 Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Климкин отметил: "Я слышу, что красные линии в вопросе Донбасса останутся нетронутыми. Хочу эти красные линии увидеть. Четко и недвусмысленно сформулированные. Уверен, что этого хочет все украинское общество. Каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим".
"Свободные и честные выборы это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе. Это также полное разоружение и обеспечение безопасности. Вопрос кем, как и когда? Без этого формула Штайнмайера не имеет никакого смысла. Она должна быть вмонтирована в план действий - в дорожную карту", - резюмировал экс-министр.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
а не отвлечь ли внимание от проблем штайнмайером?...73% процента, произнося это слово, почувствуют себя приобщенными к большой политике, будто сами и есть президентами
https://www.newsvl.ru/find/?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83
Предыдущий президент просрал все битвы и позволил оккупировать такие крупные города страны как Донецк и Луганск. Он подписал Минск-2 которым установили границы этой оккупации!!! Но ***** понадобилось Дебальцево и он просрал и его. Несколько лет стороны не предпринимали никаких более-менее крупных наступательных операций, то есть война за территории закончилась и она проиграна. Трусость мешала ему сказать это прямо, поэтому он "продолжал войну" виртуально! Не стесняясь даже ежедневного поезда Киев-Москва продолжал! Увеличивая торговлю с агрессором, но упорно продолжал "воевать"!
Трагедия в том, что за эту его трусость чуть не ежедневно на границе оккупации погибал и до сих пор погибает украинец.
Вот такие дела. А капитулянт оказывается Зеленский!!!
Сколько у Украины ?
Тому вчора пообіцяло одне, завтра фюрер натисне - відмовиться і переобіцяє, післязавтра рашка прилякає компроматом - здасть все і забуде і про червоні лінії, і обіцянки.
А принципів воно ніколи не мало, на інтереси України йому начхати, відствоювати думку не здатне ...
Про що ми говоримо...
Ніхто не вірив, що він зможе
Зробити щось за ці сто днів,
А він все гарне - заморозив,
А все погане - оживив…
Прийшла команда із кварталу,
Із кавеену чуваки,
У них всі зміни - по приколу,
В усіх по дві лівих руки…
Стоять за ними стрьомні дяді,
Нештатні люди з фсб,
Своїх заводять на посади,
І як волам їм: «Цоб-цобе!»…
Кудись поділись «зубожілі»,
Не видно зовсім вже «нацжон.»
А чи війну уже спинили?
Він щось казав там про полон…
Всі вояжі по Україні
У стилі «Я ж вам покажу!»
Стають усім нам зрозумілі -
Не може він без куражу!
Без кінокамер, ржачки залу,
Без шаурми і без роялю,
Аби по кожному каналу
Казали: «Бачиш, краще стало…»
Вже не рахують у ефірах
Ціну борщу для українця,
Бо при богданах та шефірах
Здорожчав він по самі вінця!
Все рідне, добре, милосердне
Нам заміняють на «Сватів»,
В усіх новинах - вбивства, смерті,
Шахрайства та «розвод лохів»…
«Гірше не буде», оцю мантру
Бубнить під носа більшість люду,
Та зубоскалить з тупих жартів,
Усе надіючись на чудо!
Для всіх хахлів і малоросів,
Для зубожілих на думки,
Скажу одне: Господь підносить
Лиш УКРАЇНЦІВ залюбки!
В усіх, хто вірить у зелене,
Вже «не працює» голова….
От вимкнуть би телеантени
Хоча б на місяць, чи на два!
І прийде день отверезіння,
Хоч я поет, а не пророк,
Та уже наше покоління
Засвоїть гарно цей урок!
13.08.2019р.
Не надо шатать лодку!
ПаРашу предупредили, что если рыпнется, то будут уже предприняты радикальные меры, с отключением Свифта.
Так что ***** пррсто некуда деваться, он вынужден выполнять подписанное.
Утроить усилия! Все тролли, топ рожи цензора, всем собраться!
Все! Это все! Нихрена не перемога, чухонцы, с утра до ночи гадящие- ваш выход.
А украинцы говорят НЕ НА СТАРО БОЛГАРСКОМ , а на чистом славянском языке, в отличии от болгар и козломордых 😀😀😀
https://www.youtube.com/watch?v=KkPa1OGqucM&feature=youtu.be
П.С. тільки роль обгавкування Пороха виконує шавка Бені Портнов.
П.П.С. Мабуть Саакашвілі та Данилюк таки щось знають, що завчасно тікають звідси.