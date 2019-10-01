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 Политика Украины
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Все про:Россия (73973) Штайнмайер (411) Донбасс (19490) Захарова (196)

 Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"

В МИД РФ положительно оценили согласование Трехсторонней контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей", - написала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Их поймали на крючок, приманкой был обмен, - Безсмертный о подписании "формулы Штайнмайера"

Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной формулы Штайнмайера 01

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Также читайте: Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3151532
 
 
 Топ комментарии
 
Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 1 час назад

Пробежался по местным зелебобикам. Молчат, сучки трусливые, ни твита, ни лайка. Не хочет мудрый нарид объяснить нам, паникерам мародерским, всю глубину замыслов гундосого кормчего.
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сегодня порохоботам раздали что-то забористое
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Перепись населения в ОРДЛО под выборы тебе в печень забот.
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Шо вы Порохоботы нападаете на ПерЗиДента!!!! Вот же друзья его любят!!! Захарова, Лавров Путын!!!
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А для клоуна и зебилов это не враги...
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В Москве сегодня праздник, Украина сдалась, Россия победила. Не надо ничего усложнять, всё предельно ясно.
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Зараз під адміністрацією Моніки :









Alex Petrov

@Punisher_Cat


Майдан! Зараз! Люди прибувають! «НІ КАПІТУЛЯЦІЇ».https://twitter.com/i/status/1179102396401799168
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Умные люди на ветке есть? Кто мне может обьяснить как Украина собралась брать назад Донбасс с хорошо вооруженными боевиками которых там десятки тысяч и не лояльным населением? Кто их разоружит если украинская армия 5 лет это сделать так и не смогла?
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Нина, зачем вы включаете дурочку?

Разве не ясно, откуда на Донбассе взялись вооружения и вооруженные " боевики"?
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Да какая разница откуда оно там взялось? Важно что оно там есть.. армию РФ на Донбассе ОБСЕ не видит а значит выводить там фактически некого..
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Как это некого? Незаконные вооружённые формирования ака ихтамнеты. А уж куда их россосия будет выводить - то их проблемы. Может прямо в мацькву.
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Так она не будет их выводить)) по Минску выйти должны только иностранные войска.. вы что думаете РФ на свою территорию местных боевиков выведет? Зачем они там ей?
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А что есть логика что если мы их не можем разоружить то их нужно накормить и взять их на содержание? Да и во вторых никто еще не пытался освобождать даунбас. Появится в Украине настоящий президент и покажет вам как освободить даунбас чтобы орки вприпрыжку оттуда бежали на ходу роняя конечности и головы.
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саме тому Порох наполягав на плані заведення озброєних миротворців (поліцейську місію) на всю територію окупованого Донбасу.
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То были петькины сказки для лохов (( Донбасс освободить можно только силой .Силы есть его освобождать ?
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Кому мы точно проигрываем в этой войне, так это рашистским пропагандонам. СМИ подсовывают нам геббельсовские речи личностей типа Захаровой как объективное мнение. Не пора ли нам серьезно и жестко разобраться с собственной пятой колонной, в которой угнездилось всякое дерьмо типа Медведчука?
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Все уже решили без нас. Сейчас пробуют реакцию народа.
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Моника на всех ложила свой хер обрезанный....., а мы спорим и возмущаемся здесь... Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8887
А так спешил к детям, так спешил.



ЗеБєня

@ze_benya

·1 ч

Всіх обдурив і пішов до ресторану з Крузом. Ага, за наш рахунок, за наші податки. Не просто життя, а просто райське життя!
Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8323
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Я даже не знаю как нужно ненавидить Украину чтобы пойти на такую позорную капитуляцию. К тому же я почти уверен что ето для Украины не принесет мира и убийств так как рашистские войска не уйдут с даунбаса. Все закончится на том что с Рашки снимут санкции так как минские договоренности фактически анулированы, а Украину начнут пресовать чтобы признала выборы на окупированной территории по бумажке ОБСЕ действительными. И кстати не забывайте за газ который Украина должна будет выплатить Рашке за то что якобы был поставлен на территорию ОРДЛО.
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вы сделали это вместе. поздравляю

а вас же предупреждали, вам говорили... жрите
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Зебіли, не зрозумів, де ваши лайки під новиною?
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Зеленський не сказав російських військ він сказав військ
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Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9857

- три...четыре... утро красит нежным светом...стены древнего кремля...
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Кто хочет воевать вперед на передовую а не гавкать с дивана. А люди хотят МИРА
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Все хотят мира, но не на условиях капитуляции, ватная ты ******!
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Покажи Приказ Турчинова открыть огонь против русских окупантов в крыму. Пошла НХ питарас
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Войны нет с Россией. Порошенко забоялся вводить в 2015 году военное положение. Нет разрыва дипломатических отношений с РФ. Так шо гуляй вася
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Ето те люди хотели мира которые росийские так и грады звали к себе? Просто рашистами мир воспринимается не как тишина и спокойствие а как ГУЛАГ и НКВД.
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А хіба в Україні є президент?Є чмо в смартфоні.
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Ну раз кацапьі одобрили, значит Зеля все слил.
Беда будет... большая.
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"В МИД РФ положительно оценили"

То есть- выборы в Донбассе организовали- не поинтересовавшись мнением России.

И Россия сейчас огласила своё мнение задним числом- по уже свершиВШЕмуся факту.
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время бы уже распостранять эти позитивные тенденции на Красноперекопск и Джанкой..
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Европа одобряет план, Штаты тоже одобряют, одни порохоботы против! Может, как Макрон, полить их водичкой и травануть газом?
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давай, сначала, на тебе попробуем..
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Дык и Порошенко - человек, который одобрил "Минские соглашения" и в 2016 руками Кучмы подписал схему "сначала выборы - потом контроль над границей". Теперь на пафосе он рассказывает нам, что он против. И что готов на акции протеста и поддержит всех протестующих....
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ВИнторогая гниль соколько ты нагло брехать будешь, если это легко проверить? Порошенко сразу чётко сказал сначала вывод войск потом выборы, именнно это и подписал кучма. ВИнторогий это тебе в кремле методичку выдали. Я просто смотрю шо вы гнили кацапские все как один повторяете как под копирку..винторогий
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С Петром все понятно, он мог войти в Историю, а он, как алчный брехло, в нее только вляпался! Теперь он сам сидит в дерьме и другим его предлагает...
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Єдине до тебе питання, ти сам особисто схвалюєш цей план?
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если будет вычёркивать санкцию за санкцией с рашки, это хорошо или плохо? ведь после сегодня скорее всего это будет означать, что снимаем санкции с Украины, как и с Белоруси.
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Позитивная оценка от Захаровой, это как клеймо "числа зверя" на лбу.
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20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.
Т.е. Украина подписала капитуляцию!!! = отказалась от собственной границы
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от какой границы Украина отказалась, поподробнее плиз?
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«одобрямс» от кацапов - плохой индикатор........
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одобрямс был ранее - после выборов президента, но мало кто обратил внимание на сей факт.
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Представители специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на территории разрушенного оккупантами международного аэропорта «Луганск» тяжелое вооружение, размещенное с нарушением Минских договоренностей. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 30 сентября.
Сообщается, что с нарушениями в разрушенном здании аэропорта были размещены семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), одна самоходная гаубица (2С3 «Акация», 152 мм), семь самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), семь буксируемых гаубиц (2А65 «МстаБ», 152 мм), 11 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), одна противотанковая пушка (БС-3, 100 мм), три противотанковые пушки (МТ 12 «Рапира», 100 мм), а также 22 танка (Т-72 ​​- 9 единиц, Т-64 - 13) и семь зенитно-ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»).
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Зєбіли, при хунті ви за Петром в соплях повзати будете, та буде пізно.
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Сергій Місюра
32 мин. ·

Бачу, треба пояснити детальніше, на пальцях.
Зеленський - не Президент Миру, як він хоче увійти в історію. Зеленський - Президент здачі інтересів України.
Усі кроки України за останні 5 років ми робили, щоб показати, що Росія - агресор. Росія забрала Крим, напала на Україну літом 2014 року, проти самої державності і тільки за повернення українських територій собі. Малоросія, Новоросія, як хочете називайте, але кінцевий факт - поглинути Україну, знищити, і відновити Велікую Расійськую Імпєрію.
Мінські домовленості, закони про особливий статус і всі кроки з нашої сторони були зроблені не для їх виконання. Про це тисячу разів кричали з екранів раша ТВ, про це розуміли усі, хто розумів як зберегти Україну в 2014 році без армії і підтримки. Мінські угоди мали за мету зупинити тотальну війну на Сході України та перейти до міжнародного тиску на агресора, відбудови армії, економіки і інфраструктури після вмілих проросійських папєрєдніков.
І ми це все РОБИЛИ!
Росія була агресором, весь світ її засуджував, санкції, тиск, спад економіки і вигнання з G8. Росія несла колосальні втрати у всьому - в економіці, міжнародно і в смертями своїх іхтамнєтов. Все було. Але до 2019 року...
Коли охлос вибрав Зеленського після колосальної травлі Порошенко з кожного гуснявого гудка в країні. Коли Європа побачила перші його кроки, коли стало зрозуміло, що якщо насєлєніє саме не хоче за себе боротись, Росія уже не агресор, треба миритися і забирати Донбас - на нас наплювали, м'яко кажучи...
Підписанням формули «Штайнмаєра», яку я б волів уже називати «Путіна-Зеленського», та яку «напишет Лавров» ми отримали не капітуляцію. Це ще не здача України, але повернення повністю в протилежний бік від агресії Росії.
За цією формулою і підписанням нового закону ми маємо чисто внутрішній український конфлікт. Не Росія напала і я особисто відчув і бачив російські танки на кордоні, а це протистояння Української Армії і народного повстання шахтарів Донбасу.
Тимчасовий закон, який діє до нового року був прорахований, щоб на випадок навіть реваншу і зміни Порошенко - він перестав діяти до кінця року. Його ніхто не мав виконувати! А зараз він стане не тимчасовим, а постійним. І не буде контролю над кордоном, а буде ОКРЕМИЙ АВТОНОМНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ, з своїми полцією, судами і прокуратурою. Своїм самоврядуванням. І стане українською ПМР, але навіть молдова майже 30 років не признає свою ПМР, а ми признаємо.
Народний, Проросійський, Донбас. Не здобули, а просрали Оцінюємо позитивно, - Захарова про підписання Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3500
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Пылают лишь только те дупы, которые воюют с диванов.
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А может наоборот ?
Всякая диванная мелюзга готова сдать страну, потому что устала пердеть на диване.
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От этого людей на линии фронта не прибавляется. Или я ошибся и вы под Горловкой?
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У Зе есть яйки? Нужно танками задавить противников мира
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Зеленский даже пресс конференцию не успел закончить потому что опаздывал на самолет в Ростов!!!
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***** стыдно... шо ж вы наделали, зебуины зебучие????? Сцыкуны
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Позитивно оценили подписание Украиной капитуляции. Кучму вздернуть на площади за гос измену!!!
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"Формула Штайнмайера" захватит полностью обе области.И те,которые были оккупированны и те,которые были под контролем Укоаины...Вопрос-стОт ли сейчас отдавать под эту "формулу" территории.кровью отбитые у врага?..Может проще-"законсервировать" ситуацию такой.какая сейчас,а потом,набравшись сил,пойти по формуле "Коссово"?...так "штайнмайеры" с путиными нам сейчас важнее или "пошли они нах оба",а всё остальное сделаем по мере возрастания сил?
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Проковтнем, хана Україні, у зебілів свято, аргументи зе-лідера влаштовують, але ж для патріотів, це крах. Надія на армійців і на свідомих громодян!
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