 Обмен пленными на Донбассе может быть согласован 15 октября, - Сайдик

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я очень на это надеюсь, все этого очень хотят. Стороны очень усердно работают над этим вопросом", - сказал Сайдик.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
Читайте на Цензор.НЕТ: Ждем нового этапа освобождения удерживаемых лиц по итогам обсуждения на ТКГ 1 октября, - Зеленский
Он также сказал, что на заседании в столице Беларуси "обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения наших пленных".
Российские СМИ, информируя о сегодняшних переговорах в Минске, напротив, утверждают, что вопрос обмена пленными не обсуждали.
Марк Фейгин....
Mark Feygin
@FeyginMark
·1 ч
Сегодня в Кремле, как писал классик, пробки в потолок.
Бассейн из шипучки.
1 ч. ·
На перший погляд, 10-хвилинна вистава, такий собі скетч, виявилася ні про що. Жодних змін - вибори лише після передачі кордону під контроль України та виведення російських військ. Ніякого "штангенциркуля" у варіанті Лаврова.
Втім, є певні дзвіночки: "жодних військ не має бути під час виборів". Як це так? Чому "жодних"? А українські війська куди мають подітися із власної території, у тому числі, місць постійної дислокації?
"Як у Станиці Луганській". У Станиці, до речі, не все благополучно. Якщо НЗФ так само будуть себе поводити і у Золотому та Богданівській, як сьогодні у Станиці, то ні про яку безпеку, ні про які вибори тощо йтися просто не може: безпечно почуватися там зможуть хіба що Бойко з Шуфричем, Новинським та Медведчуком. І то не факт.
І, наостанок, "новий закон", що "розроблятиметься Верховною Радою разом із громадськістю". Тут можуть бути несподіванки, а дебільна більшість проголосує за будь-що. Вони повинні відчувати постійну небезпеку для власної шкіри.
Але є й певні цікавинки.
По-перше, переляк у реваншистів і їхніх кремлівських ляльководів неабиякий: дай бог утримати те, що є наразі, - аж пре з усіх щілин. Майдану вони бояться більше за тих з нас, хто досі вагається.
По-друге, несамостійність Зеленського видна неозброєним оком всім, не лише нам. Роль. Хріново зіграна роль.
По-третє, ніякі "хворий", "втомився" тощо - не проканали і ті хвойди зрозуміли це. Отже, цей сценарій похєрєн. Я б на місці Зеленського змінив охорону до останнього держиморди. Бо є ще п. 4 ст. 108 Конституції. І я не жартую зараз.
все условия Кремля.., Зе-жаба выполнила...
Гібридна поліція в одло. Не міжнародна поліція, а переіменована гібридна армія Росії. Бойовики та "ихтамнет" не складуть зброю, а стануть "поліцією".
Визнання маріонеток. Не міжнародна адміністрація, яка передає владу для підготовки виборців, а місцеві органи влади організовують вибори. Це - легітимізація терористів одло..
Росія не буде фінансувати відновлення поневіченого нею Донбасу. Це - кошик проблем України та західнихх донорів.
Міжнародна місія (ОБСЄ) може бути виведена з ордло за консенсусним рішенням Нормандського формату - не за рішенням ООН. Тож, скільки Москві захочеться - стільки місія буде в Україні.
Мета плану Сайдіка (чи Штанмайєра, як кому завгодно) - взвалити на плечі наступному президенту України, наступній групі переговорників від України, видавши "план Сайдіка" як результат багаторічної роботи експертів. Мовляв, "Здрастуйте, новий президент Здрастуй, нова переговорна група Ось результат роботи попередньої Давайте тепер швидше реалізовувати Ось документ -.... Робіть". - іронізує співрозмовник LIGA.net в оточенні глави МЗС України (с) - https://project.liga.net/projects/beast_at_the_gates/?fbclid=IwAR2Mxxk5L__8TQFdl-x4EvBY23rFw2HO9p28icOw3VbJCueOX2HQUgr2zy0
***** наступним президентом України і таким же диктатором та узурпатором бачить Медведчука. Для кого це становить секрет?