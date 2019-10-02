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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (383) США (15494) Трамп (2492)

 "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал государственным переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в Конгрессе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот", - заявил он.

Трамп также отметил, что целью переворота является попытка отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и "Богом данные права гражданина США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонники Трампа обещают $50 тысяч за данные об осведомителе, раскрывшем детали разговора с Зеленским

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151566
 
   
 Топ комментарии
 
Оо! Внезапно! Власть не отдам! И там такое оказывается бывает) Напрашивается вашингтонский Майдан!)
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трамп, с начала выполни обещание которое давала твоя страна Украине в гарантию ее целостности в замен отказа от ядерного оружия.
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У меня никогда Трамп не вызывал симпатий, но тут он прав
Очень грязно играют демократы, видать, рыло очень в пуху
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трамп, с начала выполни обещание которое давала твоя страна Украине в гарантию ее целостности в замен отказа от ядерного оружия.
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У демпартии истерика. Правда побеждает, ложь, провокации, манипуляции демпартии больше не прокатывают. Американцам надоела ложь, поэтому они проголосовали за Трампа.
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Оо! Внезапно! Власть не отдам! И там такое оказывается бывает) Напрашивается вашингтонский Майдан!)
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Ищи проблемы в себе самом-слова мудреца.Трампу нужно слышать не только себя
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Походу Украина натянет не одну, а две страны. И ядерное оружие не поможет. Пара уродских стран, которые думают, что они самые крутые.
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еще один с переворотом "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп - Цензор.НЕТ 230 как кацапы-что у нас произошел переворот то что сбежал Янукович
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У меня никогда Трамп не вызывал симпатий, но тут он прав
Очень грязно играют демократы, видать, рыло очень в пуху
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американский путч... бессмысленный и беспощадный...
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пиндомайдан будет жестокий и беспощадный. а весь мир будет аплодировать "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп - Цензор.НЕТ 8297
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Сидеть донни и монике в одной камере Гуантанамо. Будут там создавать ячейку общества и крепить дручбу между народами
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Скорее сына и отца Байдена, Порошенко ждет Гуантаномо. За убийство небесной сотни, вмешательство в выборы.
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Кацап, возвращайся на бутылку, она без твоего зада стынет, а потом заработаешь простатит, сцачку по ночам, оно те надо?
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Госпереворот-это майдан.
А у вас всё по закону...
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Трамп должен подавить госпереворот и утопить в крови этих педиков-глобалистов дЭмократов
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Да, мочить в сортире оппозицию! Все по заветам питуна 🙂
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Трамп по ходу раскачивает США на гражданскую войну....
Идиот....
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На такого полудурка, от рождения, как Трамп, всегда найдётся даллаский стрелок.
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Пакуй Дони, чемоданы. Ростов на Дону ждёт. А там и фигляр подтянется. На рояле вам сыграет. А балалайке сбацает.
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В Штатах может разразиться гражданская война. Если на стороне демократов хипстеры с жидким от марихуаны мозгом, то на стороне Трампа вся работающая Америка, крепкие мужики с короткостволами в одной руке и Библией в другой. Посмотрим, чем это закончится.
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Дятелко, читай ниже, там для таких дебилов как ты разжовано
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Обобщения, ммм.
На стороне Трампона поехавшие бумеры с пивным пузом, которые короткостволом только грозят, а когда в окрестности появляется активный стрелок, то прудят в свои штанишки размера ХХХЛ. Ну ещё и сидящие на кристал мете клановцы)
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какой переворот? к власти придет Пенс, республиканец. и многие республиканцы об этом мечтают, хотя не говорят открыто.
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Демократы красавчики, рыжий явно засиделся в президентском кресле
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Истерит старая ***** Доня, яйки зажимают тисками ))))))))) запасаемся попкорном и гарбузовим насінням )))))
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Донни пора в Ростов , а то прийдут амереканобандеровцы
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Приблизително об этом говорил Сорос, что у Трампа диктаторские замашки. Если его не убрать сегодня, то в Штатах появится свой *****.
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Мышление как у диктатора.мышление как у украинских политиков пришедших к власти. Идущие к власти сначала говорят нас не слышно, а потом кричат все проплаченые!
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У каждого своц учитель.
Здесь торчат уши учителя Трампа.
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Закіпіли гмна в сраці "Те, що відбувається, - це не імпічмент, а державний переворот", - Трамп - Цензор.НЕТ 4731
Процедура це не переворот. А от коли вона завершиться .....
Якщо Трампа відсторонять а він опиратиметься - той буде переворот.
І тільки в цьому випадку.

І чому кожен профан потрапивши до влади вважає що вхопив бога за бороду?
Мабуть карма в їх така.
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Bohhh...says who... it's a matter of perception mr. Red Rooster...
it takes a revolution to make the solution (Bob Marley (c)
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узеленскава напрягли желваки??? Хоть у трумпа самолет в сто раз лучше, и он - великий учитель на 1000 пер центов прав, а оно вона как оборачивается. Страна - это не можновладці случайно приехавшие наверх на виртуальном лифте. Передайте нашему гундосому, что лифт ездит вверх-вниз... а еще он взрывается...
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"Ялегитивный! Миня хотят кастрировать!"
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