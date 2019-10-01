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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3071) Тимошенко (24369)

 "Формула Штайнмайера" - это угроза национальной безопасности Украины, - "Батькивщина"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "формула Штайнмайера" угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины

Как передает Цензор,НЕТ, об этом Тимошенко написала  в Фейсбуке 

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - подчеркнула она.

"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - резюмировала Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3151546
 
   
 Топ комментарии
 
Зелебобьё, твари, піднімайтеся. Чи ви хочете щоб вам вспаривали брюха, а ваших жінок та дітей во всі диркі трахали? Це є війна, а не те від чого ви, твари, втомилися. Якщо ви не вийдите, така війна прийде і в ваш дом. Піднімайтеся, твари.
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Юля, яка з власної шкури вистрибувала, щоб зробити все щоб моніка сіла в крісло президента й підписала капітуляцію, відкрила рота.
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Да оно и само не знает, что там написано!
Сегодня блеял стоял на брифинге! Позорище!
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Но она её, почему-то, раньше не замечала, а только тогда, когда орлы Авакова вышли на Майдан...
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В Меркель и Макроне сомневаться не приходится, они конечно же за Путлера. Это стало очень хорошо понятно после того как страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путина и прочие ништяки. Продажная, лицемерная Европа.
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Якщо нарід відмовився від супротиву - ніхто за нього воювати не буде.
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К этому зеБЕНИНА МОНИКА готовилась и прекрасно зналО, что будут подписывать договорняки с путиным! Не просто так они это делали!!! Думайте! Почему он это делает! Зеленский направил Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Зачем?! У них этот план уже был в разработке по капитуляции Украины!
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Так и депутатов от Слуг предупредили, что оторвут от сиськи Коломойского, если не будут голосовать одной кнопкой....
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Ну ваще. И бабюля восстала...

Сдается мне, шо Монику Зеленски на всякий случай будут бить все, включая Богдана.
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тролли лолиты вальцман снова расхрюкались..
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Зеля,тобі *****. Бо якщо проти тебе впряглась оця *****,то тобі реально *****.
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Так тут её поклонник с ником на букву Адвокати.... уже начал Монику оправдывать... Ходок он, наверно, мимо юбки спокойно не пройдёт...
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Звизда!!!
Перепиши бо сейчас зебилы будут кровью плакать в служебной ветке и тебя забанят за такую малость.
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Та хер с ним. Я сегодня только с бана - мне не привыкать.

Там в какой-то новости прикольно получилось.Мой коммент с ненормативом в топчике.
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Дві подруні розберуться у кого лахмачє. "Формула Штайнмаєра" - це загроза національній безпеці України, - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 2982
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Что то мне кажется что и Волкера не просто так убрали с даунбаса Зеленский с Трампом. Видно чтобы не мешал проводить капитуляцию.
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Трамп и джулиани стараются остаться на 2срок
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Волкера не убрали- он сам соскочил! Очевидно чтобы не мешать- вот только- ЧЕМУ?

Волкер был американским надзирателем за минским процессом. Сейчас США Волкера убрали- и обратите внимание- БЕЗ ЗАМЕНЫ! Волкера же не заменили более хорошим- переговоры идут без него!

То есть- США не только не подключились к Минским переговорам, как об этом неоднократно ходатайствовала Россия- но наоборот- даже своего нейтрального наблюдателя убрали!

Мне это лишь об одном говорит- и Еуропа и Украина больше не нуждаются в поддержке штанов. Могут вести переговоры самостоятельно.
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Юля в предчувствии большого шухера ! "Формула Штайнмаєра" - це загроза національній безпеці України, - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 4857
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Юля может наконец организует импичмент. А то уже против четырех президентов пыталась, может на пятом что-то получится.
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Юля может хорошо организовать раздачу пайков перед выборами !
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Ну если ЮВТ сказала, значит вове пипец)))
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C2H5OH + 3O2 - 2CO2 + 3H2O Формула пригорає у порохнявих. Бренд горілки Формула, вживати тільки за здоров"я Олексійовича.
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Юля готовь внеплановые президентские выборы, Богдан сдал шефа признавшись "до нового года и все". ( видимо в сценарии все расписано по датам, потому и спешка такая, 100 дней и Украина уже подписала формулу "швондера- шмайсера", а до нового года еще три месяца, с таки темпами мы еще и в таежный союз успеем войти и в единое государство.)
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Я не понял,бабуля на днях всех корила,что не подставили плечо новоизбранному. Теперь хает. Бабуля переобувается в новые туфли от луи виттон чаще,чем я в туалет хожу по большому.
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Извините, a кто полностью прочитал эту знаменитую формулу Штайнмайера?
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Если читать будут, писать будет некогда
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угроза Украине в жулье и грабителях
"Формула Штайнмаєра" - це загроза національній безпеці України, - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 4291
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В цій ситуації "Батьківщина" виправдовує свою назву. Що не кажіть, але Юля під путєна не хоче. "Формула Штайнмаєра" - це загроза національній безпеці України, - "Батьківщина" - Цензор.НЕТ 6405
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тут иронию. нужно убрать и меньше говорить Ростов ,знай наших майдан . Зе вам писта . тут ситуация такая- 80 % ,что мы попадем под Парашу и только 20 % ,что останемся независимы . .
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