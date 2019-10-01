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Все про:Штайнмайер (411) Билецкий (125) Национальный корпус (218)

 Билецкий объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции. ВИДЕО

Лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий во время выступления на акции протеста на Банковой объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции.

"Мы должны создать Штаб сопротивления капитуляции, выработать план и собираться не только под флагами, а должны бороться каждый день по всем областям на улицах наших городов и сел. Мы обязательно их сломаем и победим", - сказал он.

Политик подчеркнул: для этого нужна поддержка каждого украинца, кто "не хочет продавать свою страну и память тех, кто погибал за эту страну".

"Мы будем бороться против этой позорной истории, которая называется минские договоренности или план Штайнмайера, пока это не будет уничтожено", - заявил он.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращени.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151543
 
   
 Топ комментарии
 
Армія , мова , віра вам не підходило , отож їжте зелене г.вно .
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Вся Украина - корпорат для хуйла. Спасибо зебилам, вы сделали это вместе. Надеюсь вы получите по заслугам, за своё предательство.
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7 жовтня - день народження Путіна. На 7 жовтня Зеленський планує відведення українських військ від Золотого.
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Ага, ага - тузік собакова створює будку... т.то штаб
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150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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Это попытка перехвата протестов. Нацжены с Бениной руки кормятся.
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Билецкий хочет сказать, что волноваться не стоит, у него все под контролем.
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