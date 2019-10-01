 "Формула Штайнмайера" - это угроза национальной безопасности Украины, - "Батькивщина"

Как передает Цензор,НЕТ, об этом Тимошенко написала в Фейсбуке

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - подчеркнула она.

"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - резюмировала Тимошенко.