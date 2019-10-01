 Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки

Об этом Данилюк заявил в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть принципиальная позиция. Я считаю, что на данный момент я не могу дальше выполнять свои функции", - сказал Данилюк.

По его словам, одна из главных проблем, которая стала причиной его отставки, - это ситуация с возможной отменой национализации "Приватбанка".

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе "Приватбанка". Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - объясняет господин Данилюк.

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На уточнение, какие именно могут быть неправильные решения по "Приватбанку", Данилюк уточнил, что это отмена национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красным светом для нашего взаимодействия с МВФ", - считает Александр Данилюк.

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - считает экс-секретарь СНБО.

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Александр Данилюк опроверг слухи о том, что может поехать работать послом Украины в США, и подтвердил, что у него были непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто у меня другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим"", - пояснил Данилюк.

"Считаю, что государство должно работать иначе, без ручного контроля. Должны быть сильные институции", - добавил он.

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На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана Игорь Коломойский, Данилюк ответил: "Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей - один из них".

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

30 сентября президент Украины подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.