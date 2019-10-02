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 Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

1 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Как отметили в штабе, в нарушение Минских соглашений, противник также открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку от Золотого и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Богдановки по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;
- вблизи Пивденного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Золотого по участку разведения - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Николаевки - из автоматического гранатомета;
- вблизи Новогнатовки и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151562
 
 
 Топ комментарии
 
Да то у них праздничные салюты. Отмечают победу.
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Sawwa Kurolesow

@sawwakurolesow

·9 ч

Теперь понятно, что имел ввиду моня козеленский, когда писал, что войны победами не заканчивают. По мнению зелечки войны заканчивают предательствами и национальными позорами
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Им можно свободно убивать украинцев, всеравно амнистируют. Спасибо зебилам...
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Да то у них праздничные салюты. Отмечают победу.
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Им можно свободно убивать украинцев, всеравно амнистируют. Спасибо зебилам...
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Более того- говорят что ;республики; получили право арестовывать АТОшников и судить их в Донецке и Луганске. А вот им всем- амнистия.
Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8461
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честно говоря, просто нет слов.... кого они выбрали, уроды
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А формула штанмаера ведь работает! Вчера весь вечер под ЯБП была слышна перестрелка из крупнокалиберных пулеметов.
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Так клоун же гундосил что выборов не будет пока там российские войска. Но он никогда и не говорил что там российские военные - их там нет по его мнению, только повстанцы. Так что выборам ничего не помешает.
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та походу, с его точки зрения, рассейцев там таки и нету
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Торопят с разведением Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1286. Так в УКРАИНУ хотят, шо аж не могут Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1286
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Та клали они на Украину. Им нужно санкции снять и избавится от тупорылых домбасяней. Крым у них останется, конечно. Зебилы натворили, разом мля.
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Им плевать, скоро подготовят изменения в УК о помиловании
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Поясніть мені,ЗСУ за своїм статутом повинна захищати теріторіальну цілістність України,якщо ім надається наказ покинути позиції,та віддати теріторію України загарбникам,чи є такий наказ злочинним,і чи повинні ЗСУ його виконувати?
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Приказ выполняют, потом обсуждают . В основном все будет зависит от командира подразделения. Может просто не дать приказ на выход по разным мотивам. Например - не оборудовано место нового расположения подразделения согласно времени года.
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Мають право не виконувати завідомо злочинні накази. Інакше дійде до того, що якщо новобранцю запропонують посмоктати, то він повинен спочатку виконати наказ, а потім його обговорювати.
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Ольгинец ну что снова к гениталиям. Ты путаешь приказ с домогательством. СВободен.
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За це відповідальний головнокомандуючий- Зе потрібно судити за зраду України- а обстріли можуть взагалі припинитися кинути так би мовити кістку Зебілу-обстріли це шантаж і якщо навіть будуть там вибори то кацапи нікуда не підуть замаскують танки притихнуть боїовики буде тихо на момент віборів а нам скажуть що маріонеточне кацапам ОБСЕ пітверджує виведення і що там немає озброень мордору і кордон під контролем-не може припинитися війна на українських умовах інтересах слільки грошей мордор вбухав-припинится тільки коли донецк луганск стане з особовим статусом щоб потім зробити там внутрішній референдум до приеднання з мордором і наш кордон автоматично зсунется на захід і кордон з кацапами буде в дніпропетровській області тільки два виходи відвойовувати схід стояти далі нічого не сдавати ні клаптика або капітуляція і це початок до іншого розділу одеська республікаь херсонська, буде і війна і ганьба
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навряд чи - кому нужно стадо полоумных пенсов и руины вместо жилья и инфраструкруты? нараССее точно этот хлам не нужен, а вот обратно все это втюхать в Украину, чтоб жизни тут не было никому - это сто пудов!
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Приднестровье тоже не нужно?,Абхазия разрушеная?,они сделают замороженны конфликт,построят военную базу,ни в нато ни ес Украину не возьмут,Нужен очень нужен донбасс чтоб держать нас за горло
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так это не значит, что они хотят присоединить к себе, как Крым - это будет помойная яма с кишащими в ней паразитами. Но только в составе Украины - другое, понятное дело, им не нужно
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Sawwa Kurolesow

@sawwakurolesow

·9 ч

Теперь понятно, что имел ввиду моня козеленский, когда писал, что войны победами не заканчивают. По мнению зелечки войны заканчивают предательствами и национальными позорами
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Разведение войск под обстрелом кацев-это гениально!
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и Зеленский ещё хочет их амнестировать и пустить в Украину?
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Що интересно, в ОРДЛо никто не начал переживать из-за выборов по законам Украины.
До принятия ВР законов, соглашения Зеленского не имеют статус закона, как и Минские договорняки Порошенко, которые он и старался пропихнуть закон об оккупации.,
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Зебилоид, а че им переживать, они же победили, спасибо Монике, и тебе ущербному
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Ольгинец, что не нашел в методичке ответа с аргументами, или ты из низшего уровня. Свободен.
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Новости оттуда, которые согласно плану Штанмайера это тоже должно публиковаться в укранских СМИ.
"В Луганской области возросли суициды среди военнослужащих
Суицидальные настроения процветают среди военнослужащих украинской армии, констатирует военный спикер Луганска Иван Филипоненко. Так, 59-я бригада ВСУ укомплектована только на 47 %. Некомплект увеличивается, в том числе, из-за роста небоевых потерь. Только за прошедшую неделю в бригаде зарегистрировано 2 факта суицида и 1 факт ранения, случившегося во время употребления спиртных напитков.
Кроме суицидов, нередки случаи самовольного оставления частей, то есть дезертирства. Дабы такое случалось как можно реже, командиры изымают у подчиненных паспорта и военные билеты. Некомплект также обусловлен тем, что многие из контрактников не желают продлевать договора на службу. Только в этом месяце 86 солдат отказались продлить контракты."
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Новости оттуда, которые согласно плану Штанмайера это тоже должно публиковаться в укранских СМИ.
"Националистка «Айдара» взорвала себя гранатой
Беспрецедентный случай произошел в районе дислокации 24-го батальона «Айдар» в Донецкой области. Женщина-военнослужащая покончила жизнь самоубийством и чуть не забрала с собой нескольких оперативников Службы безопасности Украины. О происшествии рассказал офицер военного ведомства ДНР Дмитрий Астрахань. Во время задержания оперативниками СБУ подозреваемой в шпионаже националистке с позывным «Стэлла», последняя подорвала гранату в руке.
Девушка погибла на месте, два офицера ранены осколками. Сотрудники СБУ совместно с комбригом 53-й механизированной бригады, куда входит «Айдар», скрыли данный факт и представили смерть девушки, как самоубийство. Сейчас на месте происшествия работает проверка из Минобороны Украины."
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Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет

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Ставьте цитату, кто сравнивает ЭТО с ВОВ.
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