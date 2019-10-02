 "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в соцсети.
"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот", - заявил он.
Трамп также отметил, что целью переворота является попытка отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и "Богом данные права гражданина США".
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
Очень грязно играют демократы, видать, рыло очень в пуху
А у вас всё по закону...
Идиот....
На стороне Трампона поехавшие бумеры с пивным пузом, которые короткостволом только грозят, а когда в окрестности появляется активный стрелок, то прудят в свои штанишки размера ХХХЛ. Ну ещё и сидящие на кристал мете клановцы)
Здесь торчат уши учителя Трампа.
Процедура це не переворот. А от коли вона завершиться .....
Якщо Трампа відсторонять а він опиратиметься - той буде переворот.
І тільки в цьому випадку.
І чому кожен профан потрапивши до влади вважає що вхопив бога за бороду?
Мабуть карма в їх така.
it takes a revolution to make the solution (Bob Marley (c)