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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (464) Javelin (60)

 Конгресс США одобрил продажу Javelin Украине на сумму в 39 млн долларов, - Bloomberg

Конгресс США утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три анонимных источника.

По их данным Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия.

По словам одного из чиновников, Украина планирует купить 150 противотанковых ракет и две дополнительные установки.

В издании подчеркнули, что договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico

Как сообщалось, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение относительно продажи Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

17 февраля 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. В апреле Javelin доставили в Украину.

Напомним также, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Ранее Тейлор заявил журналистам, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3151563
 
   
 Топ комментарии
 
Идиотина, вчера было подписано в очередной раз то же самое, что и Святой Пэтро подписал в 2014-м году. Там точно так же про выборы в Домбасе, развод сторон и именно "минский договорняк" закрепил да фактически легализовал клоаку ОРДЛО. Это не зрада зрадная была?
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Тю.) А еще год назад ты из труселей выскакивал с радостным воплем:" Украине продали "Джавелины"!". Что случилось то?
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При Пете и трава была зеленее и девчонки моложе и Минские соглашение патриотичней
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Еще как летают и дистанционно управляются.
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что ты с бараном зебильным разговариваешь...
воно ж дурнэ...
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Порошенко подлизывался и плевал на своих ради личного политического успеха. Но Стугны действительно хороши. Спросите у военных.
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Нефигово так ракеты стоят, каждая как Мерседес S-класса...
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Ну так-то да, российские новые танки стоят от 2 млн $, а западные от 5-6 млн $.
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зачем Украине джевелины если уже с расией мир подписали же штанмаера ?
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Судя по цене , в первой поставке , которая шла в виде помощи , "Джавелиньі" бьіли первьіх модификаций со складов длительного хранения. Новая партия более "свежих" и с улучшенньіми характеристиками. Неплохо !
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Американцям треба бути обережними з цими "Джавелінами" тому що судячи по останніх діях зеленого недоросля вони в любий момент можуть потрапити в криваві лапи ***** і будуть використані проти самих американців.
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Реквизит дороговатый
будет в сериале "сВаты"...
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Спішать підлити масла у вогонь!
Справа "яструбка" волкера живе і процвітає........
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В Нидерландах хотят изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17, Хутин уже материально всех нагрел,осталось всю вину перегрузить на государство Украину, в которое Кремль заложил гражданский конфликт. Я не пойму наших всех Президентов ,они или в сговоре были с Кремлём или в генах у них заложен страх перед московской Ордой по вопросу финансирования русскоговорящих школ в Украине, теперь кремлёвский Хфюрер причинно защищает русскоговорящих на территории Украина. Нужно в Украине на первом этапе сделать обучение на русском языке в школах и в других учебных заведениях платным,а не финансировать из бюджета будущие войны в Украине Конгрес США схвалив продаж Javelin Україні на суму 39 млн доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1187
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аккурат хватит на всю броню "лднр".
это громадный шаг.при условии шо будем их зачищать в ноль.
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