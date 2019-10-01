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Все про:МВД (7955) паломничество (34) Умань (200) хасиды (124)

 Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году. ВИДЕО

Органы МВД отчитались о ситуации с паломничеством хасидов в Умань в текущем году. Крупных инцидентов не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Поліцейської хвилі" на телеканале Еспресо ТВ. 

Источник: https://censor.net.ua/n3151528
 
 
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хасиди свою ЗЕМЛЮ не продають ...а це гніда
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Он не считает Украину своей. Только в денежном эквиваленте.
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Шоколадному проносу в коментарях лишилось недовго. Невдовзі до домівок трольчиків завітають сіренькі люди з паперами на обшуки. Комп'ютери, телефони вилучать. Грошики прийдеться натрольовані повернути. І ще на адвоката наготуйте.
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Портнов з "Зєлєнскім" будуть з каштанів давати вказівки Авакяну?
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Дрібні крадіжки і втрати документів, - МВС відзвітувало про результати паломництва хасидів до Умані в 2019 році - Цензор.НЕТ 886 Вася Шевченко f77d76ba Наркоторговцы попросили отпустить их еще немножко поплавать.
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вообщето давно пора придумать новый неофициальный флаг украины, где на двухцветном шоколадно-зеленом фоне красуеца череп лысого
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"Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году." - хасиды у своих или у наших воруют?
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