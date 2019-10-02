 Сотни протестующих против "формулы Штайнмайера", собрались на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.

В завершение акции было приянто решение 2 октября собраться под ВР и на Майдане.





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