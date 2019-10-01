 Их поймали на крючок, приманкой был обмен, - Безсмертный о подписании "формулы Штайнмайера"

Подписание этого документа Безсмертный прокомментировал по просьбе "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам политика, чтобы делать окончательные выводы относительно содержания документа, нужно получить его полный текст. По его данным, во время переговоров туда внесли определенные "приложения", которые еще не были озвучены.
Впрочем, говорит Бессмертный, все это не имеет особого значения: "Их (россиян. - Ред.) интересовало только одно: чтобы лидеры "нормандского формата" это подписали. Потому что это что дает? Это дает возможность давить на Украину по введению в действие закона об особом порядке и о проведении выборов на оккупированных территориях. Самое главное - им нужно, чтобы Украина подписалась под словом "выборы"".
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"Далее включается система выборов, которые они (россияне. - Ред.) организуют, после этого обеспечивается верификация ОБСЕ. В ПАСЕ тоже говорили, что Россию не вернут, пока та не выполнит определенные условия. Выполнила? Нет, не выполнила. Так и здесь", - добавил Безсмертный.
Бывший представитель Украины в ТКГ не верит, что решить проблемные вопросы можно будет во время встречи в "нормандском формате".
"Лучшее, что может быть на Нормандские саммите, - это если Зеленский ничего не подпишет. Не дай бог, он под этим подпишется ... Дальше - хочешь мира, готовься к войне", - сказал Безсмертный,
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"Ошибка была сделана тогда, когда они заменили свою же позицию социально-гуманитарных программ на дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера". Их просто поймали на этот крючок. Наживкой была процедура обмена, он и запустил этот маховик", - подытожил политик.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
Вас, примитивных, легко распознать по тому, что вы не открещиваетесь от всей той лжи про Порошенко, которую и 95 квартал распространял, и начинаете гнать и на того и на того.
За кого воевать? За хохлов-зебилоидов???
Или, вы, порохоботы, вообще рехнулись - кругом для вас зрада?
Порохоботы на Цензоре и эксперты на Прямом в унисон верещат, что просрали страну!!!
Выкрещенных не пускают в Израиль на ПМЖ.
Лучше б кучерявый отдал бы эти деньги семьям погибших на войне с рашкой, может, какой-то грех и списался бы там совсем наверху))
Ну просто точная копия овоща.
А высраться на других сразу угораздило
Тетяна, у вас з ватою, все в порядку?
А голословные обвинения ваши смешны.
Брехуны соевые
Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%
https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
Кто??? Да вот те 73 % избирателей, которым надоели барыги грабящие Украину.
Развил и продолжил дело Порошка и Януковоща.
Теперь план у него простой, политика под РФ, земля под западными ТНК.
Вероятно Зеленский живет под сильными транквизилизаторами.
Ощущение, что он слабо понимает, что вытворяет.
Он имеет влияние на Зеленского но в global politic не он заказывает музыку. И не Зеленский который просто пешка.
По последним новостям связанным с Трампом, видно что Зеленский лег под демократов и слил Трампа. Думаю, что ветер дует оттуда.
мюнхенский сговор
вы находитесь здесь>>аннексия чехии "1 октября 1938 года не дожидаясь немецкий Вермахт вторгся в Чехословакию и занял Судеты. В этот же день Чехословакия была вынуждена вывести свои войска из Тешинской области, которая 2 октября была занята Польшей."
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прорыв Арден
Молотов-Риббентроп
А тепер вся ця сволота ще сміє розтуляти свої нікчемні ротові отвори і щось варнякати ?
Вам всім зараз має бути якраз дуже добре і комфортно: головне, що нема ПП. Ви ж цього хотіли.
Готуйтеся зустрічати своїх братьєв. І не смійте вякати, що ви НЕ ЗА ЦЕ гАлАсАвАлІ. За це. Саме за це. Один до одного. І не кажіть, сволота, що ми вас не попереджали.
А то сейчас инсульт ещё получишь.
Истеричка соевая))
умные крысы запаслись плотиками )))
Соевые боты уже из трусов выпрыгивают, хотят путчу))
Смешные давалки))
Кто пойдёт за мародера на майдан? Это так , на Цензоре побурлить под ником можно, а идти позориться физически никто не пойдёт даже за большие деньги))
..ти мене підманула...ти ж мене підвела...ти ж мене молодого з ума-розуму звела