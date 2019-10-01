 Разведение сил и средств в Золотом и Петровском возобновят 7 октября, - Сайдик

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
По словам дипломата, 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском. "Эти два важных шага были сделаны по требованию "нормандской четверки". И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
Каким из этих двух путей Зеленский заканчивает войну?
Недалекий избиратель.
1. Освобождение пленных.
2. Разведение войск.
3. Вывод российских войск.
4. Местные выборы по укр.законодательству.
5. Отчет ОБСЕ о соотв. европейским стандартам.
6. Новый закон о особом статусе.
И именно в такой последовательности, а не как скулят соевые шлюхи.
И еще я уверен, что он пассивный *****....
залишилось сили розвести
Поговаривают, он злостный уклонист. Раньше он сам уклонялся, теперь всю армию заставляет.
"Речь идет о местных выборах на временно оккупированных территориях. Когда там будут выборы, они уже будут не оккупированными. Мы понимаем это. Мы совсем не говорим о структуре этих выборов. Но мы понимаем, если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть ни пулеметов, граница должена быть наша", - уточнил он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/ukraina-soglasovala-tekst-formuly-shtaynmayera-v-minske-zelenskiy-1419996.html