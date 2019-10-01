 Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас

Об этом он заявил в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогресса. Это открывает дверь в N4 (нормандский формат. - Ред.) и другие этапы имплементации Минских договоренностей", - заявил Маас.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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