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 Политика Украины
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 Разведение сил и средств в Золотом и Петровском возобновят 7 октября, - Сайдик

По требованию "нормандской четверки" не только подписана "формула Штайнмайера", но и возобновление разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам дипломата, 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском. "Эти два важных шага были сделаны по требованию "нормандской четверки". И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" - это не один документ, а письма от участников ТКГ, - Сайдик

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151527
 
 
 Топ комментарии
 
И где в этом списке контроль над Украинской границей а зебил? Там же и сейчас российских войск типо нет, даун ты ватный... только теперь два хуйла будут об этом рассказывать.
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Якщо кацапи радіють від підписаної формули штанмайера, тоді поц малороський тупо бреше Українцям.
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зачем ему идти, кремль сам придет... уже пришел, спасибо зебилам. Теперь донбасянская народная милиция хозяева жизни. От будет смешно, что и при них собаков останется министром.
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Зеленский заканчивает войну. Но сторонникам Порошенко выгодно, чтобы она длилась вечно.
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Отведением войск со своих позиций? Докуда Зебил готов отводить?
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Войну можно закончить или победой над врагом или капитуляцией ему-же.
Каким из этих двух путей Зеленский заканчивает войну?
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А 6 дней что будут делать- советоваться с хремлем ?
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Вас курва обоих в окопы надо.
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тебя в кремлевскую парашу..на случку мира..
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Сопли тебе клавиши не заливают? Разведение сил и средств в Золотом и Петровском возобновят 7 октября, - Сайдик - Цензор.НЕТ 1377
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Для вас ники уже закончились, вас теперь просто нумеруют, время поджимает? 😀
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Воно прилетіло обпльоване з Америки, укурилось, десь сховалось перелякане, через 4 дні виповзло, об*явило капітуляцію та побігло до діток! Лайно.
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Зеленский официально представил свою формулу которую подписали в Минске:
1. Освобождение пленных.
2. Разведение войск.
3. Вывод российских войск.
4. Местные выборы по укр.законодательству.
5. Отчет ОБСЕ о соотв. европейским стандартам.
6. Новый закон о особом статусе.

И именно в такой последовательности, а не как скулят соевые шлюхи.
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И где в этом списке контроль над Украинской границей а зебил? Там же и сейчас российских войск типо нет, даун ты ватный... только теперь два ***** будут об этом рассказывать.
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Возьмёшь автомат,2 гранаты и пойдёшь контролировать.
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Ты у меня сначала возьми.
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Оказывается вы можете быть культурным,хоть и молодой.
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таки да.., он даун ..., а скорее всего сепар с Лугандонии...
И еще я уверен, что он пассивный *****....
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А бойовиків ти не рахуєш? Ти вважаєш, що вибори під дулами автоматів бойовиків будуть чесними? За кого проголосує місцеве населення? За бойовиків-сепаратистів. Тепер ці бойовики стануть законною владою. Рішення Донецького і Луганського судів стануть обов'язковими на всій території України. А так звана народна міліція бойовиків зможе здійснювати слідчі дії по всій території України. Нам це не потрібно. Ми не збираємося жити в одній країні з цими покидьками. Зеленський - зрадник.
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Чучело. План *****-штанмаера уже предполагает сначала выборы а потом отвод войск если конечно ***** все устроит. Только после выборов вряд ли ***** выведет свои войска, так как они уже там все под местных жителей затерлись. Но ОБСЕ даст бумажку что выборы прошли успешно и нас поставят перед фактом что мы должны ето признать и нагнуться раком.
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Ты из окопа спамишь, надеюсь? Неньку боронишь?
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Мне просто интересно почему именно кацапы и сепары радуются новой формуле *****-штанмаера. Зная и даже наблюдая не прикрытую ненависть кацапов к Украине реально понимаешь что ета формула ето самая большая беда для Украины. Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському відновлять 7 жовтня, - Сайдік - Цензор.НЕТ 6467
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Донецкая народная милиция во Львове. Вот уж конец войны так конец... Разведение сил и средств в Золотом и Петровском возобновят 7 октября, - Сайдик - Цензор.НЕТ 6980
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К сведенью сои данное разведение было согласованно еще в 2016
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развєдєніє булок зюзя вже зробив
залишилось сили розвести
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Слабые у тебя булки.
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"Язык до Киева доведёт",не про вас ли сказано. Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському відновлять 7 жовтня, - Сайдік - Цензор.НЕТ 7309
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ВСУ только должны продвигаться вперед на своей территории, а не отходить или разводиться.
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Человеку, от армии далекому, этого не понять.
Поговаривают, он злостный уклонист. Раньше он сам уклонялся, теперь всю армию заставляет.
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Якщо кацапи радіють від підписаної формули штанмайера, тоді поц малороський тупо бреше Українцям.
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Тебе копию выслали?
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По словам президента, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нет.
"Речь идет о местных выборах на временно оккупированных территориях. Когда там будут выборы, они уже будут не оккупированными. Мы понимаем это. Мы совсем не говорим о структуре этих выборов. Но мы понимаем, если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть ни пулеметов, граница должена быть наша", - уточнил он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/ukraina-soglasovala-tekst-formuly-shtaynmayera-v-minske-zelenskiy-1419996.html
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Разводят кроликов и *хохлов*. А будет большое отступление украинских войск с Украины. Не завидую местным жителям которые проявляли проукраинскую позицию и окажутся один на один с врагом после отступления наших войск.
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***** мало сегодняшней территории днр. ***** хочет всю обласную границу донецкой и луганской областей. А там уже и Мариуполь и крымский канал и сухопутный коридор на крым, Одессу и окупированное приднестровье.
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Ранее кремль а теперь и Европа хочет затолкать ЛДНР в Украину притом что этого не хочет не Киев не Донецк.. это как женить двух ненавидящих людей друг на друге.
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развод по украински - це гарно дило, разводящие давно сидят по домам в лондоне Розведення сил і засобів у Золотому і Петровському відновлять 7 жовтня, - Сайдік - Цензор.НЕТ 9122
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Це подарунок Путіну на день народження в нього якраз 7 жовтня
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Кто такой Сайдик, что командует ВСУ?!!!! Какая-то шавка подзаборная решает за нас как нам жить? Шалава Моника Зелински опустила Украину до своего уровня. У зебилоидов праздник - им наконец то введут москальский ч... и будут вертеть как пропеллер.
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