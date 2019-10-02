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 Политика Украины
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Все про:отставка (2467) Данилюк Александр (410) Богдан Андрей (178)

 У нас непростые отношения с момента кампании, не скрываю, - Данилюк о Богдане

Ушедший в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил, что у него были непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  интервью "ВВС Україна".

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто у меня другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим", – сказал Данилюк.

По его мнению, государство должно работать "без ручного контроля, должны быть сильные институты".

На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана бизнесмен Игорь Коломойский, Данилюк ответил: "Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, у которых есть конфликт интересов, и Андрей – один из них".

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Личный адвокат Коломойского Богдан 21 мая был назначен главой Администрации Президента. 25 июня Богдан стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что чиновник подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151551
 
 
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"На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана бизнесмен Игорь Коломойский, Данилюк ответил: "Не хочу это комментировать."" - боязливий мудак.
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Данилюк боїться, бо багато знає про систему крадіжок Слуг народу. По законам жанру його можуть вбити. Далі системний розпил України. Ви це зробили разом, зебіли.
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данилюк усе швидко прорахував й пішов вчасно , не потрібна йому вже ніяка зелена посада ...
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Galina_W_‏ @galadriel999 1 час назад

Завтра о 10-тій ранку починається засідання у ВР
Хто може, підтягуєтесь, потрібно всім гуртуватися.
Сьогодні всі повинні об'єднатися.
Отже. зранку - до ВР, а вечором, о 19-тій - на Майдан!
Тільки разом ми переможемо! Слава Україні!
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Данилюк, какая же ты гнусь. Ты, урод, думал только о себе, когда поддерживал клована. И то, что это чмо полнлстью управляемое бабломойским тоже знал. Так шо ты ноешь?!!!
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