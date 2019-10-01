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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1349) Зеленский (3071) Донбасс (19490) нормандская четверка (688)

 Украине надо отстоять свой интерес и достичь мира без капитуляции, - Гриценко по итогам заявлений Зеленского

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко уверен, что переговоры в "нормандской формате" будут сложными, но Украина должна отстоять свои интересы.

Об этом политик написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Брифинг президента. Слова правильные. И предостережение правильные: "никаких войск во время выборов", "граница наша до выборов", "будем принимать новый закон об особом статусе в ходе широкого обсуждения". Но - все это, правильное, противоречит "Минским договоренностям". Ведь в них Порошенко записано другое: сначала выборы, а уже потом вывод войск и уже потом, на завершающем этапе, передача Украине контроля над своей границей. Поэтому переговоры в "нормандской формате" будут сложными. Чрезвычайно сложными. И когда Зеленский озвучит на них то, что он озвучил сегодня, то я не уверен, что Меркель с Макроном будут твердо на нашей стороне, о Путине говорить не приходится. Значит, одной встречей наверняка не обойдется. Но нам надо отстоять наш интерес и достичь мира без капитуляции. Поэтому набираемся терпения", - отметил Гриценко.

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Он также напомнил, что будучи депутатом в сентябре 2014 года проголосовал против внесенного Порошенко законопроекта об "особом статусе" Донбасса.

Украине надо отстоять свой интерес и достичь мира без капитуляции, - Гриценко по итогам заявлений Зеленского 01

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151547
 
   
 Топ комментарии
 
ооо!. поеденные молью политические трупы подали голос..
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Гриценко, ты не пальцем тыкай, а выходи на митинг и выводи свою партию. Антиукраинскую бумагу подписали, а ты пальчиком машешь.
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Гриценко не положено взводом командовать.
Соберете Первый Украинский фронт, тогда и зовите генералиссимуса
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Порохоботы имеют настолько слабую мозговую систему, что их мозг воспринимает только слова, но не реальность. /Павлов/
Предыдущий президент просрал все битвы и позволил оккупировать такие крупные города страны как Донецк и Луганск. Он подписал Минск-1 и Минск-2 которые установили границы этой оккупации, но ***** понадобилось Дебальцево и Порошенко просрал и его. Несколько лет стороны не предпринимали никаких более-менее крупных наступательных операций, то есть война за территории закончилась. Но всё это нефига не капитуляция! Капитулянт оказывается Зеленский, который пытается хотя бы прекратить ежедневные бессмысленные убийства на границе.
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Граніце? ось ти, кацапчику і спалився...
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"Но - все это, правильное, противоречит "Минским договоренностям". Ведь в них Порошенко записано другое: сначала выборы, а уже потом вывод войск и уже потом, на завершающем этапе, передача Украине контроля над своей границей"
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Оно много тексту читать не умеет. Буковки сложные, в глазах мельтешат
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Видишь ли , *****, на этм договоренности петя путина ложил, как я на твою бестолковку сейчас))
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И самое мерзопакостное: педро и "зрада" приняли закон об особом статусе ОРДЛО, который тянется с 2914 года и ждёт только изменений в Конституции, окончательно закрепляющих этот особый статус. Ну, не падла эта свиня?
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Он всё слил и проиграл войну! Но был и остаётся трусом, чтобы сказать об этом прямо.
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Я считаю что порохоботам нечего переживать, сейчас 8% в срочном порядке поедут на Донбасс и деоккупируют его военным путем
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Жди С Зеленским удобнее воевать, можно не вставать с дивана.
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Мрій, зебіл. Ти сам не українець, тому сховаєшся. Твої родичі за все відповідатимуть не тільки майном, але і життями.
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Ты будешь идти завтра в военкомат чтобы вместе с армией 8% порохоботов отвоевывать Донбасс, или так и будет на диване воевать против зебила ? Україні треба відстояти свій інтерес і досягти миру без капітуляції, - Гриценко за підсумками заяв Зеленського - Цензор.НЕТ 129
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Во первых зебилоид, посмотри на дату, когда Порошенко стал президентом Украины и когда разные гиви с мотороллерами захватывпли Донецк и Луганск!
Во вторых,кремлевская ты методичка о какой границе ты тут рассказываешь и посмотри на карты, сколько было освобождено территории при Порохе!
А в третьих уже одному сегодня отвечала и тебе отвечу, ты хоть читать научись, что кидаешь по методичке!
Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, з дня набрання ним чинності з урахуванням положень Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" на строк до 31 грудня 2019 року включно, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).
ДО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ!
А сейчас ваша МОНИКА ЗЕБЕНИНА, подписало формулу штайнмаера! КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ!
ЗАБУДЬТЕ зебилоиды про минский договор! ВСЕ! НЕТ УЖЕ МИНСКИХ ДОГОВОРОВ! ЕСТЬ ФОРМУЛА ШТАЙМАЕРА!
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ооо!. поеденные молью политические трупы подали голос..
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Так это же Гриценко когда был против Пороха был человеком который разворовывал армию с погонялом "Грыщ", а когда говорит против Зеленского это уважаемый политик который поможет спасти страну от зеленой чумы
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Ты прочитал полностью вымер Грыща? Или только заголовок? У Грыща опять папередник плохой, а зеля трудяжка.
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Кацапа, 8% - это наполнение таоей бестолковки скрым веществом? Остальная тл часть коричневая))
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на палкофніка, бабу Ю, Обожеславу та Зєзіка - один юрист, і той Богдан...
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а поконкретней можно? а то такие умные идеи и я могу толкать
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Які нахрен особливі статуси лугандонам з кацабами??? Їх всіх тре валити!!!
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я дам вам парабеллум
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Еще один болтолог, заканчивающий войну без победы.
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шахматист недоделаный. ты соучастник уже
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Единого документа с текстом так называемой "формулы Штайнмайера" не существует. Участники Трехсторонней контактной группы подтвердили текст договоренности письмами . -САЙДИК. Скорее всего это каждый свои хотелки сложили и громко назвали согласием ради согласия Пуйла на переговоры в нормандском . Вот самое интересное начнется тогда , когда они все будут жать ЗЕ... Нов Украине в это время уже должны стоять палатки
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А печеньки привезете? А наколотые апельсины будут?
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"граница наша до выборов", "будем принимать новый закон об особом статусе в ходе широкого обсуждения"какой особый статус? за что? за то что нахватали заложников разбомбили ворвались рос войска?а выборы чтоб своими руками легализовать россию тут?
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ни в коем случаи не проводить выборы там нет предпосылок -выборы это хотелка москвы настоящих сепаратистских настоений нет только искуственно россией поэтому нет выборов не будет вопросов в будущем что мы самостоятельные хотим отделится итд-вот мое предложение а выборы это идут на поводу пуйла с какой кстати особый статус за захват заложников за российские войска за что им особый статус?
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Я понял. То есть ничего не делать. Продолжение политики Ждуна Петра Алексеевича.
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Не хочешь ждать - наклонись и булки раздвинь пошире
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Краще так, ніж легалізувати сепаратистів.
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Стримувати ворога, щоб він не просовувався вглиб країни. Повністю перекрити всякий рух з ОРДЛО, жодних поїздок по українські пенсії та паспорти. Бажаючих пенсіонерів та недолужних протягом трьох місяців перевезти на Україну, а решту залишити аж до чергового розвалу Московії. Усіх, хто взяв московський паспорт, автоматично позбавляти українського громадянства без права відновлення та без права в'їзду в Україну пожиттєво. Спинити постачання електрики, води, тощо. За торгівлю з ОРДЛО судити воєнним трибуналом.
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В плоть до исключительной меры накажания. И начать нужно с Моники))
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толян опять жжет напалмом из выгребной ямы, хотя, говорят, шо специфические водные процедуры иногда продляют политическую жизнь заочно Украине надо отстоять свой интерес и достичь мира без капитуляции, - Гриценко по итогам заявлений Зеленского - Цензор.НЕТ 16
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тільки питання - полоненних поміняють , як зовсім пуйло з Макароном зломлять ЗЕ на нонмандській чи до того?
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Клоун и этот черт врут - никто украинским пограничникам границу не отдаст. Думают мрази что все зебилы...
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Даже Юлька виступила проти формули Штанфюрера.
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Сдача Украины идет по сценарию *****
Пеца подмахнул,а зе подписал
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чим воно відстоювати буде? хіба що хріном по роялю...В США та Європі ці ролики його "блискавичного" виступу крутять без перестанку...а коменти такі, що соромно за всю країну...особливо за слова про те, як народ міг обрати отаке ганьбище президентом...
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Хоть немного трезвости в плане оценки минских договорняков. А то порохоботы подают их так, что там раша всем должна а Украина ничего не обязана.
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Ну санкції на рашу накладені, а не на Україну. Чи є що заперечити?
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Сергій Місюра
1 ч. ·

Бачу, треба пояснити детальніше, на пальцях.
Зеленський - не Президент Миру, як він хоче увійти в історію. Зеленський - Президент здачі інтересів України.
Усі кроки України за останні 5 років ми робили, щоб показати, що Росія - агресор. Росія забрала Крим, напала на Україну літом 2014 року, проти самої державності і тільки за повернення українських територій собі. Малоросія, Новоросія, як хочете називайте, але кінцевий факт - поглинути Україну, знищити, і відновити Велікую Расійськую Імпєрію.
Мінські домовленості, закони про особливий статус і всі кроки з нашої сторони були зроблені не для їх виконання. Про це тисячу разів кричали з екранів раша ТВ, про це розуміли усі, хто розумів як зберегти Україну в 2014 році без армії і підтримки. Мінські угоди мали за мету зупинити тотальну війну на Сході України та перейти до міжнародного тиску на агресора, відбудови армії, економіки і інфраструктури після вмілих проросійських папєрєдніков.
І ми це все РОБИЛИ!
Росія була агресором, весь світ її засуджував, санкції, тиск, спад економіки і вигнання з G8. Росія несла колосальні втрати у всьому - в економіці, міжнародно і в смертями своїх іхтамнєтов. Все було. Але до 2019 року...
Коли охлос вибрав Зеленського після колосальної травлі Порошенко з кожного гуснявого гудка в країні. Коли Європа побачила перші його кроки, коли стало зрозуміло, що якщо насєлєніє саме не хоче за себе боротись, Росія уже не агресор, треба миритися і забирати Донбас - на нас наплювали, м'яко кажучи...
Підписанням формули «Штайнмаєра», яку я б волів уже називати «Путіна-Зеленського», та яку «напишет Лавров» ми отримали не капітуляцію. Це ще не здача України, але повернення повністю в протилежний бік від агресії Росії.
За цією формулою і підписанням нового закону ми маємо чисто внутрішній український конфлікт. Не Росія напала і я особисто відчув і бачив російські танки на кордоні, а це протистояння Української Армії і народного повстання шахтарів Донбасу.
Тимчасовий закон, який діє до нового року, був прорахований, щоб на випадок навіть реваншу і зміни Порошенко - він перестав діяти до кінця року. Його ніхто не мав виконувати! А зараз він стане не тимчасовим, а постійним. І не буде контролю над кордоном, а буде ОКРЕМИЙ АВТОНОМНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ, з своїми полцією, судами і прокуратурою. Своїм самоврядуванням. І стане українською ПМР, але навіть Молдова майже 30 років не признає свою ПМР, а ми признаємо.
Народний, Проросійський, Донбас.
Не здобули, а просрали
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Знайшов на ютубі сюжет тсн про цю формулу штайна... Цікавий не сам сюжет, а коментарі під ним. Коментарі чи то лахти, чи просто агресивних росіян. Уся їх риторика зводиться до "ви павізгівалі про расійскіє вайска, а в подпісанном дакумєнтє про ніх нє слова, утрітєсь хахли"...
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Пе подготовил почву для сдачи Украины,а ваз выполняет
Что тут неясного?
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только что, Зеленский обосрался на переговорах с Трампом.. при чем, публично и на весь мир..
почему Зеленая Шмаркля думает, что оно сможет провести успешно еще более сложные переговоры "в нормандском формате"?!.. скорее всего, Зебил снова обосрется..
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Теперь под запись каждое голосование касающиеся Донбасса, Крыма, РФ, всяческих формул и договоров, законов касающиеся всего этого. Кто и как проголосовал, поименно. Народ должен знать не только своих "слуг" но и своих "героев".
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Неможна допустити до жодних голосувань.
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Судячи з останнії дій маріонетки, Коломойський на гачку в путєна по саму печінку. І здавати Україну буде до останньої краплини монікіної крові.
Не дуже добрі справи.
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тролли лолиты свиновальца - хватит разгонять зраду..
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і
ліниві, продажні, сцикливі покидьки обрали знову профнепридатного лузера.а ннам на барикади під кулі.
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Шо ти пишешь? Шо за солодати? Писать навчись.
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Ще раз пишу. Шо за неповага до бійців. Чому ви їх називаєте солодати?
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Після розмови із Трампом мабуть уже всім притомним людям мало б бути зрозуміло, що Зе - не та людина, яка на переговорах в нормандському форматі виб'є щось корисне для України (особливо після його слів про Меркель і Макрона)... Тому про контроль над кордоном до виборів можна забути!
А взагалі в Мінських угодах що виписано? перші пункти там припинення вогню і обмін полоненими всіх на всіх. Ці пункти виконані? Ні! То про які нафіг вибори взагалі може бути мова??? Яка формула Штайнмаєра?


Моя думка: відвойовувати території поки не збираємося, а отже треба відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску, перекрити електроенергію і водогін (ми досі їм туди це поставляємо). І хай там сидять! Дулю їм з маком, а не пенсії, дулю їм з маком, а не наші продукти в їх маркетах - хай кацапи їх і утримують..

Саме таким чином Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк із КНДР. І їм це помогло: подивіться на Південну Корею, а потім на КНДР - контраст разючий!
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А потім шо? Чим далі вони залишаються за межами України, тим більше ми втрачаємо ці території. Вже виросло покоління дітей, які не пам'ятають Україну. І їм можна засунути в голови все шо завгодно.
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Я бы не устраивал преждевременную истерику по поводу т. н. "формулы Штайнмайера".
Минские соглашения в целом и обмен письмами во Временной контактной группе под эгидой ОБСЕ - это юридически ничтожные документы с точки зрения международного права.
Это - по сути международные соглашения, заключённые в обход существующих внутригосударственных процедур (не проходили ратификацию парламентом - упоминание о них в т.н. Законе о статусе Донбасса в этом плане ничего не меняет, как не меняет и поддержка их на уровне резолюции Совбеза ООН). Поэтому с юридической точки зрения Украина вправе отказаться от них в любой момент. Или вообще сказать, что с точки зрения права они и не вступали в силу.
Тем более они юридически ничтожны, что посягают на суверенитет Украины, поскольку международными партнёрами предписываются нам определённые действия по нашему конституционному устройству, что не может быть предметом международных соглашений и может решаться только народом Украины через парламент.
Меня, кстати, в этой связи больше беспокоит включение в повестку дня парламента законопроекта о всеукраинском референдуем - неспроста, думаю, такая синхронизация событий.

Так что сам по себе "Минск" или "Штайнмайер" - то таке . . . Вопрос в другом - хватит ли при гипотетическом отказе от них в любой момент физических сил послать всех нах.... и силой оружия (при необходимости) отстоять свою позицию и свои земли. По состоянию на сейчас выглядит, что силой оружия вернуть теоретически можно (даже несмотря на низкий уровень авиации, ВМФ и противоракетной обороны), но заплатить за вопрос необходимое количество ЖИЗНЕЙ мы морально не готовы.

Ну и международное единство по нам на глазах распадается. Европа видит, что у нас у самих нет твёрдой воли, и начинает громко спрашивать, нафиг оно им самим надо. То в ПАСЕ русских вернули, то в Нидерландах уже хотят выяснить роль Украины в истории с Боингом, то трубопроводы тянут, то по санкциям сомневаются.
Такое впечатление, что тема была заранее просчитана ещё до 2014 года и Запад с русскими договорился давно развести Украину на отбор Крыма, а потом при первом же поводе сказать нам : "Парни, ну Вы же сами себя неправильно ведёте, извините".
Как в песне у Кузьмы Скрябина : "По-моєму, чувак, нас кинули . . ."

В такой ситуации надо либо утереться и затаить злобу до поры, до времени (чтобы при люой буче в россии ворваться в Крым и ОРДиЛО с автоматами в руках и за сутки зачистить всех ублюдков без права дожить до следствия и суда), либо вспомнить старую поговорку, что в сложной ситуации в шахматах самый лучший ход - это ход доской. То есть не ожидая годами приемлемой ситуации сделать прямо сейчас что-то сумасшедшее и поднять ставки до такой степени, чтобы опешили даже русские и сказали : "Да ну их нах..., этих хохлов ненормальных, валим отсюда" - что-то такое, чтобы и русские, и Европа реально поверили, что мы готовы и сами сдохнуть, и их с собой на тот свет забрать. Боюсь, что для второго варианта у нас в данный момент немножко не то руководство. Был бы президентом кто-то из фанатиков вроде Гриценко, Яроша или Билецкого, наверное, было бы больше шансов. А так продолжаем заниматься дипломатией.

Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся, что наш Президент понимает, что делает, и делает это в интересах страны. Иначе будет непросто всем нам . . .
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> наш Президент


В Украине нет Президента. Есть группа олигархов, и есть их Арлекин, играющий то х**м на рояле, то роль "Президента".


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А Закон про особливий статус? Шо з ним робити?
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Похороны Моники Зеленски должны быть пышными.

И мне кажется, что все игроки (к сожалению, включая *****) только этого с весны и ждали - когда ж она наконец лажанет фатально.
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