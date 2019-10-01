 Трамп просил лидеров четырех стран найти компромат на Байдена и дискредитировать Мюллера, - The Guardian

Об этом пишет британское издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По данным СМИ, к этим контактам с зарубежными лидерами были привлечены министр юстиции США Уильям Барр и государственный секретарь Майк Помпео. В частности, как стало известно Wall Street Journal, госсекретарь США Майк Помпео был среди чиновников, которые слышали разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину

Газета The New York Times сообщила, что Трамп просил премьера Австралии помочь генпрокурору Барру в получении информации о первопричинах расследования Мюллера.

Газета The New York Times сообщила, что Трамп просил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона помочь генпрокурору Уильяму Барру в получении информации, которая может помочь выяснить первопричины расследования Мюллера.

Эту информацию телеканалу CBS подтвердили должностные лица в министерстве юстиции. Джон Дюргем, прокурор США в Коннектикуте, возглавляющий пересмотр действий ФБР и ЦРУ с 2016 года "собирает информацию из различных источников, в частности из ряда других стран", - заявила пресс-секретарь Минюста США Керри Купек.

Она добавила, что из-за этого "по запросу министра юстиции Барра президент связался с другими странами, чтобы попросить их предоставить министру юстиции и господина Дюргема соответствующим должностным лицам". Однако, о каких именно странах идет речь, она не сообщила.

Также читайте: Конгрессмены-республиканцы требуют расследовать связи Клинтон с Украиной во время избирательной кампании в 2016 году

По информации The Washington Post, эти страны включали Великобританию и, вероятно, Италию.

Расшифровку разговора Трампа и Моррисона Белый дом обнародовать отказался.