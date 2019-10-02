 "Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (СН), передает Цензор.НЕТ.
"Разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов. Общее направление - Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным - ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности. Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М.Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 г. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины В.Пристайко - говорится о порядке применения решений "об особенностях ...." до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после. Все остальное - предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит). И это - все", - разъяснил Яременко.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".
Have you heard?
Пункт 4 как раз о тн «формуле Штайнмайера»
О том что выборы там должны проводиться по украинским законам и после официального заявления ОБСЕ что созданы все демократические условия для выборов
Так и сказал, что никаких выборов под дулом пулемётов не будет
Неужели 11 минут так много, чтобы послушать оригинал?
Це слова дезертира із твору Хемінгуея, які використав преЗЕдент у своїй промові.
🤗
Это должна делать ваша любимая раша! Украина и не начинала и не продолжает кровопролитие. Ну, мать еги, и дипломаты херовы! Главное нашей допломатии должно быть - раша, вали на хрен.Источник: https://censor.net.ua/n3151573
Правоохранительный комитет Верховной Рады согласовал правки в законопроект относительно изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), которыми Национальное антикоррупционное бюро может не получить право на самостоятельное прослушивание, а депутатская неприкосновенность сохраняется в силе.
ЗЕ, який зібрав з цього приводу цілий брифіг ввечері, чи депутат від ЗЕ Яремчук, який каже, шо нічого не підписували?
https://twitter.com/demkiv_m/status/1179270600633835521?s=09
"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше", - сказал Герус. "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - отметил Герус
Учасники дискусії запропонували підняти зарплати українським вчителям до 4000 доларів за рахунок арешту і конфіскації коштів у корупціонерів.
Володимир Зеленський допустив, що покриття витрат на забезпечення таких зарплат для вчителів дійсно можливе навіть за рахунок конфіскації у всього одного корупціонера. По всій видимості тут він натякнув на свого головного конкурента на майбутніх виборах.
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой шоколадный вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за Рошенское дело,
Знамя великой борьбы порохоботов
За лучший мир, за святую свободу.
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Ты порохобот!!!!