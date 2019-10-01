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 Политика Украины
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Все про:отставка (2467) Данилюк Александр (410) Приватбанк (526)

 Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что одной из главных причин его отставки была попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка".

Об этом Данилюк заявил в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть принципиальная позиция. Я считаю, что на данный момент я не могу дальше выполнять свои функции", - сказал Данилюк.

По его словам, одна из главных проблем, которая стала причиной его отставки, - это ситуация с возможной отменой национализации "Приватбанка".

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе "Приватбанка". Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - объясняет господин Данилюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи

На уточнение, какие именно могут быть неправильные решения по "Приватбанку", Данилюк уточнил, что это отмена национализации.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красным светом для нашего взаимодействия с МВФ", - считает Александр Данилюк.

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", - считает экс-секретарь СНБО.

Также на Цензор.НЕТ: В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн, - НАПК

Александр Данилюк опроверг слухи о том, что может поехать работать послом Украины в США, и подтвердил, что у него были непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто у меня другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим"", - пояснил Данилюк.

"Считаю, что государство должно работать иначе, без ручного контроля. Должны быть сильные институции", - добавил он.

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На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана Игорь Коломойский, Данилюк ответил: "Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей - один из них".

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

30 сентября президент Украины подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3151542
 
   
 Топ комментарии
 
Кстати, нового главы РНБО у нас же пока нет?

ОХУЕННО ворвремя зе!дарасы подмахивают хуйлу в Минске.
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Приватбанк віддадуть Коломойському вже за кілька тижнів.
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Ситуація з Приватбанком це голка в стозі сіна того, що наробить це чмо- моніка до того, як опиниться в Ростові.
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Приватбанк віддадуть Коломойському вже за кілька тижнів.
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А если нет, то ты признаешь, что ты - никчемное брехливое животное?
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ЗЕбил ты тут визжал что никакой формулы Штанмайера твой клоун не подпишет, и что это парахаботы разгоняют зраду. Шо теперь чучело поскулишь, после брифинга своего клоуна?? Шо там с формулой Штнамаейра - *****??
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зебилы, срочно продавайте валюту - гривна скоро по 8, как только приватбанк вернется к бене!
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Коломойському потрібен не "ПриватБанк", який тепер став токсичним і сумнівним активом, а компенсація за нього. Велика. Ліквідними американськими баксами. І зебіли заплатять.
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Данилюк в любом случае погань. Если он знал что у него за команда, то чего в нее залез? И почему не говорит, что у него ложь в декларации написана и он должен за это отвечать? Понабирали прохвостов в СНБО,это же надо такое... просто ЖАХ. И Зеля и его команда - все прохвосты.
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погань не данилюк, он исполнитель.
погань - те зебилы, которые голосовали (особенно во ВТОРОМ туре!) за монику зеленских и привели шмарклю, беню и в т.ч. данилюка - во власть.
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Я це писав ту, на "Цензорі" ще тоді, коли він лише влився у те зелене лайно, ще до виборів.
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Какая разница? Он по факту действует. Сегодня подписан антиукраинский документ и он митингует, вчера он не был подписан. Чего ты тут провокациями занимаешься, натравливаешь на патриотов Украины? Геть!!!
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Ты тень на плетень наводишь, дискредитируешь националистов, которые митингуют против антиукраинского соглашения. Ганьба. Думай что пишешь.
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Справді? 😨 ,😊 Я апріорі не можу дискредитувати цих саме націоналістів. Якщо і є якась їхня дискредитація, то лише з їхнього ж боку їхніми ж вчинками. Це раз. А тепер щодо того, що я пишу - де ви вгледіли дискредитацію націоналістів?
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Ці патріоти помогли зе прийти до влади, бо їздили по всій Україні за Петром і зривали його агітаційні мітинги, Аваковські гниди
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Кстати, нового главы РНБО у нас же пока нет?

******* ворвремя зе!дарасы подмахивают ***** в Минске.
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Это да. Хорошо хоть все другие уже порешали. Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 5339
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Це схема соєвого з гонарєвой. Банк забрали спецом з порушеннями, щоб потім можна було все через суди відмінити і компенсацвю бєні заплатити. Бєня бабки вивів, з соєвим поділив, з соєвий з бюджету в банк знову гроші залив, тепер бєня чепез суд знову отримає свій банк - всі при гешефті. Тому не до зелі питання а до соєвого і його ************ гонтарєвої
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зебилы.. смените тупые методички - слишком уж они примитивные даже для идиотизма зебилов..
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Бобікі зливають Україну.
Наріт™ утирається, і рячить очі.
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Ситуація з Приватбанком це голка в стозі сіна того, що наробить це чмо- моніка до того, як опиниться в Ростові.
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Купуйте банкси поки є ! Сьогодні бакс наярював шалено ... З цим дебілом клоуном бакс вже в жовтні перевалить за 50 грн ...
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нет! бакс скоро по 8 гривень, а то и по 5 гривень! как было во времена, когда беня владел приватбанком!
зебилы должны знать - только приват станет бениным - гривна вырастет в 3, а то и в 5 раз!
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Понравились выступления Фиалы, Сульжика и такого полненького парня с заедами (не помню как его зовут), только вот никак не могу разобраться, каким образом банк деньги зарабатывает???
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Готівковий курс валют 1 жовтня: євро і долар різко підскочили Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 2450

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Після сьогоднішніх новин від клоуна ( капітуляція України і повернення Привату Бєні) , завтра зранку чекайте сюрприз від гривня - валюта !
Курс стрімко злетить Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 2450
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Неужели до 100 грн, обещанных порохоботами перед выборами?
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Дааа...Сейчас путчисты кааак начнут скупать доллары!!!
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та це просто беня связался с ватой, вот у соросенка пукан и подгорел Данилюк назвал ситуацию с "Приватбанком" одной из причин своей отставки - Цензор.НЕТ 1829
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"Попытка предотвратить "неправильные решения в процессе Приватбанка".Источник: https://censor.net.ua/n3151542

Интересно о чем это он. В чем выражалась эта "ПОПЫТКА". В том что сходил на эфир к Шустеру?
Да, очень мощная попытка! Когда выгнали сраным веником дохрена чего можно потом рассказывать.
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Решение по Привату уже принято ЗЕмародёрами. Недовольных убрали. Скриньте и проверяйте. Совсем скоро обьявят о возвращении Привата "законному " владельцу в ермолке. Отлично ЗЕбилы....Беня украл от туда 5,5 лярдов обчистив Приват в ноль. Гонтарева залила туда 150 лярдов гривен шоб спасти от банкротства, и теперь Беня получит Приват назад уже с этими 150 ярдами. ЗЕбилятня самое время повизжать про Порошенко и Гонтареву, не???
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Пока нет. Но орать будут, когда государство выведет оттуда свои вложенные деньги. Самое смешное, что в этом случае банк нужно будет выводить с рынка и закрывать. Вот тогда и заорут.
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Как проходила национализация, если потом вылезло куча проколов? В том и дело, что законы зрада принимала под себя и своих кураторов. Данилюк в этом участвовал, как и прочие деляги. Нечего теперь пузыри пускать.
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Думаю в данной ситуации Данилюк скоро "заговорит", а по ту строну Волкер тоже начнет свой "рассказ" Они теперь без работы, свободные от всяческих обязательств люди. Можем узнать много нового.
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Правильно. Пусть отдают.
Народ за это проголосовал
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Зеля начинает платить по счетам? Коломойскому вернет Приватбанк и это при том, что государство влило в него огромные деньги..
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Данилюк явно был в курсе сегодняшнего ЗЕфортеля и не захотел в этом маратся. Следующий спрыгнет Рябошапка и скорее всего Разумков.
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Разумков вже на низькому старті. Заплановані збори партії з подальшою заміною голови.
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Слабак. Мог бы перед уходом сделать заявление что так мол и так, не позволим, не дадим. А так серанул в штаны и ноет из кустов.
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Данилюк поки не хоче розповідати все, що відбувається у Слуг народу Коломойського. Приватбанк це як лакмус зебільних дій нової влади, але головне - відсутність необхідних коштів для крадіжок. Саме це призведе до конфліктів всередині цієї штучно створеної партії.
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