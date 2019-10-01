 "Формула Штайнмайера" - это угроза национальной безопасности Украины, - "Батькивщина"

Как передает Цензор,НЕТ, об этом Тимошенко написала в Фейсбуке
"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - подчеркнула она.
"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - резюмировала Тимошенко.
Сдается мне, шо Монику Зеленски на всякий случай будут бить все, включая Богдана.
Перепиши бо сейчас зебилы будут кровью плакать в служебной ветке и тебя забанят за такую малость.
Там в какой-то новости прикольно получилось.Мой коммент с ненормативом в топчике.
Волкер был американским надзирателем за минским процессом. Сейчас США Волкера убрали- и обратите внимание- БЕЗ ЗАМЕНЫ! Волкера же не заменили более хорошим- переговоры идут без него!
То есть- США не только не подключились к Минским переговорам, как об этом неоднократно ходатайствовала Россия- но наоборот- даже своего нейтрального наблюдателя убрали!
Мне это лишь об одном говорит- и Еуропа и Украина больше не нуждаются в поддержке штанов. Могут вести переговоры самостоятельно.