 Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей", - написала Захарова.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
Alex Petrov
@Punisher_Cat
Майдан! Зараз! Люди прибувають! «НІ КАПІТУЛЯЦІЇ».https://twitter.com/i/status/1179102396401799168
Разве не ясно, откуда на Донбассе взялись вооружения и вооруженные " боевики"?
А так спешил к детям, так спешил.
ЗеБєня
@ze_benya
·1 ч
Всіх обдурив і пішов до ресторану з Крузом. Ага, за наш рахунок, за наші податки. Не просто життя, а просто райське життя!
а вас же предупреждали, вам говорили... жрите
- три...четыре... утро красит нежным светом...стены древнего кремля...
Беда будет... большая.
То есть- выборы в Донбассе организовали- не поинтересовавшись мнением России.
И Россия сейчас огласила своё мнение задним числом- по уже свершиВШЕмуся факту.
Т.е. Украина подписала капитуляцию!!! = отказалась от собственной границы
Сообщается, что с нарушениями в разрушенном здании аэропорта были размещены семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), одна самоходная гаубица (2С3 «Акация», 152 мм), семь самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), семь буксируемых гаубиц (2А65 «МстаБ», 152 мм), 11 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), одна противотанковая пушка (БС-3, 100 мм), три противотанковые пушки (МТ 12 «Рапира», 100 мм), а также 22 танка (Т-72 - 9 единиц, Т-64 - 13) и семь зенитно-ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»).
32 мин. ·
Бачу, треба пояснити детальніше, на пальцях.
Зеленський - не Президент Миру, як він хоче увійти в історію. Зеленський - Президент здачі інтересів України.
Усі кроки України за останні 5 років ми робили, щоб показати, що Росія - агресор. Росія забрала Крим, напала на Україну літом 2014 року, проти самої державності і тільки за повернення українських територій собі. Малоросія, Новоросія, як хочете називайте, але кінцевий факт - поглинути Україну, знищити, і відновити Велікую Расійськую Імпєрію.
Мінські домовленості, закони про особливий статус і всі кроки з нашої сторони були зроблені не для їх виконання. Про це тисячу разів кричали з екранів раша ТВ, про це розуміли усі, хто розумів як зберегти Україну в 2014 році без армії і підтримки. Мінські угоди мали за мету зупинити тотальну війну на Сході України та перейти до міжнародного тиску на агресора, відбудови армії, економіки і інфраструктури після вмілих проросійських папєрєдніков.
І ми це все РОБИЛИ!
Росія була агресором, весь світ її засуджував, санкції, тиск, спад економіки і вигнання з G8. Росія несла колосальні втрати у всьому - в економіці, міжнародно і в смертями своїх іхтамнєтов. Все було. Але до 2019 року...
Коли охлос вибрав Зеленського після колосальної травлі Порошенко з кожного гуснявого гудка в країні. Коли Європа побачила перші його кроки, коли стало зрозуміло, що якщо насєлєніє саме не хоче за себе боротись, Росія уже не агресор, треба миритися і забирати Донбас - на нас наплювали, м'яко кажучи...
Підписанням формули «Штайнмаєра», яку я б волів уже називати «Путіна-Зеленського», та яку «напишет Лавров» ми отримали не капітуляцію. Це ще не здача України, але повернення повністю в протилежний бік від агресії Росії.
За цією формулою і підписанням нового закону ми маємо чисто внутрішній український конфлікт. Не Росія напала і я особисто відчув і бачив російські танки на кордоні, а це протистояння Української Армії і народного повстання шахтарів Донбасу.
Тимчасовий закон, який діє до нового року був прорахований, щоб на випадок навіть реваншу і зміни Порошенко - він перестав діяти до кінця року. Його ніхто не мав виконувати! А зараз він стане не тимчасовим, а постійним. І не буде контролю над кордоном, а буде ОКРЕМИЙ АВТОНОМНИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ, з своїми полцією, судами і прокуратурою. Своїм самоврядуванням. І стане українською ПМР, але навіть молдова майже 30 років не признає свою ПМР, а ми признаємо.
Народний, Проросійський, Донбас. Не здобули, а просрали
Всякая диванная мелюзга готова сдать страну, потому что устала пердеть на диване.