 Билецкий объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции. ВИДЕО

"Мы должны создать Штаб сопротивления капитуляции, выработать план и собираться не только под флагами, а должны бороться каждый день по всем областям на улицах наших городов и сел. Мы обязательно их сломаем и победим", - сказал он.

Политик подчеркнул: для этого нужна поддержка каждого украинца, кто "не хочет продавать свою страну и память тех, кто погибал за эту страну".

"Мы будем бороться против этой позорной истории, которая называется минские договоренности или план Штайнмайера, пока это не будет уничтожено", - заявил он.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращени.

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