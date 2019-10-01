 Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы на Донбассе, если там есть российские военные, - Зеленский

Такое уточнение высказал президент Владимир Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о предусмотренных мерах относительно того, что российских войск не будет на территории Донбасса во время проведения там местных выборов, передает Цензор.НЕТ.
"Если там кто-то будет, то выборов не будет. Мы подготовим все предохранительные меры. Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть российские военные", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что эти механизмы необходимо прописать. Это будет обговариваться, в частности, в рамках встречи в "нормандском формате".
По словам Зеленского, структура и дата выборов пока не обсуждается, однако "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть". "Если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть нашей", - добавил президент.
Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом,
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🤔
Наш новый министр обороны ведёт бизнес с Россией!
В декларации за 2018 г. Загороднюк указал, что владеет ООО "Дискавери - буровое оборудование", компания занимается производством оборудования для буровых установок и его ремонтом. Основной заказчик - РФ.
Такие дела ¯\_(ツ)_/¯
К сожалению, это неправда. Об этом в своем блоге пишет блогер, бизнесмен, общественный активист Иван Лозовый.
Он отмечает, в Украине выпускником университета считается тот, кто получил бакалавра, диплом именно в основной части образовательного пути, после завершения начального образования. Но на Западе существует практика, когда «университет» - это не только университет, как понимают это в Украине, это, фактически, конгломерат различных «школ» и учреждений, которые существуют отдельно от непосредственного «колледжа». В данном случае, когда вспоминаем об «Оксфорде», как учебном заведении, то преимущественно речь идет не про Оксфордский университет, в котором проводилось обучение почти тысячу лет назад.
Лозовый рассказывает, под определенной эгидой этого престижного и всемирно известного Оксфордского университета лишь в 2010-м году была создана «Школа управления Блаватника». Именно эту совершенно новое учреждение и закончила госпожа Ясько. Можно с уверенностью утверждать, что каждый при наличии соответствующих финансовых ресурсов - может поступить в школу Блаватника и «закончить» ее. Кстати, обучение в «Школе Блаватника» длится, всего-навсего, один год. «То, что такому неофиту, как Елизавете, доверено представлять Украину в парламентской ассамблее Европы не должно удивлять никого. Такой Зе-подход», - подытожил Иван Лозовый.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331822-vsplyli_novye_podrobnosti_pro_junuju_glavu_ukrainskoj_delegatsii_v_pase_nikakogo_oksforda_okazyvaetsja_ne_bylo
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так ихтамнет с 2014 года
По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Ее связывают с Игорем Коломойским.
Эта компания была крупнейшим поставщиком газа "Укрнафты" на "Днепроазот", входящих в группу Коломойского, а также газ другого добытчика олигарха "Укрнефтебурение" на государственных тендерах. Кроме того, ее основатель Андрей Короткевич-Лещенко также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, также используя справки, выданные "Укрнефтебурение".
Поставка электроэнергии из России
Укрэнерго
Импорт из России стал возможен благодаря исправлению, которое инициировал Андрей Герус. Это было сделано экстренно путем внесения "изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331827-**************************************************
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Мы побежим
Ты должен дать гарантию отсутствия российских войск на Донбассе.
Должна быть перекрыта граница с Рашей для начала.
проблем не видишь?
пукину на слово поверите?? или обсе, которое ни разу не видело ????
)))))
как вас лихо обули, зебенята
Осел уши и развесил.
Трамп забористого кокса отсыпал?
Так что Зе пистит, при таком раскладе в любой момент можно сказать что русских там нет, только гражадне длныры.
"100 великих людей Донбасса", которую презентовали в оккупированном Донецке.
В книгу вошел предводитель самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин. Он сам эту книгу и представил, сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.
"Это еще смешнее, чем "захаровцы" у Захарченко. Еще смешнее, что в этот же список включили ничтожного Басурина Это нечеловеческая мощь вообще"
"100 великих людей Донбасса больного человека "так правильнее", "Художественный бред", "Палата №6 одобряет", "Теперь заживут", "А распятый мальчик есть или только трусики?", - шутят в комментариях.
Нужно его выносить через импичмент или как угодно! В случае легализации этой армии, в этой стране мира не будет никогда!
в траве сидел кузнечик
совсем, как огуречик
зелененький он был
он ел одну лишь травку
не трогал и козявку и с мухами дружил
Ты тупой или кремлебот? Отвечу словами Черчиля, на подписание Чемберленом Мюнхенского договора с Гитлером: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
Ой дурак!