагал и на украинском и на английском
Have you heard?
 показать весь комментарий
 
 
И что он так вчера и сказал что ничего не подписывали? А то как гундосит и мямлит этот черт, что слушать не выносимо, ни на каком языке.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, Парубий излагает свои мысли более чётко и на понятном языке.
 показать весь комментарий
 
Зеленский специально по пунктам свою речь разбил

Пункт 4 как раз о тн «формуле Штайнмайера»
О том что выборы там должны проводиться по украинским законам и после официального заявления ОБСЕ что созданы все демократические условия для выборов
Так и сказал, что никаких выборов под дулом пулемётов не будет

Неужели 11 минут так много, чтобы послушать оригинал?
 показать весь комментарий
 
а он может что нибудь четко заявить или пора идти домой только и было четким.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю это был закидон проверить реакцию . Шаркли зелёные будете все до единого сидеть на колах на въезде в Киев
 показать весь комментарий
 
 
ну нет - исключительно на границе в раССеей по Донецкой и Луганской областям в тех местах, в которых рашинские орки засели!
 показать весь комментарий
 
 
Гнать их всех в шею предателей! Они еще хуже оказались Медведчука потому что тот хоть не одевает овечьей шкуры и открыто заявляет, что он коллаборант, а эти волки одели овечьи шкуры и пропихивают то, что нужно России! Всех нахер!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Війну перемогами не виграють))

Це слова дезертира із твору Хемінгуея, які використав преЗЕдент у своїй промові.
 показать весь комментарий
 
 
зеху...ло трепает языком одно , этот говорит другое.
 показать весь комментарий
 
Кучма это не никто! Кучма это отец украинской коррупции.
 показать весь комментарий
 
 
Импичмент и роспуск этого парламента! Это все предатели! Это троянский конь! Они изнутри уничтожат Украину!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смотрю соя сама не справляется раз вас ольгинских в помощь прислали
 показать весь комментарий
 
 
это защита, как у Порошенко ботов была. что патриоты - это кремле боты! Закончите еще хуже Порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
А зачем ольгинским топить против преЗЕдента, если он их Пукину жопу спас с пленными, а также приветствует «формулу Штанмайера», которую Пукин столько лет нам впарить пытался и теперь они мило по телефону воркуют?... "Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2531
 показать весь комментарий
 
странные вы особи, без мозжечка и интеллекта - все, кто понимает, куда пихает страну это зеленое кодло, для вас личные враги! а соя, простите, уж гугл вам в помощь, не входит в состав шоколада от Рошена. Вам все никак новых методичек не пришлют от ху"ла?
 показать весь комментарий
 
Украине не нужен вообще президент, как показал опыт на котором нужно сделать вывод, что Украина должна стать парламентской страной без президента! Нужно оставить только министров и Раду!
 показать весь комментарий
 
Що тут поробиш коли у цих "слуг" ліва рука не знає що робить права.
 показать весь комментарий
 
Ойц, 🐖🐖, так невдобно палучилось...
🤗
 показать весь комментарий
 
 
так какие именно формулировки были подписаны. Пишут ВСЕ не зная о чем конкретно....
 показать весь комментарий
 
 
зеленые человечки, как в 2014, но "свои"...
 показать весь комментарий
 
Они выбрали политику брехать людям?
 показать весь комментарий
 
 
а то! вы не знали? еще с предвыборов начиная...
 показать весь комментарий
 
Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе????
Это должна делать ваша любимая раша! Украина и не начинала и не продолжает кровопролитие. Ну, мать еги, и дипломаты херовы! Главное нашей допломатии должно быть - раша, вали на хрен.Источник: https://censor.net.ua/n3151573
 показать весь комментарий
 
 
Когда Януковощь не захотел подписовать асоциацию с Евро Союзом собрался Майдан, когда Зеля подписал капитуляцию вышло 100 человек. Вот и делайте теперь выводы...
 показать весь комментарий
 
 
понимаете, "они устали от войны", не увидев ее и не прочувствовав на собственной шкуре....
 показать весь комментарий
 
Риторика Зеленского и Слуги Народа синхронизировалась с риторикой Медведчука и партии регионов!
 показать весь комментарий
 
 
про недоторканнисть
Правоохранительный комитет Верховной Рады согласовал правки в законопроект относительно изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), которыми Национальное антикоррупционное бюро может не получить право на самостоятельное прослушивание, а депутатская неприкосновенность сохраняется в силе.
 показать весь комментарий
 
У власти похоже действительно кОкаиновые наркоманы. Петя поросенко просто вовитый алкаш был. А теперь наркоманы гонят нипадецки.
 показать весь комментарий
 
Короче Зе-***** письменно подтвердила что ее устраивает эта "формула" если ***** согласиться встретится с "моникой" в нормандском формате? И уж во время этой встречи "гений дипломатии" и "самый лучший лидер" зеленский все порешает?
 показать весь комментарий
 
 
то хто брехло?
ЗЕ, який зібрав з цього приводу цілий брифіг ввечері, чи депутат від ЗЕ Яремчук, який каже, шо нічого не підписували?
 показать весь комментарий
 
 
Понятно то, что Моника Зеленски ведет Украину по пути временной и полной капитуляции. Скоро трансгендеры Гейропы вытянут формулу со своих аналов о возобновлении подачи воды в Крым по СКК
 показать весь комментарий
 
 
Весною вода піде в Крим, це вже вирішене питання.
 показать весь комментарий
 
было четко сказано что все получили разные письма и разные подписали. Не надо здесь мутить воду, а надо КОНКРЕТНО сказать, что Украина подписала и что будет делать Кацапия. А о слов много и не одного правдивого.
 показать весь комментарий
 
 
Що ти там брешиш, жаба зелена? Зе вчора сказав що підписали і це перемога, а ти як голова комітету з міжнародних відносин навіть не чув про це? Фу, гімно.
 показать весь комментарий
 
 
мало этот кучма меморандумов наподписывал - результат налицо. а зе лучше бы на рояле играть, а не в закидоны для "социологии".
 показать весь комментарий
 
 
Все тайное становится явным. Все когда то всплывет на поверхность, как бы это не пытались прикрыть. Конечно все это не будет происходить одномоментно, что бы окончательно не шокировать народ потерявший до 14 тысяч только убитыми , но даже пошаговость капитуляции все равно с глаз не скрыть, это и в вопросах ОРДЛо их "границ", сосуществование с ними , и в вопросах "водно и транспортной" блокады Крыма. Все тайное станет явным, нужно только время. И судя по темпам, времени много не понадобится.
 показать весь комментарий
 
 
А это что?
https://twitter.com/demkiv_m/status/1179270600633835521?s=09
 показать весь комментарий
 
эти деграданты считают, что могут сделать все шито-крыто!
 показать весь комментарий
 
 
про тарифы

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше", - сказал Герус. "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - отметил Герус
 показать весь комментарий
 
про зарплаты

Учасники дискусії запропонували підняти зарплати українським вчителям до 4000 доларів за рахунок арешту і конфіскації коштів у корупціонерів.
Володимир Зеленський допустив, що покриття витрат на забезпечення таких зарплат для вчителів дійсно можливе навіть за рахунок конфіскації у всього одного корупціонера. По всій видимості тут він натякнув на свого головного конкурента на майбутніх виборах.
 показать весь комментарий
 
Зечем же так напрягать мозг порохоботов, тем боле что у них его никогда небыло.
 показать весь комментарий
 
 
Вихри ЗЕленые реют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой шоколадный вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за Рошенское дело,
Знамя великой борьбы порохоботов
За лучший мир, за святую свободу.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Ты порохобот!!!!
 показать весь комментарий
 
Путчисты не хотят ехать на Донбасс помешать отводить ЗСУ, не хотят привлечь к ответственности сепаратистов, проводивших референдум , судей отпускавших сепаратистов. Цель вернуть власть Порошенко в ущерб государству Украина..
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо ,а моника зеленски говорит что подписцала.
 показать весь комментарий
 
"Представители Украины подписали на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске документ, предусматривающий имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера"Источник: https://censor.net.ua/r3151504 ********** тупо гонит??!! "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8735 Или товаристч настолько осведомлен??!! "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8735
 показать весь комментарий
 
Так на Нормандской встрече ваш Зеля капитуляцию и подпишет вместе с Францией и Германией. А Русня усилит эту формальную капитуляцию уже какой-нибудь обязывающей резолюцией ООН. А Яременко и дальше будет лапшу вешать зе-лохторату
 показать весь комментарий
 
Ну да типа ,МЫ НЕ ПРОДАЛИ ,МЫ ЕЁ ПРОСТО СДАЛИ "Ніхто нічого не підписував", - Яременко про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3145
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх