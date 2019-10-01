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Все про:Одесса (5671) табак (186) ГФС (3428)

 Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию табака для кальянов.

ОБ этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра осуществляется незаконное хранение и продажа (в т. ч. через интернет) табака для кальянов иностранного производства, ввезенного на территорию Украины вне таможенного контроля.

По результатам обысков, проведенных на основании постановлений суда, в местах хранения и реализации продукции из незаконного оборота изъято более 400 кг табака для кальянов иностранного производства в ассортименте, расфасованного в пачки разного веса без марок акцизного налога Украины.

Изъятые ТМЦ общей стоимостью почти 1,2 млн. грн. переданы на ответственное хранение.

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Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 01
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 02
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 03
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 04
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 05

Источник: https://censor.net.ua/n3151539
 
 
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це просто монополисты стараюца для рады, офиса зе и правительства, там щас такой шкабар ой, как надобен Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе - Цензор.НЕТ 8154
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