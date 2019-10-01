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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3772) Штайнмайер (411) Сайдик (179) Трехсторонняя контактная группа (147)

 "Формула Штайнмайера" - это не один документ, а письма от участников ТКГ, - Сайдик

Единого документа с текстом так называемой "формулы Штайнмайера" не существует. Участники Трехсторонней контактной группы подтвердили текст договоренностей письмами в адрес представителя ОБСЕ.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - пояснил он.

Сайдик добавил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

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На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик ответил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151523
 
 
 Топ комментарии
 
Текста нет, но есть письма, которые подтвердили текст !
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на кацапщині свято
клован справдив всі сподівання
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Текста нет, но есть письма, которые подтвердили текст !
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Тогда истерика в вашей секте цензоровских идиотов?
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какой текст подтвердили письма ?

тот, которого нет ?
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Не, мы вирымо вам, клоун сказав, арлэкин зробив...
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А шо там есть днепровская вода в Крым?
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письма счастья???????????????? а зе сказал пару строк((((((((((( кому верить????????? полный бред у обоих
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Ага, звидаболить прокасапскому сайдику - норм
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на кацапщині свято
клован справдив всі сподівання
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Слили Украину...... Теперь вранья будет не меряно.....
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"представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - пояснил он".

Сделали войну гражданской теперь российский оккупант умоет руки. Прощай Крым.
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В Крыму проведут повторный референдум, что бы уж наверняка подтвердить легитимность первого.
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Як алэкины вмие всэ заплутаты. Клоун, скажы прямо - буде членом по роялю чи то всэ по прыколу... Люды не розумиють, чы ржаты, чи треба збираты гроши бидным шахтарям.....
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як вже цей сайдинг достав ...гнилота ********** ...
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Формула Штанмаера написана Лавровым. Завизирована нашим зеленым ослом.
Сукины дети, сдали Украину.
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Реально з цією кончєною малороською ватою нехочеться жити... Уж краще жити незалежній Галичині від цієї Малоросії !
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Ти такий само сепаратист як денерівці.
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Так он в чём то прав - даёшь каждому городу и селу в Украине закон об особом статусе
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Що таке план Сайдіка? Це:
Гібридна поліція в одло. Не міжнародна поліція, а переіменована гібридна армія Росії. Бойовики та "ихтамнет" не складуть зброю, а стануть "поліцією".
Визнання маріонеток. Не міжнародна адміністрація, яка передає владу для підготовки виборців, а місцеві органи влади організовують вибори. Це - легітимізація терористів одло..
Росія не буде фінансувати відновлення поневіченого нею Донбасу. Це - кошик проблем України та західнихх донорів.
Міжнародна місія (ОБСЄ) може бути виведена з ордло за консенсусним рішенням Нормандського формату - не за рішенням ООН. Тож, скільки Москві захочеться - стільки місія буде в Україні.
Мета плану Сайдіка (чи Штанмайєра, як кому завгодно) - взвалити на плечі наступному президенту України, наступній групі переговорників від України, видавши "план Сайдіка" як результат багаторічної роботи експертів. Мовляв, "Здрастуйте, новий президент Здрастуй, нова переговорна група Ось результат роботи попередньої Давайте тепер швидше реалізовувати Ось документ -.... Робіть". - іронізує співрозмовник LIGA.net в оточенні глави МЗС України (с) - https://project.liga.net/projects/beast_at_the_gates/?fbclid=IwAR2Mxxk5L__8TQFdl-x4EvBY23rFw2HO9p28icOw3VbJCueOX2HQUgr2zy0
***** наступним президентом України і таким же диктатором та узурпатором бачить Медведчука. Для кого це становить секрет?
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Сайдік, ти підписався в газпромовській
"чорній книзі"?
Скількі там за твою душу накрапало?
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Недавно писав , ще раз повторюсь , - так звана формула Штайнмайєра - це затяжний конфлікт юристів декількох країн .
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Пусть луше будет конфликт юристов, чем военный конфликт.
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Хочешь мира, готовся к войне и позору!
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Яка формула?
Це суцільний бред шизифреника Путина, про Пу цитата Коломойского.
Шо Беня, всі дураки і ти дурак, заразився від **********?
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Конь Жура‏ @metis1304 14 часов назад
А помните как один кекс из квартала тоже анонсировал пресс-конференцию, чтобы сказать что-то важное о зеле? Видимо, тоже хотел денег, но вместо этого - отвесили ********)
Tetiana Kram‏ @tetiana_kram 3 часа назад

Манжосов. Його ще тоді Ганапольський запросив до себе на передачу. Манжосов дуже широко всміхався і сказав, що Зеленський-бубочка і цяцечка. По очам,правда,було видно,що йому зовсім не смішно,того дня з ним "серйозно" поговорили дехто з Кварталу.
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членосос куйла оботри свои сопли письками рашистскими ,тварь
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Это второй Будапештский Меморандум? Опять пустышка, а украинцы будут платить своими жизнями?!
Ауууу зеБЕНИНЫ моники,вы это сделали вместе!
Единого документа с текстом так называемой "формулы Штайнмайера" не существует. Участники Трехсторонней контактной группы подтвердили текст договоренностей письмами в адрес представителя ОБСЕИсточник: https://censor.net.ua/n3151523
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