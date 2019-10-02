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 Политика Украины
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Все про:Штайнмайер (411) Донбасс (19490) Климкин (2292)

 Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу

Экс-глава МИД Павел Климкин считает, что каждый украинец должен знать какую цену он платит за установление мира на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Я слышу, что красные линии в вопросе Донбасса останутся нетронутыми. Хочу эти красные линии увидеть. Четко и недвусмысленно сформулированные. Уверен, что этого хочет все украинское общество. Каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим".

"Свободные и честные выборы это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе. Это также полное разоружение и обеспечение безопасности. Вопрос кем, как и когда? Без этого формула Штайнмайера не имеет никакого смысла. Она должна быть вмонтирована в план действий - в дорожную карту", - резюмировал экс-министр.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151555
 
   
 Топ комментарии
 
У предателя нет красных линий!
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Навіть Клімкін з кримським тестем більший патріот ніж кривороріжська корпоративна моніка.
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Там одна суцільна червона лінія. І перетнута вже сотні разів.
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и уже заканчиваются деньги, накопленные попередниками и никакой перспективы по газу, а зима на носу....
а не отвлечь ли внимание от проблем штайнмайером?...73% процента, произнося это слово, почувствуют себя приобщенными к большой политике, будто сами и есть президентами
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Навіть Клімкін з кримським тестем більший патріот ніж кривороріжська корпоративна моніка.
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Гарантирую! Они не черти! (Депутаты от Зе-даунов)


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Какие красные? ..везде зелёный светофор Нужно хотя бы увидеть "красные линии" за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу - Цензор.НЕТ 8506 Можете у Медведчука на 112 канале спросить
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Фюрер всё молодеет,а мозгов так и не хвата Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу - Цензор.НЕТ 1780
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И зелёную линию тоже неплохо бы увидеть- за которую не должен заходить Зелёнкин.
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Скоро будете без води, бо у формулі Штайнмайера це головне. Вперед, штейн.
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А мы уже сейчас сидим без воды.
https://www.newsvl.ru/find/?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
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Будут им этим кошерным подонкам и красные линии и верёвки с мылом. Уже к обеду завтрашнего дня, а вернее сегодняшнего, в Киеве будет, нет, не майдан, будет акция в поддержку Украины...
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Некоторые имеют настолько слабую мозговую систему, что их мозг воспринимает только слова, но не реальность. /Павлов/
Предыдущий президент просрал все битвы и позволил оккупировать такие крупные города страны как Донецк и Луганск. Он подписал Минск-2 которым установили границы этой оккупации!!! Но ***** понадобилось Дебальцево и он просрал и его. Несколько лет стороны не предпринимали никаких более-менее крупных наступательных операций, то есть война за территории закончилась и она проиграна. Трусость мешала ему сказать это прямо, поэтому он "продолжал войну" виртуально! Не стесняясь даже ежедневного поезда Киев-Москва продолжал! Увеличивая торговлю с агрессором, но упорно продолжал "воевать"!
Трагедия в том, что за эту его трусость чуть не ежедневно на границе оккупации погибал и до сих пор погибает украинец.
Вот такие дела. А капитулянт оказывается Зеленский!!!
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У армии РФ - десять тысяч единиц ЯО.
Сколько у Украины ?
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ты пропустил и проиграл с таким арсеналом...
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aquarius580 . В Україні 4 АЕС з 15 реакторами.Цього достатньо,щоб зіпсувати територію от Лондона до Уралу та від Прибалтиці до Ізраїлю.Не дай Бог,щоб українці не пішли на крайні міри.Мало нікому не здасться
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Дебил, Лугандон был захвачен ДО прихода Порошенко к власти. Дальнейшей твой бред можно даже не читать.
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Чет Климкин схуднул вроде... Вслед за Гройсманом. Время видать лишнее появилось. На диету. Название диеты- хирургический нож
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Завтра треба намалювати під АП пару ліній.
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Опять Климкин формулу Порошенко проталкивает... Зебам надо сомкнуть ряды вокруг Моники, ведь это формула Порошенко...
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Павлуша, воно ж неадекватне, меле як з гарячки.
Тому вчора пообіцяло одне, завтра фюрер натисне - відмовиться і переобіцяє, післязавтра рашка прилякає компроматом - здасть все і забуде і про червоні лінії, і обіцянки.
А принципів воно ніколи не мало, на інтереси України йому начхати, відствоювати думку не здатне ...
Про що ми говоримо...
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а что увидеть то? президент все четко рассказал журналистам. пусть товарищ бывший министр лучше расскажет как так случилось что минск был подписан захарченко и плотницким.
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Віктор Погуляй :: Отверезіння
Ніхто не вірив, що він зможе
Зробити щось за ці сто днів,
А він все гарне - заморозив,
А все погане - оживив…

Прийшла команда із кварталу,
Із кавеену чуваки,
У них всі зміни - по приколу,
В усіх по дві лівих руки…

Стоять за ними стрьомні дяді,
Нештатні люди з фсб,
Своїх заводять на посади,
І як волам їм: «Цоб-цобе!»…

Кудись поділись «зубожілі»,
Не видно зовсім вже «нацжон.»
А чи війну уже спинили?
Він щось казав там про полон…

Всі вояжі по Україні
У стилі «Я ж вам покажу!»
Стають усім нам зрозумілі -
Не може він без куражу!

Без кінокамер, ржачки залу,
Без шаурми і без роялю,
Аби по кожному каналу
Казали: «Бачиш, краще стало…»

Вже не рахують у ефірах
Ціну борщу для українця,
Бо при богданах та шефірах
Здорожчав він по самі вінця!

Все рідне, добре, милосердне
Нам заміняють на «Сватів»,
В усіх новинах - вбивства, смерті,
Шахрайства та «розвод лохів»…

«Гірше не буде», оцю мантру
Бубнить під носа більшість люду,
Та зубоскалить з тупих жартів,
Усе надіючись на чудо!

Для всіх хахлів і малоросів,
Для зубожілих на думки,
Скажу одне: Господь підносить
Лиш УКРАЇНЦІВ залюбки!

В усіх, хто вірить у зелене,
Вже «не працює» голова….
От вимкнуть би телеантени
Хоча б на місяць, чи на два!

І прийде день отверезіння,
Хоч я поет, а не пророк,
Та уже наше покоління
Засвоїть гарно цей урок!
13.08.2019р.
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Да на вилы все это кодло во главе с колмойским
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Понавыдумыали формул... Формула может быть только одна. Хотите мира? Складываете оружие, российские войска сваливают, тогда только проходят выборы, и наступает мир. Пока оружие не сложено никакого мира быть не может.
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Ну, вот сейчас нам как раз Майдана и не хватает. ***** только этого и ждет. И непременно воспользуется хаосом, который у нас начнется.
Не надо шатать лодку!
ПаРашу предупредили, что если рыпнется, то будут уже предприняты радикальные меры, с отключением Свифта.
Так что ***** пррсто некуда деваться, он вынужден выполнять подписанное.
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какого свифта ? что ты несешь , пригожинский ? федераску с такими темпами от санкций скоро отключат .
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красные линии , это где-то по середине Украины .
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Всем...всем..всем...!!! Собраться на цензоре.
Утроить усилия! Все тролли, топ рожи цензора, всем собраться!
Все! Это все! Нихрена не перемога, чухонцы, с утра до ночи гадящие- ваш выход.
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Представляете если с 25 на 26 октября Война с Россией закончиться капитуляцией Украины, то мы будем жить как сейчас Германия,а Россия всё также будет жить в дерьме. Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу - Цензор.НЕТ 787
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Для того, чтобы жить как Германия, надо хотя бы знать немецкий. 😀😀😀
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Ну тогда как Болгария, выбранный Гражданами Украины Президент Зеленский больше говорит на старо болгарском ,потому что украинский народ сейчас в основном на фронте защищает свою Родину.
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Вы наверно не были в Болгарии - сегодня это самая нищая страна в ЕС и при жтом полностью скуплена кацапами.
А украинцы говорят НЕ НА СТАРО БОЛГАРСКОМ , а на чистом славянском языке, в отличии от болгар и козломордых 😀😀😀
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спокойной ночи ребята. завтра очень интересный день . встретимся на майдане . с уважением выслушаю и тех кто против и тех кто за . мы все украинцы и это наша страна . страна большинство людей которой свободные честные люди . есть правда чуток разного г.на но то дело поправимое.
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Не ночуйте в палатках на площади в Киеве,а то опять ОМОН или Беркут забьёт вас сапёрными лопатками.
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Цю червону лінію Жирік придворний блазень фуйла озвучив ще у березні 2019 року.
https://www.youtube.com/watch?v=KkPa1OGqucM&feature=youtu.be

П.С. тільки роль обгавкування Пороха виконує шавка Бені Портнов.
П.П.С. Мабуть Саакашвілі та Данилюк таки щось знають, що завчасно тікають звідси.
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Раша применяет ТАКТИКУ ВЫЖЖЕНОЙ ЗЕМЛИ не только в местах оккупированных территорий.
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Новые законы , принятые Радой , уничтожат бизнес. Крупные налогоплательщики уже переводят саои офисы в Бухарест вопрос- а кто жти законы сочинял? Конечно зебобики под руководством кураторов из рашки. Ведь для нее - чем в Украине худе, тем быстрее Украина вернется под рашкин сапог
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