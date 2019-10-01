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Все про:Германия (3423) Штайнмайер (411) Маас (90)

 Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно оценил подписание украинской стороной так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом он заявил в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогресса. Это открывает дверь в N4 (нормандский формат. - Ред.) и другие этапы имплементации Минских договоренностей", - заявил Маас.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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Источник: https://censor.net.ua/n3151538
 
 
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL750 минут назад

ПОВТОРЕНЬЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ. Первый раз история повторилась как трагедия для Ющенко. Второй раз - как фарс для Януковича. Третий раз - для долбо@ба. Янукович собрал Майдан за 4 года. Зеленский - за 4 месяца.

Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас - Цензор.НЕТ 3351
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Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас

Та им всем просто похер. Они подустали уже от всей этой возни.
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Ну що немчура..***** повторить)))) Забули...
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стрим с майдана смотрит около 2000 https://www.youtube.com/watch?v=4_6mQNTTuwo
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Киев приветствует, Берлин приветствует, и Москва хоть и с перекошенной от страха харей- но тоже приветствует. А что говорит Париж?
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Приветствует... Конечно, немцам срать на Украину и вот и приветствуют. Теперь можно снять санкции с РФ и достроить газопровод в обход Украины и целоваться с путиным в десна...
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