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 Политика Украины
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Все про:ВР (23755) избирательный закон (183) Нацсовет_ТРВ (449) Пласт (24) НАПК (745)

 Рада сегодня попробует перезагрузить НАПК и преодолеть вето Зеленского на Избирательный кодекс и закон о господдержке "Пласта"

Верховная Рада 2 октября планирует преодолеть вето Президента на новый Избирательный кодекс и закон о господдержке "Пласта" или же принять их с предложениями Президента.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, депутаты намерены повторно рассмотреть с предложениями Президента Владимира Зеленского принятые парламентом предыдущего созыва закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" — Национальной скаутской организации Украины и Избирательный кодекс Украины.

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Закон о господдержке "Пласта" глава государства ветировал 4 сентября, а Избирательный кодекс — 14 сентября, поскольку они, прежде всего, содержат положения, которые не отвечают Конституции Украины. Согласно Регламенту работы Верховной Рады, теперь народные депутаты должны либо учесть предоставленные Президентом предложения, либо преодолеть его вето 300 голосами.

Указанные законопроекты депутаты должны рассмотреть 14 и 15 вопросами.

Первыми же во вторник Рада собирается рассмотреть проекты постановлений о внесении изменений в повестку дня второй сессии (№2101-5) и о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов войны (№2153).

Далее второе чтение в парламенте будет пройти законопроекты №2036 "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", №1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции" (относительно перезагрузки НАПК), №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда и относительно сроков возврата административных дел".

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Кроме того, в первом чтении депутаты намерены принять законопроект "О Бюро финансовых расследований". Повесткой дня предполагается рассмотрение основного законопроекта №1208, зарегистрированного главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, и двух альтернативных ему. Предполагается, что Бюро финрасследований станет органом, который объединит в себе функции трех силовых структур — налоговой милиции, которая ликвидируется, Министерства внутренних дел по расследованию преступлений в сфере публичных финансов и Службы безопасности Украины по расследованию таких преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3151567
 
 
 Топ комментарии
 
Пласт - современная пионерская организация. Это - политическая структура. Государство не должно финансировать политическую структуру, которая занимается политической пропагандой среди детей.
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Не просто перезагрузка...Полный аудит с пристрастием за все годы деятельности или скорее бездеятельности этих карманных мавпочек Порошенко с огромными зарплатами и премиями не понятно за ЧТО!
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Антиукраїнська "слуга народа путіна" ніколи не підтримає Пласт !
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Вчора на Цензорі вже відпутчилися, бідолашні.
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И эти путчисты не хотят ехать на Донбасс помешать отводить ЗСУ, не хотят привлечь к ответственности сепаратистов, проводивших референдум , судей отпускавших сепаратистов. Цель вернуть власть Порошенко в ущерб государству Украина..
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Мне иногда кажется что среди соевых методологов есть нормальные люди которые всячески подрывают эту антиукраинскую пропаганду изнутри 😁
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кгбшные корни. Как не агитировали за коммунизм, а народу нравилась демократия запада.
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Пласт - современная пионерская организация. Это - политическая структура. Государство не должно финансировать политическую структуру, которая занимается политической пропагандой среди детей.
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Пласт это скатская организация!!! А коммуняки ее взяли за основу и извратили!!! А государству необходимо создавать людей которые будут за него драться , даже вопреки нынешней толерастии!!! Многие борцы за Украину были скаутами!! В том числе и бойца ОУН -УПА!!!
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Защитников государства в армии воспитывают

Скаутов никто не запрещает, но и государственными они не должны быть
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дура, ты ещё скажи что школы не должны быть государственными...
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В чем отличие пионеров от Пласта? Только другие лозунги и кричалки? Среди детей нельзя вести политическую пропаганду, еще на деньги государства.
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Щось дофіга приходьків розвелось на ЦН.
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Скаутские организации с патриотическим воспитанием есть во многих странах мира, например в США.
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Привіт, Шерлок Холмс. Все вишукуєш ворогів?
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Побачимо як проголосують партія членоударників Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 946
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Не просто перезагрузка...Полный аудит с пристрастием за все годы деятельности или скорее бездеятельности этих карманных мавпочек Порошенко с огромными зарплатами и премиями не понятно за ЧТО!
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Почему государство должнл поддерживать пласт? Это добровольная общественная организация, культивируемая только в некоторых районаз Западной Украины, собирайте взносы и самофинансирование , если надо.
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это точно - разным Калашниковым этот Пласт очень не нравится... Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 7329
Делает из малороссов украинцев...
Опасно это...
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мне он по барабану , как в своё время и пионеры и комсомол...ну и кпсс соответственно. Это всё опиум для развития личности и попытки превратить в баранов в отаре и в стойло. Лучше бы спортивные секции финансировали, тренерам доплачивали чтобы были бесплатными для детей.
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Точно
Детские развивающие секции без идеологии
У нас в начальных школах такие в продлёнках есть - в эти продлёнки очереди за год стоят, не попасть
Дети едят, делают домашки, а потом у них или спортивная секция, или мастерить что-то, или компьютер или ещё что

Очень развивает

Отсюда и любовь к стране в которой живёшь рождается.
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Вот...вот.....И здоровье, образованность, культура Нации. Потом победы на соревнованиях, конкурсах, успешные певцы, актёры, спортсмены. Ну и соответственно гордость за Украину и её детей состоявшихся с честью представляющих страну.
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Вчера на брифинге Зе выглядел жалко. Я уже не говорю о том, что пятиминутную речь, как обычно, заикаясь прочел по бумажке, но и впервые видимо в своей жизни вместо аплодисментов , услышал и почувствовал кожей свист и грозный ропот оскорбленного зала.
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Пушисти північний звір підкрадається Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 8960
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Выглядел очень уставшим и нервным
Ну вопрос и непростой
Запросто отвечал на вопросы журналистов, переключаясь с украинского на английский
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по Пласту не получится...
Евреи бесятся только об одном упоминании об украинских национальных движениях...
А в ВР их очень много сейчас...
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Ты прям "чистокровный" украинец?! Ты покопайся в родословной. Попахивает идеями фашизма от тебя.
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так и есть...
как пишут твои братья на московии - каждый украинец это фошист..., а хохлы душечки... Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 4438
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Відколи це якийсь "пласт" став "національною організацією"? Рада сьогодні спробує перезавантажити НАЗК і подолати вето Зеленського на Виборчий кодекс та закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 3288
Нехай собі пластують мовчки в Карпатах і не морочать нікому голову!
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Так уже уладили же вроде все с Пластом. Они же сказали, что все хорошо. Что, опять плохо? Специально скандал раздувают?
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Народ, ху....йньою не займайтесь тут!
Біжіть купувати долар, який взлітає!

9.01 годин... Тільки відділення відчинились, як долар набрав 13 копійок... Піке гривні почалось!

П.с. Вчора долар набрав 60 копійок.

Вітаю вас Зебіли !
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Сейчас и цены вступят в соревнование с взлетающим долларом.
Страна рушится на глазах.
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***** записал хвалебное видео с разбором формулы Штанмаера.
Порадовал старика Зеленский. Наконец-то.
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