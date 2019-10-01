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 Политика Украины
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 Подписание "формулы Путина - это снятие санкций против РФ, легитимация оккупации Донбасса и незаконной аннексии Крыма, - Порошенко о договоренностях в Минске. ВИДЕО

Лидер фракции в Верховной Раде "Европейская солидарность" Петр Порошенко жестко раскритиковал озвученные на брифинге президентом Зеленским договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В заявлении отмечается: "Подписание формулы российского происхождения - формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России, легитимизации оккупированного Россией Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма.

Мы твердо подчеркиваем: мы никогда не пойдем на это, солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов.

Мы не дадим разрушить Украинское государство!"

 

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября президент Зеленский озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске.- обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом,

Источник: https://censor.net.ua/n3151522
 
   
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Майдан Незалежності Київ. Акція протесту наживо https://www.youtube.com/watch?v=xrp0dGCzZQM
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Куча свободовцев. Самая продажная партия. Все решают за бабки, кто больше даст за того они вылезут. Патриотов там нет, только вышиванки и умеют напялить, а по факту за серебряник и мать продадут
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петюня за любой кипиш , лишь бы не в тюрьму
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ЗЕбилы типа тебя за слив Украины. Гавкаешь за кацапов аж усрался.
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Бесов пугает формула Бога. Бесов пугает мир.
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Госпаде. Эта кучка все что осталось от прежней власти?
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О а вот и шоколадное субстанция всплыло
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Чё ты здесь кукарекаешь,петух лагерный??
Тебя в твоём курятнике не удовлетворяют?))
Брысь под шконку,шалава.
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Отлично, предствителя срусского курятника видно издалека))) Покукарекай еще что-то птичка Підписання "формули Путіна - це зняття санкцій проти РФ, легітимізація окупації Донбасу і незаконної анексії Криму, - Порошенко про домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 1509
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Напомню чекушкам что пел мародер : Закон "Об особом статусе части Донбасса" не несет угрозы для территориальной целостности Украины, заявил Президент Украины Петр Порошенко на международном форуме YES в Киеве..
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листанул порохоботскую методичку)))
Підписання "формули Путіна - це зняття санкцій проти РФ, легітимізація окупації Донбасу і незаконної анексії Криму, - Порошенко про домовленості в Мінську - Цензор.НЕТ 5431
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Так в этом же смысл президенства Зеленского . Фсе идет по плану лубянки . Сначала впарили клоуна доверчивым лохам . Сейчас их потихонечку обувают . Они правда опять винят во всем Порошенко . Что взять с идиотов ?
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тут Пепа говорит все верно , но не давайте ему это говорить , это и без него понятно . Это уже раскрутки СМИ , а зря . Обосранному многие не поверят . Пепа, покажи патриота .отдай все стране . оставь 10 млн долл . тебе и твоим хватит . все равно наворованное .
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Ты, главное, свою пепу не доставай, тут не паРашка
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ЗЕ предатель и ху"ловская шестёрка. А вот кто выйдет на майдан? Порох, Луцык, Матиос?
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Зе и его шобла - предатели Украины!
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Параша, пора за решётку

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Если так дальше пойдет его ждет не просто майдан...
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Петя сам согласовывал эту формулу, причем на первом месте стояли выборы. Теперь на первое место ставят контроль границ и отсутствие вооруженных боевиков. Будет ли это делать та сторона в ближайшее время, я очень сомневаюсь
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Не пиши бред. Петя подписывал Минские соглашения.В минских соглашениях на первом месте прекращение огня, вывод войск, разоружение незаконных формирований. По минским соглашениям Дебальцево за Украиной, хотя кому я это пишу.
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брехня "причем на первом месте стояли выборы". Хоча би з тої причини, що Порошенко на перше місце ставив заведення миротворців на всю територію окупованого Донбасу і розброєння НЗФ.
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Кто-нить помнит, что бы НацКорпус когда-либо поддержал протесты Народа Украины? Единственное объяснение происходящему - Аваков давит на Зеленского. Этой акцией на Банковой. Значит у него есть какие-то причины, послать свою частную армию на Банковую. Кому это выгодно? Думайте.
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Потрошенка Мальдівська заверещала, разом зі своєю вишеватеою пропутлерівською бандою, які вірно служили Ахметхану та Мертвечуку.
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пане Президенте НЕГАЙНО повертайтеся у своє законне Президентське крісло! Як що для цього потрібен Майдан то я готовий хоч зараз!!!!
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вінторогій, я не знаю шо таке "Лахта", а шо б добратися до Майдана, мені треба проїхати дві зупинки на метро. Так шо можеш не тужитися та не бряцати по клаві якусь ватну ахінею
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Так уже бери билет на поезд, пока в Киев доедешь со своей Мухосранщины так и декабрь наступит)))
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лаптеногій, а чому ти вирішив шо я твій сусід і тим більше ватаноід як ти?
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Тому що ти, дебілятко зайвохромосомне, п'ятий рік не можеш вивчити українську і навіть Гугл-перекладачем не вмієш користуватись.
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у сои пена из рта. хорошо.
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Петро мабуть сьогодні ботам подвійний оклад платить, бо аж задихаються )))
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