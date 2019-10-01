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 Политика Украины
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 Зеленский должен на закрытом заседании объяснить Раде, что за документ подписали в Минске, - "Голос"

Партия "Голос" настаивает на проведении закрытого заседания парламента, на котором президент Владимир Зеленский объяснил бы депутатам, какие именно договоренности Украина подписала в Минске.

В партии также хотят, чтобы Зеленский объяснил, на какие уступки он готов пойти. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера"", - сказано в сообщении.

В "Голосе" подчеркнули, что выступают категорически против проведения выборов на оккупированных территориях без полного и безуслового контроля государство за границей Украины и РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подписание "формулы Путина - это снятие санкций против РФ, легитимация оккупации Донбасса и незаконной аннексии Крыма, - Порошенко о договоренностях в Минске. ВИДЕО

"Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля за границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты", – добавили в партии.

Зеленский должен на закрытом заседании объяснить Раде, что за документ подписали в Минске, - Голос 01

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Также на Цензор.НЕТ: "Ні капітуляції", - акция националистов под офисом президента. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3151524
 
   
 Топ комментарии
 
Тарас Березовец
45 мин. ·

Теперь эту капитуляцию должна ратифицировать Верховная Рада. И каждый депутат будет в ответе за голос «за» или «против».
Но не для того запускали «бешеный принтер», чтобы сейчас он дал сбой. Именно для этой цели и нужны были все эти кухаркины дети, потому что ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Это даже не Харьковские соглашения, это путь с боснийскому сценарию развала Украины.
Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, и её Зеленский сегодня принял без условий. Если бы в Украине был парламент как в Штатах, тут тоже бы началась своя процедура импичмента.
Зеленский своё место в истории уже получил. Он в неё вляпался по самые уши.
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А почему Зе должен это делать на "закрытом собрании"???
Он ОБЯЗАН рассказать всем, что конкретно они подписали
И ОБЯЗАТЕЛЬНО показать документ в СМИ
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Не на закрытом, а на открытом заседании!

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Я не зрозумів, а куди всі зєботи різко з коментарів провали? іван сулима і тд?
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Почему на закрытом? СЛуги УРода обещали полную открытость и прозрачность, ЗЕпадаль хотела даже стены стеклянные делать в охвисе.
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Ну шо, Слуги Урода? Мозги вам в Трускавце не выдавали? Так и будете жопой пользоваться?
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Так в Минске же Порошенко подписывал. Не? Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1358 Ну ладно, я не депутат. Но почему депутат ничего не понимает? Зеленський має на закритому засіданні пояснити Раді, що за документ підписали в Мінську, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1786
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А чего на закрытом? Пусть на открытом расскажет, а еще лучше со сцены майдана
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надо срочно созывать народное вече, вся власть гринпису!
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так оно же уже говорило, что никому ни чего не должен, забыли что ли!
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