 Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас

Об этом он заявил в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогресса. Это открывает дверь в N4 (нормандский формат. - Ред.) и другие этапы имплементации Минских договоренностей", - заявил Маас.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
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ПОВТОРЕНЬЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ. Первый раз история повторилась как трагедия для Ющенко. Второй раз - как фарс для Януковича. Третий раз - для долбо@ба. Янукович собрал Майдан за 4 года. Зеленский - за 4 месяца.
Та им всем просто похер. Они подустали уже от всей этой возни.