 Подписание "формулы Путина - это снятие санкций против РФ, легитимация оккупации Донбасса и незаконной аннексии Крыма, - Порошенко о договоренностях в Минске. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В заявлении отмечается: "Подписание формулы российского происхождения - формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России, легитимизации оккупированного Россией Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма.

Мы твердо подчеркиваем: мы никогда не пойдем на это, солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов.

Мы не дадим разрушить Украинское государство!"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября президент Зеленский озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске.- обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом,