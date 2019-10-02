 Сотни протестующих против "формулы Штайнмайера", собрались на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.
В завершение акции было приянто решение 2 октября собраться под ВР и на Майдане.
Видео - Ян Доброносов
Майдан зараз pic.twitter.com/JgBcSNdz3f— Олександр Аргат (@olarhat) October 1, 2019
Але в Україні є Люди з великої букви.
Инициатором законопроектов по вопросам предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областям, а также освобождения от ответственности участников вооружённых формирований на Донбассе выступил президент Украины Пётр Порошенко.
https://www.mediaport.ua/osobyy-status-donbassa-i-amnistiya-chto-prinyali-deputaty
К операции было привлечено 150 «азовцев», 2 роты батальона «Днепр», 2 роты НГУ и спецподразделение МВД. Также помогали местные активисты и члены «Правого сектора». Перед началом операции район ее проведения оцепили военные ВСУ и нацгвардейцы.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10584696-pyat-let-nazad-mariupol-osvobodili-ot-terroristov-kak-eto-bylo-foto-video.html
Интересно, а через сколько недель ветераны АТО и ООС будут официально названы "международными террористами", подлежащими расстрелу на месте ?
А тьі мьічишь про Одесскую и Харьковскую?
Придёт время - разберёмся.
Когда будут настоящие лидеры, а не зелёная сопля.
Шмаркля накликала себе на дурную бошку новый Майдан.
Только делать его надо упреждающими шагами и сразу растворяться.
А тупо бодаться с "космонавтами" - контрпродуктивно.
Выборы сфальсифицированы, реальных приврженцев ЗЕ - проценты. А президент, который пришел к власти через выборы - преступник и подлежит отстранению или ликвидации.
https://youtu.be/KkPa1OGqucM
говорят что все интервью уничтожило фсб
Навіть Є. Кузьменко бложик написав, а такого палкого агітатора і прихильника пре-зе-дента не видно ...
Шо таке ?
Отже, початок брифінгу звичайно ж, звичайно був про наших полонених. Це канєшно головне, про що розмовляли сьогодні в мінську. Формула лаврова-штайнамаєра так, між іншим. Переклад: звична маніпуляція заручниками, яких кремль може набрати скільки завгодно. Звичний тиск на емоції. Насправді - обмін заручників на суверенітет України....