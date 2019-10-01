 Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский

Такое уточнение высказал президент Владимир Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о предусмотренных мерах относительно того, что российских войск не будет на территории Донбасса во время проведения там местных выборов, передает Цензор.НЕТ.

"Если там кто-то будет, то выборов не будет. Мы подготовим все предохранительные меры. Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть российские военные", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что эти механизмы необходимо прописать. Это будет обговариваться, в частности, в рамках встречи в "нормандском формате".

По словам Зеленского, структура и дата выборов пока не обсуждается, однако "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть". "Если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть нашей", - добавил президент.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом,