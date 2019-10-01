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 Политика Украины
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 Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский

Выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будут проводиться, пока там будут находиться военные РФ.

Такое уточнение высказал президент Владимир Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о предусмотренных мерах относительно того, что российских войск не будет на территории Донбасса во время проведения там местных выборов, передает Цензор.НЕТ.

"Если там кто-то будет, то выборов не будет. Мы подготовим все предохранительные меры. Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть российские военные", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен на закрытом заседании объяснить Раде, что за документ подписали в Минске, - "Голос"

Он подчеркнул, что эти механизмы необходимо прописать. Это будет обговариваться, в частности, в рамках встречи в "нормандском формате".

По словам Зеленского, структура и дата выборов пока не обсуждается, однако "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть". "Если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть нашей", - добавил президент.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом,

Источник: https://censor.net.ua/n3151525
 
   
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Идийот, ихтамнет и никогда не было. Спроси у хуйла.
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Для того чтобы что то вывести это надо сначала ввести! Если ОБСЕ не видит на Донбассе войск РФ то как их выведут? Даже если они там есть сначала надо обнаружить их присутствие иначе кого выводить?
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Да военных в окопах не будет, А МУСОРА НА ИЗБЕРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ БУДУТ? А ЕСЛИ БУДУТ ТО ОНИ ЧЬИ БУДУТ? УКРАИНСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ ИЛИ МАРСИАНЕ!!
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Люди, що ви вибрали, бездарного клоуна який читає сценарій з папірця, своє мислення у нього відсутнє.
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Володя торопится, санкции срочно нужно снимать пока оранжевый в овальном кабинете
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Соевые шныри на Банковой! В военкомат хер загонишь!
Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2704
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Я так зрозумів що ти військовий комісар? Чи уклоніст як і твій презедент?
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Теперь два ***** будут рассказывать что их там нет - тески
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«Если там кто-то будет, то выборов не будет»(с)
---------------
🤔
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Слуга народа‏ @ZeUkraine 28 сент.

Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1621

Наш новый министр обороны ведёт бизнес с Россией!
В декларации за 2018 г. Загороднюк указал, что владеет ООО "Дискавери - буровое оборудование", компания занимается производством оборудования для буровых установок и его ремонтом. Основной заказчик - РФ.
Такие дела ¯\_(ツ)_/¯


Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5691
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Если без истерики, то в "формуле" ничего плохого для нас нет, если все стороны будут соблюдать договоренности. Но, поскольку надежды на соблюдение договоренностей со стороны запоребрика после Иловайска и Дебальцевого уже нет, нужно требовать у орков "деньги вперед" - пусть отводят войска, отдают нам под контроль всю территорию недореспублик, включая границу с запоребриком, а потом и выборы можно проводить. Нужно также оговорить, что включает в себя особый статус. Нельзя допускать и намека на федерализацию - напр. полиция и армия только украинские. Максимум, что можно разрешить - это издавать местные документы и преподавать в начальных классах на языке запоребрика (но при наличии в этой же школе параллельных классов с нормальным преподаванием).
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Сам веришь в то что говоришь? Иловайска мало?
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поздно что-то требовать, - зеленского опустили. Опущенный не может что-то требовать, - он пария!
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зебилы, вы или полудурки или сознательные пассивные геи
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И то и другое во флаконе с зелеными соплями
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Ктож тебя спрашивать то будет? пуйло как всегда скажет, нас там нет, и домбаситы "выберут" Пасечника с Пушилиным, или кого угодно из кремлевских гнид, причем не 73, а 98%...
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...Со вчерашнего дня внимание СМИ приковано к Елизавете Ясько, новой главе украинской делегации в ПАСЕ, которая выразила определенные дружеские сентенции относительно России. Госпожа Ясько рекламируется как «выпускница Оксфордского университета».
К сожалению, это неправда. Об этом в своем блоге пишет блогер, бизнесмен, общественный активист Иван Лозовый.

Он отмечает, в Украине выпускником университета считается тот, кто получил бакалавра, диплом именно в основной части образовательного пути, после завершения начального образования. Но на Западе существует практика, когда «университет» - это не только университет, как понимают это в Украине, это, фактически, конгломерат различных «школ» и учреждений, которые существуют отдельно от непосредственного «колледжа». В данном случае, когда вспоминаем об «Оксфорде», как учебном заведении, то преимущественно речь идет не про Оксфордский университет, в котором проводилось обучение почти тысячу лет назад.

Лозовый рассказывает, под определенной эгидой этого престижного и всемирно известного Оксфордского университета лишь в 2010-м году была создана «Школа управления Блаватника». Именно эту совершенно новое учреждение и закончила госпожа Ясько. Можно с уверенностью утверждать, что каждый при наличии соответствующих финансовых ресурсов - может поступить в школу Блаватника и «закончить» ее. Кстати, обучение в «Школе Блаватника» длится, всего-навсего, один год. «То, что такому неофиту, как Елизавете, доверено представлять Украину в парламентской ассамблее Европы не должно удивлять никого. Такой Зе-подход», - подытожил Иван Лозовый.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331822-vsplyli_novye_podrobnosti_pro_junuju_glavu_ukrainskoj_delegatsii_v_pase_nikakogo_oksforda_okazyvaetsja_ne_bylo
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Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть российские военные", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3151525
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так ихтамнет с 2014 года Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1199
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А вибори під дулами автоматів бойовиків ДНР-ЛНР можуть бути чесними? Ніяких виборів без встановлення повного контролю з боку України над цими територіями бути не може. Зеленський - зрадник. Зеленського у відставку.
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Вова!!!, а как же народовляддя, как же референдум?, возможно твои избиратели скажут ну на фиг на таких условиях Донбасс в составе Украины, пусть себе живут отдельно и содержат сами себя..., минные поля полная изоляция с украинской стороны, никаких переходов через линию разграничения, все понимают ДНР ЛНР это де факто Россия, мне России в составе Украины не надо!!!

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...Первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была осуществлена 1 октября. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".
По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Ее связывают с Игорем Коломойским.
Эта компания была крупнейшим поставщиком газа "Укрнафты" на "Днепроазот", входящих в группу Коломойского, а также газ другого добытчика олигарха "Укрнефтебурение" на государственных тендерах. Кроме того, ее основатель Андрей Короткевич-Лещенко также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, также используя справки, выданные "Укрнефтебурение".
Поставка электроэнергии из России
Укрэнерго
Импорт из России стал возможен благодаря исправлению, которое инициировал Андрей Герус. Это было сделано экстренно путем внесения "изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331827-**************************************************
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Ну сказал же Путин - их там нет. И кто будет проверять есть они там или нет? Ложь этого прокремлевского упыря уже задолбала. Ясно одно,что этот день войдет в историю возможно, как день начала очередного распада украинского государства.
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мы никогда не пойдем ..... да прйдешь ты зеля! пойдешь! уже видно что пойдешь! тебе куйло скажет что ихтамнет и ты сразу пойдешь! ты хитрый еврейский пройдоха но видать недалекий... ты не учел что украинцы не лохи и не дебилы и твои тайные ходы и договорняки видят на сквозь. вот осталось тебе еще съездить на норманский формат и там тебя путлер с меркельшей и макароном обманут до конца и заставят лечь под рашку.
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Так вроде ********** войск на дамбасе нету. Есть только патриотично настроенные зеленые человечки в милицейской форме. Осталось чтобы ОБСЕ которой кацапы сбили беспилотники, поставили штамп на бумагу что выборы прошли успешно и все готово. Даешь Плотницкого и Пушилина в ВР, украинский газ на даунбас так как он больше всего потребляет газа в Украине, пенсии сепарам, которых кстати накопилось на миллиарды долларов, електроенергию, воду и тд. А завтра водичку в крым открыть чтобы освободить еще пару заложников и полностью отказ от крыма, ЕС и НАТО. Хотя для начала ***** хватит снятия санкций благодаря анулированию минских договоренностей. А Украина погрязнет в уже настоящей гражданской войне, потому как ***** сделает етот регион таким кошмарным чтобы нас не то что в ЕС не взяли а и все начали от нас огораживаться и просить Рашку ввести войска в Киев для наведения порядка.
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Моника Зелински - это такой себе павлик морозов в ермолке.
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Укуренные зеленоботы продолжают оскорблять патриотов, которые вышли на митинг против капитуляции. Значит это тупая вата.
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Ну сказал же Путин - их там нет. И кто будет проверять есть они там или нет? Ложь этого прокремлевского упыря уже задолбала. Ясно одно,что этот день войдет в историю возможно, как день начала очередного распада украинского государства.
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Хіба вибори під дулами автоматів бойовиків ДНР-ЛНР можуть бути чесними? Ніяких виборів без встановлення повного контролю з боку України над цими територіями бути не може.
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Ну, так тебе объяснят, что российских войск там уже нет, да и никогда не было. Так, "ополченские" два корпуса из "шахтеров и трактористов", так что можешь хоть завтра проводить выборы.
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Что это за игры - вижу зеленого, не вижу.
Ты должен дать гарантию отсутствия российских войск на Донбассе.
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там россияне все с паспортами "днр". Уже кучу раз писали что им по прибытию оформляют, чтоб всегда можно было сказать что это местные "обдроченцы".
Должна быть перекрыта граница с Рашей для начала.
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ну от! роз'яснення Президента! то в чому проблема?
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ты, пля, вопросы вылезло задавать?
проблем не видишь?
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так роз'яснив Президент - все стало на свої місця. Я не розумію чого такий кіпіш? пля
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А Зебилье опять все про Шоколада талдычит. Скоро "народный милиционер" с ксивой в Киеве, Черкассах, Луцке или Днепре будет "следственные мероприятия" проводить по "постановлению" какого-нибудь "суда" г. Макеевка, а они все с "барыгой" борются. Вывих сознания какой-то. Действительно что ли не понимают, что творят или сознательные латентные коллаборанты?
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Именно сознательно. Это в основном прокацапская гниль козлячья которым Порошенко поперёк горла стал потому шо защищал Украину и её интересы..это та самая зебильная гниль которая визжала про майдаунов и хунту, и повстанцев, это и есть избиратели ЗЕбильной швали. Да и по каментам видно как вся эта ЗЕбильная гниль поддерживает рашку и против Украины.
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Моя ж ти зелена бубочка. Вірю, кожному слову вірю.
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"если там есть российские военные"
пукину на слово поверите?? или обсе, которое ни разу не видело ????
)))))
как вас лихо обули, зебенята
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Ему ***** многое пообещал.
Осел уши и развесил.
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То есть, например, полтысячи танков, сотни стволов арты и РСЗО у совсем не россиянских орков, которых десятки тысяч, его совсем не волнуют? Та и сейчас официальных кацапских войск в Лугандоне скорее всего нет.
Трамп забористого кокса отсыпал?
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Трамп не пьет и не употребляет наркоту . Ваш клоун у Лаврова отоваривается .
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никакого кокса нет, зебильная падаль прекрасно понимает как сдаёт Украину *****.
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причем тут кокс. Быдло которое "устало от войны", все схавает. Потому клоун и не церемонится особо.
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так пускай возьмут под контроль пункты пропуска пограничники, НГУ обеспечит нейтрализацию "блуждающих елементов", суды восстановят юрисдикцию, прокуратура займет свои места, ЦВК восстановят свои представительства, СМИ возобновят вещание, политические партии восстановят свои ячейки, общественные организации возобновят свою деятельность - тогда можно и рассматривать формулу Зеденского..
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нет у нас ЦВК. оно будет сформировано согласно конъюнктуре и подпишет чсто прикажут.
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Вагиноликий сказочник. Будешь исполнять ,что скажет членоликий аж бегом.
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Україні потрібний президент,а не чмо в смартфоні.
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То есть по версии этого зелёной кремлёвской падали, если там не ходят солдаты с шевронами рашки то можно проводить выборы? Этот скот издеваеца??
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именно так. Уже кучу раз писалось что русские которые там дислоцируются получают документы днр и лнр, чтоб если их возьмут - они типа местные ополченцы. И Зе не может этого не знать.
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Выборы проведет рашка и скажет что она их уже провела а ОБСЕ подтвердит что все было по стандартама потом Украине скажут подпись ставили вот и получи, а бушь упиратся скажем что Украина саботирует выбор народа домбабве!!
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НАРОД! Не важно ЧТО говорит эта зеленая тварь, этот фейк, которого просто придумали... Ему похер кого играть, сейчас оно играет "президента", в роль которого вжился еще в дешевом сериале для недоумков... Все его слова это лишь озвучка слов кукловода, который ненавидит Украину так же, как ху@ло, которое и пробашляло этот "зеленый спектакль"... Всей этой антиукраинской швали ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ! Весь этот кремлевский балаган пора вышвырнуть из Украины...
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Российские спецназовцы Александров и Ерофеев были захвачены на Донбассе с "военными билетами ЛНР".
Так что Зе пистит, при таком раскладе в любой момент можно сказать что русских там нет, только гражадне длныры.
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Премию Дарвина - за гениальность - Зеленскому ..."если там есть РФ военные..." (с) Это - просто песня - ТАК "ИХЖЕТАМНЕТ" . Все добровольцы и отпускники, вы - не в курсе , Пан Президент ? Вы -в самом деле ТАКОЙ, или снова кривляетесь-прикидываетесь?! Как в том анекдоте : " Вы пойдёте в кровавую штыковую атаку на врага, рядовой Кацман ? Таки-нет , товарищ командир !!! Тогда я вас вычёркиваю...."...(с)..
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Зеля вроде и не дебил, но почему то на него сильно тянет. Вова из Кремля ямно сказал российских войск на Донбассе нет. Пьяная Шмеикель мотнет головой, Макрон подавится лягушкой и будет сильно кивать головой и все приехали.....
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Біда в тому. що зеленському не можна вірити. Що ви наробили, так звані українці?
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Он реально идиот? А я думал только клоун. Как оно собирается проверить отсутствие кацапских военных????? Там и паспорта у всех давно кацапские. Реально сливает Украину ради рейтинга, который собирается получить от дамбасян и прочей ваты. Это даже не капитуляция. Это крах для страны Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4317.
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Но должны быть на всей территории до самой границы украинские военные и контролировать всю границу .
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Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5778

Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7613

"100 великих людей Донбасса", которую презентовали в оккупированном Донецке.
В книгу вошел предводитель самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин. Он сам эту книгу и представил, сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.
"Это еще смешнее, чем "захаровцы" у Захарченко. Еще смешнее, что в этот же список включили ничтожного Басурина Это нечеловеческая мощь вообще"
"100 великих людей Донбасса больного человека "так правильнее", "Художественный бред", "Палата №6 одобряет", "Теперь заживут", "А распятый мальчик есть или только трусики?", - шутят в комментариях.
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Зеля, ты придурок! Они пять лет рассказывают, что ВСУ сбили боинг, а в Украине гражданская война! Кто там что выводить станет? Они эту армию уже называют «народная полиция», которое по Минску должна быть!
Нужно его выносить через импичмент или как угодно! В случае легализации этой армии, в этой стране мира не будет никогда!
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Зеленскому на его "клятву" о Донбассе: "Зарікалась свиня гімно не Їсти."
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в траве сидел кузнечик
в траве сидел кузнечик
совсем, как огуречик
зелененький он был
он ел одну лишь травку
не трогал и козявку и с мухами дружил Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7623
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Хорошо что подписали. Мир гораздо лучше войны.
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Ми ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори на Донбасі, якщо там є російські військові, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7996 Filesiy Ledki

Ты тупой или кремлебот? Отвечу словами Черчиля, на подписание Чемберленом Мюнхенского договора с Гитлером: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
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Ти вже здало Україну, безідейний зелений українофобе !
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Сюжет для фильма: "Как просрать войну за 100 дней".
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Зеленський не сказав російських військ він сказав військ
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Да как то глубоко по*** на эти выборы! Под дулом, или нет.
Ой дурак!
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Ми нікои, не підемо, порохосос, тоже так говорив, зрадники, ви всі підете на нари.
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А шо, клован когда то признавал наличие россиян в Донбассе?
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ну что, когда Киев отдадите даунбасам - придется закрыть нам свои границы и безвизы, а то попрут и к нам кацапы
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Что бы их там не было, нужно вводить украинские войска, спецслужбы, полицию, полевые суды, спец прокуроров и проводить для начала полное разоружение, вплоть до карманных ножей и задержание всех активных участников военизированных формирований сообщников оккупантов, закрывать наглухо российскую границу. Все остальное лишь красивые фразы. ( есть предложение переселить всех членов партии "Слуга народа" включая всех членов семей фракции, правительства и гаранта в "реинтегрированные" районы ОРДЛО на постоянное место жительства. Посмотреть бы как им там "весело" заживется в окружении "это же наших людей". Они же подобное предлагают сделать простому люду, пусть как "слуги" попробуют это сделать сами .Пад-ы
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