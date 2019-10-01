 Обмен пленными на Донбассе может быть согласован 15 октября, - Сайдик

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень на это надеюсь, все этого очень хотят. Стороны очень усердно работают над этим вопросом", - сказал Сайдик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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Он также сказал, что на заседании в столице Беларуси "обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения наших пленных".

Российские СМИ, информируя о сегодняшних переговорах в Минске, напротив, утверждают, что вопрос обмена пленными не обсуждали.