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 Политика Украины
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Все про:Штайнмайер (411) Донбасс (19490) Климкин (2292)

 "Вопросов стало больше, чем было", - Климкин о "формуле Штайнмайера"

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что существует серьезная угроза проведению на Донбассе свободных и честных выборов, соответствующих международным стандартам.

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Текста ("формулы Штайнмайера". – Ред.) мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть, Россия их сделает несвободными и нечестными. И вообще не выборами", - написал Климкин.

Экс-глава МИД напоминает, что свободные и честные выборы – это не только отсутствие на Донбассе российских войск. Это также полное разоружение и полный контроль над границей. Полное участие украинских СМИ, политических партий, переселенцев, организация голосования украинским ЦИК.

"То есть, вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - предположил Климкин.

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"Для всех остальных, даже для наших друзей, это проблема, которую необходимо решить. Для нас - вопрос нашего существования как единой и соборной государства", - подытожил дипломат.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Вопросов стало больше, чем было, - Климкин о формуле Штайнмайера 01
Вопросов стало больше, чем было, - Климкин о формуле Штайнмайера 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151531
 
   
 Топ комментарии
 
В мене одне питання, нафіга мені моніка президент?
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ЗЕпадали какое дело до безопасности, ему надо поскорей провести выборы дать автономию Данубасеку и признать Крым кацапским - всё.
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Соврал и застеснялся.
Вам бы ретироваться подобру, поздорову.
Кроме взвизгов про порохоботов у вас ничегошеньки не получается.
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в свете последних событий как раз зебилам не терпится уже с козломордыми в десна расцеловатся
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Все вірно Павло ..Тільки ця цИркова труппа курить свій зелений план і в них питань немає
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Sergiy Taran
3 ч. ·

"Формула Штайнмайера", на яку згодилась нова влада, - це вибори на окупованих територіях без участі України. Виконання законів України має "гарантувати" ОБСЄ, яка ДОСІ впритул не бачить там російської армії. І не побачить. А для більшої "гарантії" виконання законів України звідти мають відвести подалі українські війська. Процес "розведення" вже почався.
Після легітимізації перевдягання бойовиків з камуфляжів у костюми депутатів ці території мають затягнути в українську політику. Чекайте бойовиків, які вбивали українців, на ваших телеекранах та у парламенті. Тепер вони нам розказуватимуть як нам жити. "Формула Штайнмайера" - це шлях не до миру, а до більшої війни.
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Отставной козы барабанщик.
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может и отставной, но как всегда прав! а тебя что насторожило?
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Меня ничего. Наоборот это слушать лень. Прав? Не смеши. Подельник он.
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а новый министр закордонных справ пристайко чей холуй? зелин? ты не охренел случайно? а экспрессо?
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а кацапня потому и орда,шо им всегда лень...работать,в том числе головой.им привычнее грабить и продавать награбленное.
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чей подельник? если ты про пороха то о нем сейчас речь не идет.... он как раз был против всяких формул и против капитуляции перед рашкой.
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Живи в розовом неведении. Хотя все ты знаешь.
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Стрім З Майдану https://www.youtube.com/watch?v=gPY1QKpnR8o
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Моніка дограється до Майдану і на Ростов.
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ссученый клоун и его избиратели плюнули на могилы всех погибших солдат, добровольцев, волонтеров и цивильных погибших на этой войне!
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***** вазелиновые еще что то про минск смеют *******, сравните минск и капитуляцию швайнмаера, ****** гнойные! вы на своих пробзденых диванах так от войны устали что готовы мочиться на кости защищавших ваши гнилые шкуры на фронте!
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Ты за пять лет ЧЕГО добился? Освободил Донбасс? Выбил оттуда оккупантов? Давай так же еще пять раз по столько же и что изменится?
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да пошла ты *****, ***** трехприводная! мы не сдались за эти пять лет, мы научились убивать за свою страну и свою свободу. вы же за пару месяцев встали раком и раздвинули булки!
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Еще раз ТЫ ОСВОБОДИЛ ДОНБАСС?
Или у вас олимпийский принцип главное не победа, а участие?
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нахер его освобождать ? отделить от страны , пусть рашка с ним возится . там все равно число дебилов зашкаливает . патритов забрать в Украину . Все !
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за пять лет научились давать по зубам рюсской твари . теперь вот сдали все завоевания . следующий этап отмена санкций для федераски .
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чтоб вас всех конченых уставшихатвайны ****** как крымчан и даунбасовцев в расейскую армию призвали пушечным мясом асадову жопу от игил закрывать, твари *******!
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Майдан плотно оккупирован мальчиками в спортивных штанишках и рюкзаками за спиной. Все чинно, благородно и тихо.. У авакяна появились хорошие консультанты. Красавчик.
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если протестующих наберёться тысяч 40, то всем выдать автоматы и освобождать донбасс силовым методом
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Багато за такі висери платять під копірку?
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толпа, ленивых, ссыкливых жлобов, все что с вами ****** теперь случиться вы заслужили!
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Капітуляція, зрада, імпічмент, зедаун, не відає, що робить.
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Ванька такой же подзелупный *****, как и ты. От военкомата ваше зессыкло завещало прятаться.
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Хай клоун бережеться, в минулих фронтовиків почуття справедливості загострене.
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мрази, мрази, мрази! чтоб ты **** от передоза лопату сожрал, говно хриплое!
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Вам к психологу надо обращаться, если запустите не выйдете с этого состояния.
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тебе сексопатологоанатом скоро понадобиться, *********. телефон можешь не искать за тебя близкие позвонят!
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Если честно, то вопросов вообще нет. Одни матюки.
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у кого яйца остались, скупайте селитру мешками!
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Прямо сейчас, под ЯБП слышны раскаты формулы штанмаера- путена.
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