EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  23236  267
Все про:националисты (389) Богачук Олег (902) Офис Президента (118)

 "Ні капітуляції", - акция националистов под офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После брифинга В.Зеленского возле офиса Главы государства началась акция националистов.

Прямая трансляция с акции националистов:

Видео - Национальный корпус

Ні капітуляції, - акция националистов под офисом президента 01
Ні капітуляції, - акция националистов под офисом президента 02
Ні капітуляції, - акция националистов под офисом президента 03
Ні капітуляції, - акция националистов под офисом президента 04
Ні капітуляції, - акция националистов под офисом президента 05
Ні капітуляції, - акция националистов под офисом президента 06

ВИДЕО, ФОТО - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/n3151519
 
   
 Топ комментарии
 
На майдане нужно собираться!и штурмовать офис зеЛЕной падали!
к этому все и идет!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, 28 октября 2016 года. Фото отсюда.

"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 3572

Глава офиса президента Андрей Богдан летал с Азаровым в Россию за день до остановки "евроассоциации" Януковичем.

Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой кацапского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.

Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
 показать весь комментарий
 
 
Главное когда порошенко в этот раз залезет на трактор,то таки дотянуться до его горлянки!А де Дзиндзя?Уже заводит трактор?))Эта,со справкой уже собрала малолеток в платках и с цепями? Ну давайте,вы ж уже опыт наработали!Только в этот раз вас пожрет тот пожар который вы раздуваете.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапоид,не пускай пузыри,иди кукарекни на ночь и успокойся.один уже попробовал тушить "пожар",до сих пор с Ростова боится выехать,так то был матёрый волк,а это чмо куда побежит?У себя в Великих ****** его примешь?
 показать весь комментарий
 
 
Ну что? Все видят, что в этой карикатуре все правда!

"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 5206
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Глава офиса президента Андрей Богдан летал с Азаровым в Россию за день до остановки "евроассоциации" Януковичем.

Пресс-секретарь офиса президента Мендель - ТП пророссийских взглядов, фотографируется с лентой кацапского пропагандистского канала, на совести которого разжигание войны и тысячи смертей.

Каких интересных людей подбирает себе бубочка.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/12440364/12440364_original.jpg"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 2606
 показать весь комментарий
 
 
"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 2148

Спочатку на брифінгу перед представниками ЗМІ виступила прес-секретар Юлія Мендель.
"Колеги, спасибі, що ви так швидко зібралися", - заявила вона, запросивши до мікрофона Зеленського.
Той, в свою чергу, той посміхнувся і запитав у Мендель, чи не штовхала вона журналістів, тим самим згадавши про недавній випадок, коли прес-секретар відштовхнула кореспондента одного з українських видань, який спробував поставити запитання керівнику Офісу президента Андрій Богдану і самому Зеленському.
Після слів Зеленського в залі було чути сміх.
Варто зазначити, що деякі журналісти вважають глузуванням таку реакцію Зеленського на поведінку його прес-секретаря.
"Є миті, коли мені дуже хочеться назвати президента "клоуном" - і то без жодного натяку на його попереднє місце роботи. Тупо через його буфонаду на теперішньому місці. "Ви нікого не штовхали?" - пашутіл президент до Юлії Мендель перед залом журналістів. Ось і вся публічна реакція Зеленського на ганебну поведінку свого пресера. Це фраза зневаги і насмішки президента над всіма працівниками ЗМІ, які були на брифінгу ", - написав журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці в Facebook.
 показать весь комментарий
 
 
Зелёные говнюки защищают своего клоуна.А вам дали сфоткаться с Томом Крузом,или вы ждёте в гости Путина?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ооо вылезло. спрячща онолитег
 показать весь комментарий
 
Дурень,твое время кукарекать в пять утра.Быстро на жердочку,и голову к жопе))
 показать весь комментарий
 
Еще Сталин говорил , нет человека, нет проблемы. Если бы в свое время убрали Сталина или Гитлера то десятки млн. людей остались бы живы.
 показать весь комментарий
 
 
походу чувак покушение на Сталина готовит, а потом Гитлера убъет...
 показать весь комментарий
 
 
Народы так "много", ну раз Тягнибок есть, не хватает еще Ляшка.
 показать весь комментарий
 
 
Поздно пить баржомы когда почки отвалились. Малороссы-хохлы выбрали себе Зедебилоида. Это только цветочки. А Ягодки будут когда хохлы, жиды и кацапы, будут сажать и уничтожать все украинское и украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
иди мальдивскаго своего посади сначала.
с гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
 
Петушара,кукарекать будешь на паРаше.
И то ,когда ************** разрешит.
 показать весь комментарий
 
 
И все что-ли? Требую продолжения Майдана!
 показать весь комментарий
 
 
История повторяется, почти как в 1918 году, опять капитуляция Украины, россия можно сказать победила.
Есть хорошая поговорка о россии и украинской власти, националистах с их антинародными реформами: "лучше с умным - потерять, чем с дураком найти".
 показать весь комментарий
 
 
Когда саакашвили стоял под радой , требуя снятия депутатской неприкосновенности и импичмента порошенко - что-то на Цензоре стримов не было. Все рассказывали постфактум
А тут такое))
Пятя очень не хочет уезжать, а неприкосновенность снимают очень скоро))
 показать весь комментарий
 
 
Таня заспокойся, аби в твоєї зе-БУБОЧКИ було все гаразд
 показать весь комментарий
 
 
Так пошли бы и постримили. И нам всем на ЦН показали. Не было стримов, значит не интересно было. А то что Петя не хочет уезжать это вам он сам сказал или Марина? Или Ванга предсказала с Нострадамусом? Вы то чё за Петю переживаете? Если ему по судьбе, то ответит, если нет -то не ответит. А вы заболеть от переживаний можете... Оно вам надо?
 показать весь комментарий
 
 
Недоучка безграмотная, пошлёшь своего мужа, если он у тебя есть, пусть хотя бы мусор вынесет)
Примитивная , одноразовая - раскудахталась здесь - тома или том.
 показать весь комментарий
 
 
Так треба, за державу образливо і пєтя чи не пєтя, хоча зізнаюсь, вважаю кращим президентом, і на Майдан вийду, і зараз, як в листопаді 2013
 показать весь комментарий
 
Зеленський **** здохни сам, не доводь до гріха гнида.
 показать весь комментарий
 
"Ні капітуляції", - акция националистов под офисом президента. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ



снова поют гимны и палят факелы. ну дебилы конченные.

портнова с шуфричем не пабедили за 5 лет.

идите кофэ уже пить . ниначто в неспособные.

как надаедливые мухи - закрыл окно и нету мух.

и убивают пулями-тарифами, а лные песни поют и факелы носят.



 показать весь комментарий
 
 
Вангую, если сделают все по формуле Штанмайера, в Украине будет анклав руского мира, как в Приднестровье, санкции с рашки снимут и продолжится расползаться эта зараза дальше, да,и войска никто не выведет, переоденут просто и у них у всех паспорта ДНР-ЛНР, то бишь местные все, ЕПТА!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да Зеленский хоть бы головой подумал- Путин раздает российские паспорта в ОРДЛО, и что теперь сдаст назад.
 показать весь комментарий
 
Всё зависит от того, что будет принимать ВР. Фиг что-то выйдет, как мечтали путлер, в сговоре с педро, в 2014 году.
 показать весь комментарий
 
Если Билецкий, Ильенко, Михальчишин, Сиротюк и другие ребята выйдут на митинг, то я не против. На стрёме нужно стоять всегда. Фиг у кого-то выйдет изменить Конституцию. А это основное. Тогда в 2014-2015 у порохоботов не вышло, не выйдет и сейчас. Нуланд выкручивала руки в ВР, кончилось бойней под ВР.
 показать весь комментарий
 
 
И все, уже разошлись. А как же заявления о бессрочной акции. Возле стелы на Майдане разные песики .
 показать весь комментарий
 
 
Билецкий больше доверия вызывает, чем Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
тут я согласен. свиносою будут бить так же как и штейнов, за мыролюбство , а свиновальцманат еще и за потужный реформизм.
 показать весь комментарий
 
 
Отель вещаешь,гребненосный?
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится.
 показать весь комментарий
 
вернячок,братуха - мы их сделаем..
ну сколько их там,миллиона три-четыре ?
и наши нам с севера помогут,если чо.. "Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента - Цензор.НЕТ 3308
 показать весь комментарий
 
ПыСы порохоботня, не советую вылазить на бульдозер, как на Майдане. Как бы плохо для вас не закончилось. Билецкий свыням не товарищ, как и свободовцы.
 показать весь комментарий
 
 
Откель вещаешь,гребненосный?
За свою.жопу боишься?
Правильно,разминай,и маж вазелином,скоро тебе понадобится
 показать весь комментарий
 
пси у ВР, а це так... тітушня обмундурована

ДревляниН‏ @freeukrman 1 час назад

Всі аваківські пси тут. А тепер задайте собі питання, як за такий короткий проміжок часу, можна так організуватися і навіть з плакатами. Відповідь тілтки одна, це все готувалося завчасно! Де ці пдрси, там профанація, а не акції.
 показать весь комментарий
 
Профанація, це у вас на московії, а тут Майдан так Майдан!
 показать весь комментарий
 
Націоналіст? А чому собачою?
Ти з яких націоналістів: зеленороських чи малороських?
 показать весь комментарий
 
До выполнения этих выборов, как до Киева рачки, как и до изменений в Конституции. Короче, ПОКА, маячня. Но нужно бдить.
 показать весь комментарий
 
Для начала, нужно проанализировать что понапринимал порошенко в своих договорняках, нарушая Конституцию А затем аннулировать, как анти конституционные. Пусть педро не митинги организоввает, а поотменяет всю эту срань, что пропихивал все эти годы.
 показать весь комментарий
 
И чего разорались? Сами избрали ведь, никто по дулом автомата на выборы не гнал, бежали за халявой. Так жрите и давитесь, нищеброды халявные.
 показать весь комментарий
 
Не голосовал ни за тварь порошенко, ни за Зеленского. Это для начала. Что прокатили мародёра, зачёт народу, что принесёт избрание Зе, увидим. Пока что он разгребает то, что за 5 лет натворил проклятый "циничный барыга". Будет играть мутки с путлером, получит по-полной.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх