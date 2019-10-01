 Таможенные платежи за год снизились на $66 млн, не взирая на рост импорта, - Острикова

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). При том, что объем импорта вырос - $5,036 млрд в 2019 относительно $4,957 млрд в 2018", - написала она.

По словам Остриковой, в правительстве падение таможенных платежей объясняют низкой стоимостью импортной нефти, льготным импортом оборудования для зеленой энергетики и тем, что "Нафтогаз" оформляет часть газа не в режиме импорта, а в режиме "таможенный склад".

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"Все эти факторы ответственные за max 3,7% падения. Еще 6% падения платежей вызвало что-то другое", - утверждает Острикова.

"Подытожу: таможенные платежи в $ падают. При том, что объем импорта вырос. Факторы нефти и газа не релевантны, ведь их компенсировал рост импорта других товаров. На оборудование для возобновляемой энергетики, которое импортируется со льготой по ндс, можно списать max 3,7% падение сборов. Где потерялись еще 6%, а это $ 66 млн или 1,6 млрд грн.?!" - задается вопросом бывший нардеп.

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