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 Политика Украины, За рубежом
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 Волкер и Йованович дадут показания в Конгрессе США по делу об импичменте: даты, - The Hill

Спецпредставитель США по Украине выступит перед Конгрессом в четверг, а экс-посол США на Украине Мэри Йованович появится для дачи показаний 11 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.

"Посол Волкер подтвердил, что он появится в этот четверг. Посол Йованович, допрос которой ранее был запланирован на эту среду, теперь появится 11 октября с согласия обоих комитетов и адвоката. В ближайшие дни комитеты предоставят дополнительную информацию", - заявил представитель комитета по разведке Палаты представителей США.

Ранее демократы трех комитетов Палаты представителей запросили показания у пяти нынешних и бывших чиновников Госдепартамента в связи с расследованием, которое сосредоточено на разговоре 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо Волкера и Йованович, демократы попросили явиться для дачи показаний заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника госдепартамента Ульриха Брехбуля и постпреда США при ЕС Гордона Сондланда.

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Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает выполнимым требование нескольких комитетов Конгресса организовать слушания с рядом его сотрудников по теме контактов американской администрации с Киевом.

"Учитывая, что в запросе есть существенные нарушения процедурного характера, а также - нарушающие закон аспекты, то организовать показания в даты, указанные в запросе, невозможно", - отметил он в письме в Конгресс, датированном 1 октября.

"Я обеспокоен некоторыми аспектами вашего запроса. Их можно интерпретировать лишь как ничем не обоснованную попытку запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в Госдепе", - добавил он.

В свою очередь, демократы обвинили Помпео в запугивании свидетелей, предположив, что его могут обвинить в препятствовании расследованию.

Они процитировали сообщения о том, что госсекретарь присутствовал при июльском звонке между Трампом и Зеленским, заявив, что это делает его "свидетелем факта".

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151561
 
 
 Топ комментарии
 
Надо же, как вмешательство Байдена в дела Украины, так расследование вялотекущее какое-то

Как якобы Трампа, так движуха началась ещё та

Так не бывает, если все честно.
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Подумай своей башкой.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.
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Надо же, как вмешательство Байдена в дела Украины, так расследование вялотекущее какое-то

Как якобы Трампа, так движуха началась ещё та

Так не бывает, если все честно.
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Своим можно делать все, остальным - закон. Расследрвать коррупцию сына Байдена запрещено.
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Закон суров-но справедлив.
Особенно в Америке.
Так что сидеть будут долго.
Ибо нех. Украина вам не колония.
И вы тут не гауляйтеры.
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Подумай своей башкой.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.
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6 часов? Шокина полтора месяца увольняли. а еще в то время МВФ грозил прекратить сотрудничество, а еще 73% украинцев не одобряли деятельность Шокина.
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Я имел в виду бахвальтво Байдена в видео и его слова:"Я привёз вам миллиард и если вы не отстраните Генерального в течении 6-и часов-денег не получите!"А вы о чёмь?Вам ссыль на видео?Счась найду,добавлю только-такая наглость в политике-это всё равно,что трахнут,а затемь харкнуть в рожу горничной проститутке,чтобы не оплатить номер в отеле.Он точно осёл-выживший из ума(51-ая минута)
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Интересно, Йованович расскажет про список, который она давала Луценко.
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