Редактор Цензор.НЕТ 01.10.19 20:5001.10.19 22:13 "Ні капітуляції", - акция националистов под офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж После брифинга В.Зеленского возле офиса Главы государства началась акция националистов.Прямая трансляция с акции националистов: Видео - Национальный корпус ВИДЕО, ФОТО - Олег Богачук Источник: https://censor.net.ua/n3151519 x Мне нравится 35
Глава офиса президента Андрей Богдан летал с Азаровым в Россию за день до остановки "евроассоциации" Януковичем.
Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой кацапского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.
Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой кацапского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.
Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/12440364/12440364_original.jpg
Спочатку на брифінгу перед представниками ЗМІ виступила прес-секретар Юлія Мендель.
"Колеги, спасибі, що ви так швидко зібралися", - заявила вона, запросивши до мікрофона Зеленського.
Той, в свою чергу, той посміхнувся і запитав у Мендель, чи не штовхала вона журналістів, тим самим згадавши про недавній випадок, коли прес-секретар відштовхнула кореспондента одного з українських видань, який спробував поставити запитання керівнику Офісу президента Андрій Богдану і самому Зеленському.
Після слів Зеленського в залі було чути сміх.
Варто зазначити, що деякі журналісти вважають глузуванням таку реакцію Зеленського на поведінку його прес-секретаря.
"Є миті, коли мені дуже хочеться назвати президента "клоуном" - і то без жодного натяку на його попереднє місце роботи. Тупо через його буфонаду на теперішньому місці. "Ви нікого не штовхали?" - пашутіл президент до Юлії Мендель перед залом журналістів. Ось і вся публічна реакція Зеленського на ганебну поведінку свого пресера. Це фраза зневаги і насмішки президента над всіма працівниками ЗМІ, які були на брифінгу ", - написав журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці в Facebook.
с гонтаревой.
И то ,когда ************** разрешит.
Есть хорошая поговорка о россии и украинской власти, националистах с их антинародными реформами: "лучше с умным - потерять, чем с дураком найти".
А тут такое))
Пятя очень не хочет уезжать, а неприкосновенность снимают очень скоро))
Примитивная , одноразовая - раскудахталась здесь - тома или том.
снова поют гимны и палят факелы. ну дебилы конченные.
портнова с шуфричем не пабедили за 5 лет.
идите кофэ уже пить . ниначто в неспособные.
как надаедливые мухи - закрыл окно и нету мух.
и убивают пулями-тарифами, а лные песни поют и факелы носят.
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится.
ну сколько их там,миллиона три-четыре ?
и наши нам с севера помогут,если чо..
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится
ДревляниН @freeukrman 1 час назад
Всі аваківські пси тут. А тепер задайте собі питання, як за такий короткий проміжок часу, можна так організуватися і навіть з плакатами. Відповідь тілтки одна, це все готувалося завчасно! Де ці пдрси, там профанація, а не акції.
Ти з яких націоналістів: зеленороських чи малороських?