 Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Поліцейської хвилі" на телеканале Еспресо ТВ.
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Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских. ФОТО
Специальный сводный отряд спасателей прибыл в Умань для обеспечения безопасности паломников-хасидов, - МВД. ФОТОрепортаж
Спасатели эвакуировали пятерых хасидов из горящего дома в Умани
На празднование Рош а-Шана в Умань прибыли уже 1930 хасидов, - ГСЧС
В Умань прибыли уже около 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - Нацполиция
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Primus inter pares
"Главный хасид" сейчас страной кэруе.
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01.10.2019 21:54
Мне нравится 4
Yurii Sliusarchuk
хасиди свою ЗЕМЛЮ не продають ...а це гніда
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01.10.2019 21:56
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Primus inter pares
Он не считает Украину своей. Только в денежном эквиваленте.
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01.10.2019 22:04
Мне нравится 2
Михаил Захарченко
Шоколадному проносу в коментарях лишилось недовго. Невдовзі до домівок трольчиків завітають сіренькі люди з паперами на обшуки. Комп'ютери, телефони вилучать. Грошики прийдеться натрольовані повернути. І ще на адвоката наготуйте.
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01.10.2019 22:11
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Andrei Dubina
Портнов з "Зєлєнскім" будуть з каштанів давати вказівки Авакяну?
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01.10.2019 22:17
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А П 6d5dcd2e
Вася Шевченко f77d76ba Наркоторговцы попросили отпустить их еще немножко поплавать.
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01.10.2019 22:34
Мне нравится 1
Рома Волынец
вообщето давно пора придумать новый неофициальный флаг украины, где на двухцветном шоколадно-зеленом фоне красуеца череп лысого
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01.10.2019 22:17
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Khmelnitskiy
"Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году." - хасиды у своих или у наших воруют?
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01.10.2019 22:43
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