 Зеленский должен на закрытом заседании объяснить Раде, что за документ подписали в Минске, - "Голос"

В партии также хотят, чтобы Зеленский объяснил, на какие уступки он готов пойти. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера"", - сказано в сообщении.

В "Голосе" подчеркнули, что выступают категорически против проведения выборов на оккупированных территориях без полного и безуслового контроля государство за границей Украины и РФ.

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"Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля за границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты", – добавили в партии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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