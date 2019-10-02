 Дело об избиении полицейским в Полтаве студента и женщины будет расследовать ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГБР.

По информации правоохранителей, в драке участвовал сержант полиции батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

Вместе с сыном он цеплялся к женщине, за которую вступились прохожие, среди которых был и несовершеннолетний.

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Находясь в нетрезвом состоянии и несмотря на предупредительный выстрел в воздух жителя соседнего дома, сержант нанес потерпевшим телесные повреждения битой.

В результате несовершеннолетнего прооперировали и удалили селезенку, второй гражданин получил перелом ноги, житель дома, который пытался помешать драке - легкие телесные повреждения.

Расследование обстоятельств драки находится на личном контроле директора ГБР Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки - сообщили правоохранители.

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Сейчас следователи допрашивают свидетелей и готовят ходатайство о проведении судебно-медицинских экспертиз потерпевших.

Расследование осуществляется по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное легкое телесное повреждение"