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 Политика Украины
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Все про:майдан (3923) протест (4526) Штайнмайер (411)

 Сотни протестующих против "формулы Штайнмайера", собрались на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре столицы растет число протестующих против формулы Штайнмайера. Митингующие требуют отставки Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.

В завершение акции было приянто решение 2 октября собраться под ВР и на Майдане.

Видео - Ян Доброносов

Сотни протестующих против формулы Штайнмайера, собрались на Майдане 01
Сотни протестующих против формулы Штайнмайера, собрались на Майдане 02
Сотни протестующих против формулы Штайнмайера, собрались на Майдане 03
Сотни протестующих против формулы Штайнмайера, собрались на Майдане 04

Источник: https://censor.net.ua/n3151553
 
   
 Топ комментарии
 
Galina_W_‏ @galadriel999 1 час назад

Завтра о 10-тій ранку починається засідання у ВР
Хто може, підтягуєтесь, потрібно всім гуртуватися.
Сьогодні всі повинні об'єднатися.
Отже. зранку - до ВР, а вечором, о 19-тій - на Майдан!
Тільки разом ми переможемо! Слава Україні!
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Проблема не в Формулі, а в моніці. Моніка як не цю, так іншу формулу проковтне від путєна.

Вона для того, щоб злити все що було здобуто Майданом.
Та сама Формула існувала й за часів Пороха, але ніхто Україну не здавав!
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Казалось бы сиди себе тихо в своем офисе, делай вид что работаешь и глядишь 5 лет пролетит и уйдешь с чистой совестью. Но нет ему надо было куда то влезть и подергать черта за хвост. Ох и порвут же тебя даже те от кого ты не ожидал.
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Зеленского выбрали для борьбы с коррупцией ,а он тянет Украину опять в Московское стойло
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Вы серьезно или прикалываетесь? С какой коррупцией? Если он марионетка коломойского и клоун, который работает на его канале! Как человек, веселивший публику, может бороться с коррупцией? Как? Вы может с серьёзным заболеванием пойти на прием к актеру, который играл врача?
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Так просили ПАЦИЕНТЫ 73% дохтора Хауса Сотни граждан, протестующих против реализации "формулы Штайнмайера", собрались на Майдане - Цензор.НЕТ 5921
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От для такого моменту й тримають Авакова біля корита.
Але в Україні є Люди з великої букви.
Сотни граждан, протестующих против реализации "формулы Штайнмайера", собрались на Майдане - Цензор.НЕТ 3997
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А где были эти ПОЦреоты, когда зРада в закрытом голосовании 16.09.2014 проголосовала за "особый статус временно оккупированных территорий Донбасса"?

Инициатором законопроектов по вопросам предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областям, а также освобождения от ответственности участников вооружённых формирований на Донбассе выступил президент Украины Пётр Порошенко.

https://www.mediaport.ua/osobyy-status-donbassa-i-amnistiya-chto-prinyali-deputaty
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Так то Порох нае*ал всю "нормандскую" шайку. Подмахнул бумажку по которой остановил линию фронта и отстоял Мариуполь.
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Мариуполь освободили и отстояли добробаты а не хитрожопый Порошенко.
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Мариуполь был брошен; в него могла войти армия РФ в любой момент.
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Ну добавь зеленуха, мол каложуйский спас мариуполь?
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И все вы то знаете за бугром, а мы тут нехрена не видим и не помним.

К операции было привлечено 150 «азовцев», 2 роты батальона «Днепр», 2 роты НГУ и спецподразделение МВД. Также помогали местные активисты и члены «Правого сектора». Перед началом операции район ее проведения оцепили военные ВСУ и нацгвардейцы.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10584696-pyat-let-nazad-mariupol-osvobodili-ot-terroristov-kak-eto-bylo-foto-video.html
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Ну так де вони зараз, коли треба відстояти Україну?
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Как бы за пять лет формат УЖЕ поменялся. Формирования добробаты были введены в состав нацгвардии.
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Зебилоид, как указ о вп заменит армию, танки, артилерию и т.д.?
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дебіл...тоді так було потрібно, не хочу навіть пояснювати це такому упоротому васє...знайди в гугглі,- не проблема...але воно тобі і не потрібне...тобі ж аби попаскудити...-ето твойо всьо...і тобі подібних
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Тогда нужно, сегодня не нужно, а в ЧЕМ разница между тогда и сейчас?
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То таке, бо тепер суть подій буде саме такою. Догрався бєня і його фюрери.
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Ещё не доигрались. Будут сидеть при власти еще два года и семь месяцев! Ну до конца своего срока зебенина моника не досидит.
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Побачимо. Я не вірю, що так довго вони без грошей будуть там сидіти.
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Будут,будут сидеть! Нам трампона нужно пережить, потом *****, а там и шмарклю погоним.
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а почему б этим ребяткам не провести флеш-моб "запишись в армию, победи врага делом" под городским военкоматом?
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На такое они не подписывались.
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звали нах звідсіля, слєдак парашинський! Від тебе ж ватою смердить, проплачене ватяне стерво!
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если ты бы не прогуливало уроки физики в школе и не скурило учебники, то знало бы, что запахи через электромагнитные волны не распостраняются. а потому все, что тебе может вонять, это лишь собственное немытое тело
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Ты давай про Мотор-Сич продолжай, у тебя с этим лучше получается обосраться со сваливанием вины на Порошенко.
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Почему бы тебе не сглотнуть или выплюнуть? Что ж ты его постоянно во рту полощешь?
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Потому, что если в штабе враги, то войну не выиграть
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вони ж "патриоти" а не iдiоти
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Ну вот, теперь ясно: зачем было полностью сменено руководство СБУ, с самого верха до райотделов.
Интересно, а через сколько недель ветераны АТО и ООС будут официально названы "международными террористами", подлежащими расстрелу на месте ?
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Какие области сейчас потеряем? Не дай Бог конечно
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Харьковскую, Сумскую, Одесскую; как-то так.
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Кацап, вам ТОЛЬКО 1/3 Донецкой и Луганской областей, населенньіх люмпенами, обошлись порядка 80 ТЬІСЯЧ НЕВОЗВРАТНЬІХ (тьі об етом прекрасно знаешь).
А тьі мьічишь про Одесскую и Харьковскую?


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Зеленський не розуміє простої речі. Ми не хочемо жити в одній країні з тими, хто кликав в Україну російські війська, хто рвав українські прапори, хто бігав на фейкові референдуми чи вибори. Тому нас влаштовує лише два варіанти: або військова перемога та тотальна зачистка Донбасу від всієї цієї нечисті, або повна ізоляція Донбасу з забороною торгівлі, виплати пенсій тощо.
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Лучше отгородиться - не нужен сейчас этот проклятый Донбасс.
Придёт время - разберёмся.
Когда будут настоящие лидеры, а не зелёная сопля.
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а я не хочу навіть жити з такими, як Зеленський і Порошенко в одній країні. Але вимушен. Що робити? Внутрішній ворог і спляче насення - страшні речі.
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Сопля может висеть за ногу не только на йолке, но и на каштане.
Шмаркля накликала себе на дурную бошку новый Майдан.
Только делать его надо упреждающими шагами и сразу растворяться.
А тупо бодаться с "космонавтами" - контрпродуктивно.
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новый майдан - это типа во-эта вот сотня уволенных работников минстэця?))))
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Ам себе заспокоюєш? Допомагає? Ню-ню! 😏
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а чего мне переживать? даже если народ окончательно разочаруется в зе, за порохом уже на майдан никто не пойдет. да и вообще на майдан. народ уже в конец зае.али эти майданы, которые все равно ничего хорошего по итогу не дали, приведя к власти еще больших скотов
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Ви, зебіли відрізняєтеся тим, що у вас мізки кролика, зациклені на Порошенку. Мова зараз не про Порошенка, а про Україну. В за Порошенка Майдан не збирався ні перший раз, ні тепер не збереться. Він, якщо збереться, то проти зради і зрадника. Так зрозуміло?
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Оно по фсбешным методичкам будет пытаться нам расказать как все было
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Студентов на майдане тоже сначала сотни были зебилоиды. Все только начинается))
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И что, этот его хоть на ноготь выполнил? Звездун ты, зебилоид, ну и моника конечно))
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А ти в цей час на Марс літав?чи вкацапії нащароьітказ був?
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ЗєБобіку, і що помінялося з статусом ОРДЛО за всі ПЯТЬ років після того підписання?
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Рояль поставьте для Главнокомандующего, хоть какое то шоу будет. А то бледненько все выглядит пока
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Все идет по Кремлевскому плану. Майдан нужен Кремлю. Зеленского необходимо отстранить от власти мирным путем, и чем быстрее тем лучше. Тогда план Кремля рухнет.
Выборы сфальсифицированы, реальных приврженцев ЗЕ - проценты. А президент, который пришел к власти через выборы - преступник и подлежит отстранению или ликвидации.
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Вам там бронивичек уже подогнали, будете как "Ленин в октябре" речь толкать о революционной ситуации.
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только народ забываете спросить, хотя пройдет пару недель и поймете, что только вы в тусовке
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Не неси пургу. Зеленского отстранять будут за предательство. Такой Донбас от путина нам не нужен.
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Теперь Зеленскому нужно разогнать студентов...
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фрагмент интервью ЖИРИКА перед выборами -они тогда уже делали ставку на беню.щоб развалить Украину

https://youtu.be/KkPa1OGqucM

говорят что все интервью уничтожило фсб
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До речі, а де головред ?
Навіть Є. Кузьменко бложик написав, а такого палкого агітатора і прихильника пре-зе-дента не видно ...
Шо таке ?
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В 70 годах в Штатах, байкеры outlow носили нашивки 1%. Здесь всем собравшимся можно смело такие же нашивать, 8%
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Брифінг зеленського: переклад

Отже, початок брифінгу звичайно ж, звичайно був про наших полонених. Це канєшно головне, про що розмовляли сьогодні в мінську. Формула лаврова-штайнамаєра так, між іншим. Переклад: звична маніпуляція заручниками, яких кремль може набрати скільки завгодно. Звичний тиск на емоції. Насправді - обмін заручників на суверенітет України....
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ну что же ты их не освободил сам? А давай как при сталине, кто попал в плен это враг народа, расстрелять в случае освобождения
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Уклоняльщик от армии и наркоман подписал формулу капитуляции - хороший подарок для ВВП на день рождения))))
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Про Крым конечно же уже никто не вспоминает
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Крым это Украина, днепровская вода это российский Крым! Одни помнят Сотни протестующих против "формулы Штайнмайера", собрались на Майдане - Цензор.НЕТ 1814 .другие хотят
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Зеленскому: Хорошо смеется тот, кто стреляет последним.
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Завтра Зеленский скажет что он пошутил)))
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все на развал страны мало нам 20% потеряной територии такими темпами останется только львовская и тернпольская в составе Украины🤣🤣
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Зеленского нужно гнать в ДНР, пусть будет там президентом, они рождены друг для друга
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