 Украине надо отстоять свой интерес и достичь мира без капитуляции, - Гриценко по итогам заявлений Зеленского

Об этом политик написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Брифинг президента. Слова правильные. И предостережение правильные: "никаких войск во время выборов", "граница наша до выборов", "будем принимать новый закон об особом статусе в ходе широкого обсуждения". Но - все это, правильное, противоречит "Минским договоренностям". Ведь в них Порошенко записано другое: сначала выборы, а уже потом вывод войск и уже потом, на завершающем этапе, передача Украине контроля над своей границей. Поэтому переговоры в "нормандской формате" будут сложными. Чрезвычайно сложными. И когда Зеленский озвучит на них то, что он озвучил сегодня, то я не уверен, что Меркель с Макроном будут твердо на нашей стороне, о Путине говорить не приходится. Значит, одной встречей наверняка не обойдется. Но нам надо отстоять наш интерес и достичь мира без капитуляции. Поэтому набираемся терпения", - отметил Гриценко.
Он также напомнил, что будучи депутатом в сентябре 2014 года проголосовал против внесенного Порошенко законопроекта об "особом статусе" Донбасса.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
Соберете Первый Украинский фронт, тогда и зовите генералиссимуса
Предыдущий президент просрал все битвы и позволил оккупировать такие крупные города страны как Донецк и Луганск. Он подписал Минск-1 и Минск-2 которые установили границы этой оккупации, но ***** понадобилось Дебальцево и Порошенко просрал и его. Несколько лет стороны не предпринимали никаких более-менее крупных наступательных операций, то есть война за территории закончилась. Но всё это нефига не капитуляция! Капитулянт оказывается Зеленский, который пытается хотя бы прекратить ежедневные бессмысленные убийства на границе.
Во вторых,кремлевская ты методичка о какой границе ты тут рассказываешь и посмотри на карты, сколько было освобождено территории при Порохе!
А в третьих уже одному сегодня отвечала и тебе отвечу, ты хоть читать научись, что кидаешь по методичке!
Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, з дня набрання ним чинності з урахуванням положень Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" на строк до 31 грудня 2019 року включно, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).
ДО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ!
А сейчас ваша МОНИКА ЗЕБЕНИНА, подписало формулу штайнмаера! КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ!
ЗАБУДЬТЕ зебилоиды про минский договор! ВСЕ! НЕТ УЖЕ МИНСКИХ ДОГОВОРОВ! ЕСТЬ ФОРМУЛА ШТАЙМАЕРА!
А тепер?
Пеца подмахнул,а зе подписал
1 ч. ·
Бачу, треба пояснити детальніше, на пальцях.
Зеленський - не Президент Миру, як він хоче увійти в історію. Зеленський - Президент здачі інтересів України.
Усі кроки України за останні 5 років ми робили, щоб показати, що Росія - агресор. Росія забрала Крим, напала на Україну літом 2014 року, проти самої державності і тільки за повернення українських територій собі. Малоросія, Новоросія, як хочете називайте, але кінцевий факт - поглинути Україну, знищити, і відновити Велікую Расійськую Імпєрію.
Мінські домовленості, закони про особливий статус і всі кроки з нашої сторони були зроблені не для їх виконання. Про це тисячу разів кричали з екранів раша ТВ, про це розуміли усі, хто розумів як зберегти Україну в 2014 році без армії і підтримки. Мінські угоди мали за мету зупинити тотальну війну на Сході України та перейти до міжнародного тиску на агресора, відбудови армії, економіки і інфраструктури після вмілих проросійських папєрєдніков.
І ми це все РОБИЛИ!
Росія була агресором, весь світ її засуджував, санкції, тиск, спад економіки і вигнання з G8. Росія несла колосальні втрати у всьому - в економіці, міжнародно і в смертями своїх іхтамнєтов. Все було. Але до 2019 року...
Коли охлос вибрав Зеленського після колосальної травлі Порошенко з кожного гуснявого гудка в країні. Коли Європа побачила перші його кроки, коли стало зрозуміло, що якщо насєлєніє саме не хоче за себе боротись, Росія уже не агресор, треба миритися і забирати Донбас - на нас наплювали, м'яко кажучи...
Підписанням формули «Штайнмаєра», яку я б волів уже називати «Путіна-Зеленського», та яку «напишет Лавров» ми отримали не капітуляцію. Це ще не здача України, але повернення повністю в протилежний бік від агресії Росії.
За цією формулою і підписанням нового закону ми маємо чисто внутрішній український конфлікт. Не Росія напала і я особисто відчув і бачив російські танки на кордоні, а це протистояння Української Армії і народного повстання шахтарів Донбасу.
Тимчасовий закон, який діє до нового року, був прорахований, щоб на випадок навіть реваншу і зміни Порошенко - він перестав діяти до кінця року. Його ніхто не мав виконувати! А зараз він стане не тимчасовим, а постійним. І не буде контролю над кордоном, а буде ОКРЕМИЙ АВТОНОМНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ, з своїми полцією, судами і прокуратурою. Своїм самоврядуванням. І стане українською ПМР, але навіть Молдова майже 30 років не признає свою ПМР, а ми признаємо.
Народний, Проросійський, Донбас.
Не здобули, а просрали
Что тут неясного?
почему Зеленая Шмаркля думает, что оно сможет провести успешно еще более сложные переговоры "в нормандском формате"?!.. скорее всего, Зебил снова обосрется..
Не дуже добрі справи.
ліниві, продажні, сцикливі покидьки обрали знову профнепридатного лузера.а ннам на барикади під кулі.
А взагалі в Мінських угодах що виписано? перші пункти там припинення вогню і обмін полоненими всіх на всіх. Ці пункти виконані? Ні! То про які нафіг вибори взагалі може бути мова??? Яка формула Штайнмаєра?
Моя думка: відвойовувати території поки не збираємося, а отже треба відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску, перекрити електроенергію і водогін (ми досі їм туди це поставляємо). І хай там сидять! Дулю їм з маком, а не пенсії, дулю їм з маком, а не наші продукти в їх маркетах - хай кацапи їх і утримують..
Саме таким чином Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк із КНДР. І їм це помогло: подивіться на Південну Корею, а потім на КНДР - контраст разючий!
Минские соглашения в целом и обмен письмами во Временной контактной группе под эгидой ОБСЕ - это юридически ничтожные документы с точки зрения международного права.
Это - по сути международные соглашения, заключённые в обход существующих внутригосударственных процедур (не проходили ратификацию парламентом - упоминание о них в т.н. Законе о статусе Донбасса в этом плане ничего не меняет, как не меняет и поддержка их на уровне резолюции Совбеза ООН). Поэтому с юридической точки зрения Украина вправе отказаться от них в любой момент. Или вообще сказать, что с точки зрения права они и не вступали в силу.
Тем более они юридически ничтожны, что посягают на суверенитет Украины, поскольку международными партнёрами предписываются нам определённые действия по нашему конституционному устройству, что не может быть предметом международных соглашений и может решаться только народом Украины через парламент.
Меня, кстати, в этой связи больше беспокоит включение в повестку дня парламента законопроекта о всеукраинском референдуем - неспроста, думаю, такая синхронизация событий.
Так что сам по себе "Минск" или "Штайнмайер" - то таке . . . Вопрос в другом - хватит ли при гипотетическом отказе от них в любой момент физических сил послать всех нах.... и силой оружия (при необходимости) отстоять свою позицию и свои земли. По состоянию на сейчас выглядит, что силой оружия вернуть теоретически можно (даже несмотря на низкий уровень авиации, ВМФ и противоракетной обороны), но заплатить за вопрос необходимое количество ЖИЗНЕЙ мы морально не готовы.
Ну и международное единство по нам на глазах распадается. Европа видит, что у нас у самих нет твёрдой воли, и начинает громко спрашивать, нафиг оно им самим надо. То в ПАСЕ русских вернули, то в Нидерландах уже хотят выяснить роль Украины в истории с Боингом, то трубопроводы тянут, то по санкциям сомневаются.
Такое впечатление, что тема была заранее просчитана ещё до 2014 года и Запад с русскими договорился давно развести Украину на отбор Крыма, а потом при первом же поводе сказать нам : "Парни, ну Вы же сами себя неправильно ведёте, извините".
Как в песне у Кузьмы Скрябина : "По-моєму, чувак, нас кинули . . ."
В такой ситуации надо либо утереться и затаить злобу до поры, до времени (чтобы при люой буче в россии ворваться в Крым и ОРДиЛО с автоматами в руках и за сутки зачистить всех ублюдков без права дожить до следствия и суда), либо вспомнить старую поговорку, что в сложной ситуации в шахматах самый лучший ход - это ход доской. То есть не ожидая годами приемлемой ситуации сделать прямо сейчас что-то сумасшедшее и поднять ставки до такой степени, чтобы опешили даже русские и сказали : "Да ну их нах..., этих хохлов ненормальных, валим отсюда" - что-то такое, чтобы и русские, и Европа реально поверили, что мы готовы и сами сдохнуть, и их с собой на тот свет забрать. Боюсь, что для второго варианта у нас в данный момент немножко не то руководство. Был бы президентом кто-то из фанатиков вроде Гриценко, Яроша или Билецкого, наверное, было бы больше шансов. А так продолжаем заниматься дипломатией.
Посмотрим, что из этого выйдет. Надеемся, что наш Президент понимает, что делает, и делает это в интересах страны. Иначе будет непросто всем нам . . .
В Украине нет Президента. Есть группа олигархов, и есть их Арлекин, играющий то х**м на рояле, то роль "Президента".
И мне кажется, что все игроки (к сожалению, включая *****) только этого с весны и ждали - когда ж она наконец лажанет фатально.