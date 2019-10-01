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 "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты"

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" на последней минуте забил победный гол итальянской "Аталанте".

"Аталанта" - "Шахтер" 1:2 (1:1)

Голы: Сапата Д., 28 (1 : 0); Жуниор Мораес, 41 (1 : 1); Соломон, 95 (1 : 2)

"Аталанта": Голлини; Толои; Хатебур (Гозенс, 57); Кастань; Масьелло А. (Муриэль, 68); Паломино; де Рон; Пашалич; Иличич (Малиновский, 57); Гомес Ал.; Сапата Д.

"Шахтер": Пятов; Болбат (Додо К., 93); Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Коваленко Вик.; Алан Патрик (Соломон, 69); Марлос (Коноплянка, 85); Тайсон; Жуниор Мораес

Предупреждения: Иличич, 44; де Рон, 49; Толои, 80; Малиновский, 92 - Кривцов, 15; Степаненко, 35; Жуниор Мораес, 45; Болбат, 64

Источник: https://censor.net.ua/n3151529
 
   
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Готовишься к порохомайдану? "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 8567
Так вам же говорили, что это в декабре будет "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 1869
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украинские зебила на разніх пабликах орут - мол, ура, наконец-то возвращаются назад, к расеи...
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Готовишься к порохомайдану? "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 8567
Так вам же говорили, что это в декабре будет "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 1869
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кацапа сразу узнать - оно не помнит що було в жовти-листопади 2013... "Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты" - Цензор.НЕТ 7169
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Кацапа сразу узнать- оно не имеет украинской раскладки на клаве и не знает украинский язык "Шахтар" у матчі групового турніру Ліги Чемпіонів вирвав на останній хвилині перемогу в італійської "Аталанти" - Цензор.НЕТ 8352
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Прям подвійне свято, сьогодні, в динири
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Просто заради цікавості, яка різниця між дебілом і д-обом? Поставив би в кінці смайлик, але щось зовсім не смішно, сьогодні
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украинские зебила на разніх пабликах орут - мол, ура, наконец-то возвращаются назад, к расеи...
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Поздно Гасперини Руслана выпустил... Он бы зарешал. Инфа сотка...
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БЛІІІІН! Я ПОСТАВИВ НА ШАХТАР! АЛЕ МАЛО!
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Ставки были до 4, мои поздравления, неприятно что нас доят по жизни.
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Опыт еврокубковых матчей сказался!
Молодцы, выждали...
А Соломон красавец...
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соломон вышел и порешал. теперь может смело ехать в умань и отмечать новый год)))
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