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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1439) переговоры (3702) Донбасс (19490) нормандская четверка (688)

 Встреча глав стран нормандской четверки состоится в крайне неблагоприятных для Украины условиях, - Ирина Геращенко

Предстоящая встреча в нормандском формате состоится в самых неблагоприятных для Украины условиях.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом написала в Фейсбуке сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, комментируя выступление на брифинге Президента Владимира Зеленского об итогах заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник.

"Когда-то Путин устраивал накануне встречи Иловайск и Дебальцево, чтобы поднять ставки. Теперь — устроил подписания формулы Штанмайера. Франция и Германия уже поздравили. Ведь если Украина сама это подписала, ура ура ура, почему должен переживать Париж и Берлин. И теперь Украину заставят принять все. Только об ответственности Москвы, и безопасности, выводе, а не разведении войск, границе - все молчат. И это действительно открывает путь для снятия санкций с РФ. В иллюзии мира, а не к миру", - убеждена она.

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По ее словам, позитив в этой ситуации - только в освобождении заложников, "все остальное - будет трудно".

"Украину заставят провести выборы, пушилины - дейнеги будут легализованы как представители местного самоуправления, РФ снимет с себя ответственность за разрушенный Донбасс, восстановление похищенного, уничтоженного, сокрушенного ляжет на бюджет Украины. Да, Запад немного поможет, это обойдется ему в разы дешевле, чем санкции против РФ, которые снимут уже в следующем году. Такой мой прогноз. Если не сбудется — за год признаю, что не увидела гениального плана новой власти между строками формулы", - добавила Геращенко.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера"

Источник: https://censor.net.ua/n3151558
 
   
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у порохнявих день шкереберть, то Вінник дратував їх до нестями, тепер формула отруює життя. Ви вже підготували штурмові загони для атаки на генделики?
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Так у Моники теперь все дни критические будут, аж до самого Ростова Встреча глав стран нормандской четверки состоится в крайне неблагоприятных для Украины условиях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8811
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Ира, Ира, ты бухаешь?
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Неа А ты? Трезвым ник выбирал? Или гласные потом потерялись?
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А тебе толку? Тьі ж даже паляньіця не вьіговоришь...
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Она не ваша захарова алкашка,которая еще и без наркоты жить не может)
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Все мы не идеальны, там половина Госдумы таких, судя по контексту
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Вот и задавайте вашей маше вопросы, а мы тут как то сами разберемся.
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Можна що завгодно підписати, але сепарів будуть вбивати.
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«Да, да. Ето порохоботи віновати, что ми ізбралі Моніку !!!»
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зе даунито, забыл липецкую фабрику.!
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Сейсас дужедякула моника президент. Смотрите больше сватов, тогда вообще без Украины останетесь.
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Янукович номер 2 засиделся в президентах!
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Зеленский, первый адекватный президент.
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Та яка там Німеччина, воно з якогось болота кацапського квакає.
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Цікаво, а от робить ці дороги він тим, чим на роялі грає?
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...который умеет лабать на рояле без рук.
У вас в Германии уже крутят этот ролик ? Встреча глав стран нормандской четверки состоится в крайне неблагоприятных для Украины условиях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5532
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Меркель под ету мєлодию, поді, уже танцуєт...
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А зачем вообще эти непонятные посиделки нормандские проводить?
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О чем договариваться с **********? Они спокойно нарушили более сотни договоров, что с кончеными подписывать?
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Вже Будапештську макулатуру підписали. Мало. Не навчило.
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"... РФ снимет с себя ответственность за разрушенный Донбасс, восстановление похищенного, уничтоженного, сокрушенного ляжет на бюджет Украины....", - добавила Геращенко.

Неужели эта дура хотела добиться денег от РФ? Встреча глав стран нормандской четверки состоится в крайне неблагоприятных для Украины условиях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1168
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Российского священника приняли за животное и подстрелили
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Пані Ірино, зе-зграя діє за узгодженим з кремлем планом.
Все саме так і замислювалося.
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Зеленский может привезти на встречу землю с Чернобыля,может это поубавит аппетиты присутствующих Встреча глав стран нормандской четверки состоится в крайне неблагоприятных для Украины условиях, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8035
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