 "Формула Штайнмайера" - это не один документ, а письма от участников ТКГ, - Сайдик

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - пояснил он.
Сайдик добавил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.
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На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик ответил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
тот, которого нет ?
клован справдив всі сподівання
Сделали войну гражданской теперь российский оккупант умоет руки. Прощай Крым.
Сукины дети, сдали Украину.
Гібридна поліція в одло. Не міжнародна поліція, а переіменована гібридна армія Росії. Бойовики та "ихтамнет" не складуть зброю, а стануть "поліцією".
Визнання маріонеток. Не міжнародна адміністрація, яка передає владу для підготовки виборців, а місцеві органи влади організовують вибори. Це - легітимізація терористів одло..
Росія не буде фінансувати відновлення поневіченого нею Донбасу. Це - кошик проблем України та західнихх донорів.
Міжнародна місія (ОБСЄ) може бути виведена з ордло за консенсусним рішенням Нормандського формату - не за рішенням ООН. Тож, скільки Москві захочеться - стільки місія буде в Україні.
Мета плану Сайдіка (чи Штанмайєра, як кому завгодно) - взвалити на плечі наступному президенту України, наступній групі переговорників від України, видавши "план Сайдіка" як результат багаторічної роботи експертів. Мовляв, "Здрастуйте, новий президент Здрастуй, нова переговорна група Ось результат роботи попередньої Давайте тепер швидше реалізовувати Ось документ -.... Робіть". - іронізує співрозмовник LIGA.net в оточенні глави МЗС України (с) - https://project.liga.net/projects/beast_at_the_gates/?fbclid=IwAR2Mxxk5L__8TQFdl-x4EvBY23rFw2HO9p28icOw3VbJCueOX2HQUgr2zy0
***** наступним президентом України і таким же диктатором та узурпатором бачить Медведчука. Для кого це становить секрет?
"чорній книзі"?
Скількі там за твою душу накрапало?
Це суцільний бред шизифреника Путина, про Пу цитата Коломойского.
Шо Беня, всі дураки і ти дурак, заразився від **********?
А помните как один кекс из квартала тоже анонсировал пресс-конференцию, чтобы сказать что-то важное о зеле? Видимо, тоже хотел денег, но вместо этого - отвесили ********)
Tetiana Kram @tetiana_kram 3 часа назад
Манжосов. Його ще тоді Ганапольський запросив до себе на передачу. Манжосов дуже широко всміхався і сказав, що Зеленський-бубочка і цяцечка. По очам,правда,було видно,що йому зовсім не смішно,того дня з ним "серйозно" поговорили дехто з Кварталу.
Ауууу зеБЕНИНЫ моники,вы это сделали вместе!
Единого документа с текстом так называемой "формулы Штайнмайера" не существует. Участники Трехсторонней контактной группы подтвердили текст договоренностей письмами в адрес представителя ОБСЕИсточник: https://censor.net.ua/n3151523