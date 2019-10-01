EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  9623  176
Все про:Безсмертный (331) Штайнмайер (411) Донбасс (19490)

 Их поймали на крючок, приманкой был обмен, - Безсмертный о подписании "формулы Штайнмайера"

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный раскритиковал подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".

Подписание этого документа Безсмертный прокомментировал по просьбе "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, чтобы делать окончательные выводы относительно содержания документа, нужно получить его полный текст. По его данным, во время переговоров туда внесли определенные "приложения", которые еще не были озвучены.

Впрочем, говорит Бессмертный, все это не имеет особого значения: "Их (россиян. - Ред.) интересовало только одно: чтобы лидеры "нормандского формата" это подписали. Потому что это что дает? Это дает возможность давить на Украину по введению в действие закона об особом порядке и о проведении выборов на оккупированных территориях. Самое главное - им нужно, чтобы Украина подписалась под словом "выборы"".

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский

"Далее включается система выборов, которые они (россияне. - Ред.) организуют, после этого обеспечивается верификация ОБСЕ. В ПАСЕ тоже говорили, что Россию не вернут, пока та не выполнит определенные условия. Выполнила? Нет, не выполнила. Так и здесь", - добавил Безсмертный.

Бывший представитель Украины в ТКГ не верит, что решить проблемные вопросы можно будет во время встречи в "нормандском формате".

"Лучшее, что может быть на Нормандские саммите, - это если Зеленский ничего не подпишет. Не дай бог, он под этим подпишется ... Дальше - хочешь мира, готовься к войне", - сказал Безсмертный,

Также на Цензор.НЕТ: Подписание "формулы Путина - это снятие санкций против РФ, легитимация оккупации Донбасса и незаконной аннексии Крыма, - Порошенко о договоренностях в Минске. ВИДЕО

"Ошибка была сделана тогда, когда они заменили свою же позицию социально-гуманитарных программ на дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера". Их просто поймали на этот крючок. Наживкой была процедура обмена, он и запустил этот маховик", - подытожил политик.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151526
 
   
 Топ комментарии
 
недалекий за пол года просрал все что так тяжело достигалось и накапливалось 5 лет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Все это работа кацапских спецслужб для прибрания Украины под свое влияние , а ЗЕсранцы лишь инструмент для реализации своего плана.Это все было видно еще далеко до выборов, когда включили ЗЕсранца (гопника) в предвыборные рейтинги (возможно не без помощи россии). Жаль что народ повелся на все эти манипуляции. Ну и Порох помог в этом благодаря своей жадности и кумовству.
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, ты уже открещиваешься от того, что выбрал Монику Зеленскую?
Вас, примитивных, легко распознать по тому, что вы не открещиваетесь от всей той лжи про Порошенко, которую и 95 квартал распространял, и начинаете гнать и на того и на того.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Готовится к войне??? Я за эту клоаку воевать точно не буду!!!
За кого воевать? За хохлов-зебилоидов???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Из чего такие выводы?
Или, вы, порохоботы, вообще рехнулись - кругом для вас зрада?
 показать весь комментарий
 
Началась в колхозе утро - деление украинцев на порохоботов и зелеботов.
 показать весь комментарий
 
Ты новости вообще читаешь или только проснулся?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Читаю...
Порохоботы на Цензоре и эксперты на Прямом в унисон верещат, что просрали страну!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зе пытается просрать, ему как и бене на страну пох. У них родина Израиль. Кстати. давно ничего от зеботов не слышно про вальцмана.
 показать весь комментарий
 
 
У Коломойского гражданство. А Зеленскому оно и не светит.
Выкрещенных не пускают в Израиль на ПМЖ.
 показать весь комментарий
 
Так у тебя нет страны, тебе и просирать нечего. Сватов глянул бы...
 показать весь комментарий
 
 
Да какой там крючок. Все договорено с кремлем в том числе и заложники. Большинство заложников сами на Рашку поехали и стали заложниками по договоренности. А нашим властям заложники нужны только как повод сдать Украину мол нужно же освобождать наших людей любым способом. Хотя миллионы украинских граждан оставшихся на окупированной территории никто почему то заложниками не считает и не собирается их освобождать. Завтра ***** новых заложников наловит на крымских пляжах и дальше будет добивать Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Мораль басни "Гнусавый и крючок" такова: как только проглотил крючок, сбирай манатки, дурачок. И тикай...
 показать весь комментарий
 
 
Не верю я что это путин продавил Зеленского.. мне кажется Европа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Такие бабки пустить на троллеферму!!
Лучше б кучерявый отдал бы эти деньги семьям погибших на войне с рашкой, может, какой-то грех и списался бы там совсем наверху))
Ну просто точная копия овоща.
 показать весь комментарий
 
 
Как ты с ним живёшь?! Лучше разведись пока не поздно!
 показать весь комментарий
 
 
Молчи кацапская подстилка, по сути ничего написать не можешь. Оправдай предателя.
А высраться на других сразу угораздило
 показать весь комментарий
 
 
24,45% (4,5 мільйонів українців) проплачених тролів?
Тетяна, у вас з ватою, все в порядку?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы, Майдан таки да будет, если Зеленский не выполнит своего обещания и не посадит Порошенко и всех его подельников в тюрьму.
А голословные обвинения ваши смешны.
Брехуны соевые
 показать весь комментарий
 
 
Вангую, если сделают все по формуле Штанмайера, в Украине будет анклав руского мира, как в Приднестровье, санкции с рашки снимут и продолжится расползаться эта зараза дальше, да,и войска никто не выведет, переоденут просто и у них у всех паспорта ДНР-ЛНР, то бишь местные все, ЕПТА!!!
 показать весь комментарий
 
 
Кучму нужно брать за жабры и удавить любым способом. Он же не дурак как Зеленский и знал что подписывает. А если знал то значит он предатель и сдает Украину. Или его заставили подписать так как его власть держит на крючке что возобновят дело о убийстве Гонгадзе. Всех тварей в Бабий Яр и расстрелять.
 показать весь комментарий
 
 
кучма знает на порядок больше нынешних, но сидит на кукане, все верно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ДревляниН‏ @freeukrman 19 сент.

Их поймали на крючок, приманкой был обмен, - Безсмертный о подписании "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8794

Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%

https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
 показать весь комментарий
 
 
этого гнустного чмыря ЗелЮ разводят кто только хочет
 показать весь комментарий
 
нельзя поймать на рашистский крючок тех,кто давно на нем висел как приманка,на которую должен был клюнуть украинский народ...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский -100% кремлевский проект, и не надо заблуждаться, особенно после всех событий после его избрания, что его поймали на крючок, его для этого и втюхали в качестве президента, он методично сливает Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже могу по поводу тебя сказать, да Админ не позволит, поэтому я буду умней, промолчу, пока.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже вас, срущих на власть, Зеленского скоро начнут уничтожать.
Кто??? Да вот те 73 % избирателей, которым надоели барыги грабящие Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро півроку як барига не краде, де *****, не вкрадені баригою гроші?
 показать весь комментарий
 
 
Похоже зеро станет тем кто спровоцировал настоящую гражданскую войну.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский вломил всех. Что и следовало ожидать от выкреста.
Развил и продолжил дело Порошка и Януковоща.
Теперь план у него простой, политика под РФ, земля под западными ТНК.
Вероятно Зеленский живет под сильными транквизилизаторами.
Ощущение, что он слабо понимает, что вытворяет.
 показать весь комментарий
 
так я не понял, разве уже не Коломойский президент?
 показать весь комментарий
 
не обольщайтесь, Коломойский на кукане у США по отмыванию сумасшедших сум.
Он имеет влияние на Зеленского но в global politic не он заказывает музыку. И не Зеленский который просто пешка.
По последним новостям связанным с Трампом, видно что Зеленский лег под демократов и слил Трампа. Думаю, что ветер дует оттуда.
 показать весь комментарий
 
а марионетка разве должна понимать?? )))
 показать весь комментарий
 
 
Если кто-то на Юго-Востоке думает,что теперь-то мы будем жить в России, то он глубоко ошибается. Россия просто не переварит эти территории, так как она еще не переварила Крым, а это значит, что здесь будет серая зона беспредела и хаоса. где человеческая жизнь не будет стоить и копейки. Этот ужас будет продолжаться долгое время так, как он продолжается у жителей Абхазии, Лугандона и Приднестровья, только у нас будет хуже, так как население больше и все кушать хотят.
 показать весь комментарий
 
 
Timeo Danaos et dona ferentes (Бойся данайцев дары приносящих) (с)........
 показать весь комментарий
 
 
аншлюз Австрии
мюнхенский сговор
вы находитесь здесь>>аннексия чехии "1 октября 1938 года не дожидаясь немецкий Вермахт вторгся в Чехословакию и занял Судеты. В этот же день Чехословакия была вынуждена вывести свои войска из Тешинской области, которая 2 октября была занята Польшей."
...
прорыв Арден
Молотов-Риббентроп
 показать весь комментарий
 
 
Що ви зробили, 73%-тні виродки і решта істот, які свідомо зіпсували бюлетені, та організми, які забили на вибори у воюючій країні і тупо не прийшли ?
А тепер вся ця сволота ще сміє розтуляти свої нікчемні ротові отвори і щось варнякати ?

Вам всім зараз має бути якраз дуже добре і комфортно: головне, що нема ПП. Ви ж цього хотіли.
Готуйтеся зустрічати своїх братьєв. І не смійте вякати, що ви НЕ ЗА ЦЕ гАлАсАвАлІ. За це. Саме за це. Один до одного. І не кажіть, сволота, що ми вас не попереджали.
 показать весь комментарий
 
 
Не поймут-им хоть ссы в глаза,будут блеять что клоун молодец.
 показать весь комментарий
 
 
Выпей водички лучше)
А то сейчас инсульт ещё получишь.
Истеричка соевая))
 показать весь комментарий
 
Это похоже на скармливания пешки в шахматах, чтобы заставить противника поверить в то, что он стало быть умен, а ты глуп. в каждой игре есть тот, кто ведет партию и тот, кого разводят. чем больше жертве кажется, что она ведет игру, тем меньше она ее в действительности контролирует. так жертва затягивает на своей шее петлю! а Путин, как ведущий игру помогает Зеленскому ее затянуть. Брось собаке кость, найди слабое место своей жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется. Таким образом соперник отвлекает внимание своей жертвы, пока она корчится в объятиях собственной жадности! чем масштабней разводка, чем она древнее, тем проще ее провернуть. по 2 причинам - людям кажется, что разводка не может быть такой древней, такой масштабной, не могла вить так много людей повестись на нее и наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она сомневается в собственных интеллектуальных способностях, но никто в этом не признается, даже самому себе. Путин скормил пленных, как пешку Зеленскому, чтобы тот поверил в свою победу, чтобы пропихнуть капитуляцию и поставить шах и мат!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Їх спіймали на гачок, приманкою був обмін, - Безсмертний про підписання "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4210

умные крысы запаслись плотиками )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленки выпил,Г＋Г посмотрел ？
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я Уверен, что все это было договорено заранее. Разумеется переговоры вела не моника. У нее на это мозгов и авторитета не хватило бы. И ни у кого из команды зебила - не хватило бы харизмы для таких переговоров. Остается только коломойский. Но Коломойский - хитрая жаба и задаром не продастся, а только за большие деньги. Но что для х*йла - большие деньги , в сравнении со всей Украиной и снятием санкций. По сути - это тоже пустяки. Из этого явно следует , что Моника тоже работает за бабки, но уже как нанятый специалист. Нанятый Коломойским. . Вся проблема у них во времени. Сейчас, майдан - невозможен - слишком много зебилов на квадратный сантиметр поверхности. Поэтому упыри так и торопятся, ведь как говорится - куй железо не отходя от кассы. Из реального противодействия - это максимальное торможение всего этого говна в парламенте. Блокировка трибуны, минирование, минометные обстрелы (дорогая Гадя), но всю эту х*йню надо остановить хотя бы на пол года. Уже сейчас видно, как зебильная команда сыпется, разбивая свои тупые лбы о суровую реальность. Остановить блицкриг. Вот главная задача. иначе- писец Украине.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думал все в итоге будет хорошо в Украине. Ан нет ошибся -надо ж было подстилку путенскую выбрать.
 показать весь комментарий
 
да роме просто завыдно, шо там без него зелень проросла, а каюк кащея на хане иглы штайнмайера Їх спіймали на гачок, приманкою був обмін, - Безсмертний про підписання "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8636
 показать весь комментарий
 
А он не хочет прекратить комментить и отправиться на Донбасс?
 показать весь комментарий
 
Он политик хотя и на Донбассе был не раз.
 показать весь комментарий
 
Тогда пусть делает так, чтоб никто в оос не ехал. Ну, раз он политик.
 показать весь комментарий
 
Барыги, конечно, начинают раскачивать страну.
Соевые боты уже из трусов выпрыгивают, хотят путчу))
Смешные давалки))
Кто пойдёт за мародера на майдан? Это так , на Цензоре побурлить под ником можно, а идти позориться физически никто не пойдёт даже за большие деньги))
 показать весь комментарий
 
 
порохоботам далеченько буде з Лахти добиратись )))
 показать весь комментарий
 
 
Зачем Майдан, родственники погибших воинов проклянут Зеленского и его родных и не нужно никаких Майданов.
 показать весь комментарий
 
Хто там кого ловив ! Все продумується і координується ! Нічого виставляти тих падлюк обманутими жертвами !
 показать весь комментарий
 
 
Зараз народ їх спіймає на гачок за зелені соєві яйця.
 показать весь комментарий
 
Разделяй и властвуй !!! Нас пытаются разделить, Украину поделить.
 показать весь комментарий
 


..ти мене підманула...ти ж мене підвела...ти ж мене молодого з ума-розуму звела
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх