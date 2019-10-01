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 Общество
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Все про:Антарктида (52) наука (567) Минобразования (1122) экспедиция (11)

 Объявлен конкурс в команду для следующей экспедиции в Антарктиду, - Минобразования

Начался конкурс по отбору команды полярников в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, конкурс объявил Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН 1 октября 2019 года, передает Цензор.НЕТ. Документы принимают в течение месяца - до 1 ноября.

"Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции "Академик Вернадский". Хочу заметить, что к работе 25-й Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020-м сначала весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции", - отметил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские полярники исследовали ледниковую пещеру в Антарктиде, взяли образцы льда и воды, а также нашли перо. ФОТОрепортаж

"В этом году мы снова не ставим никаких ограничений - главное, чтобы кандидаты или кандидаткибыли специалистами по своим направлениям и имели необходимое здоровье для работы в Антарктиде", - добавил глава НАНЦ МОН.

Объявлен конкурс в команду для следующей экспедиции в Антарктиду, - Минобразования 01

Напомним, в 2018 впервые за многие годы был проведен открытый конкурс, без гендерных ограничений, на который заявки подало в целом 178 человек, из которых 32 - женщины. Сейчас команда состоит из 12 полярников, среди которых есть 2 женщины - врач и биолог.

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Украина - одна из 30 стран мира со своей постоянной станцией ​​в Антарктике, функционирующей круглый год. Ежегодно на станцию ​​"Академик Вернадский" отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Также во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3151518
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагаю отправить ЗЕ с Беней
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п.с..
история повторяется.. снова октябрь-ноябрь.. снова гнида в кресле президента отказывается от цивилизованного мира и подписывает соглашение с рашкой..
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бутусов много сделал чтобы протащить шмарклю в кресло презедента...
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цензор - как всегда: "новости" ни о чем, а с майдана или из офиса моники шмаркли - делают вид что ничего не происхзодит
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бутусов много сделал чтобы протащить шмарклю в кресло презедента...
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Зверское и жестокое нападение с несколькими ножевыми ранениями всколыхнуло Николаев. Гражданин Германии, приревновавший Ирину Корсак, жительницу Николаева, тщательно готовился к нападению на неё, даже купил парик. Хладнокровно, расчетливо он напал на девушку и, буквально, изрезал её. Лилия Савох, подруга пострадавшей Ирины Корсак, подробно рассказала в Facebook об инциденте, произошедшем 27 сентября, а также попросила помочь, чтобы преступник не ушел от наказания. «Гражданин Германии Лукас Оздоган напал на Иру и нанес 5 ножевых ранений, были задеты важные органы, проведено 2 операции, переливание крови, сейчас она в реанимации«, - сообщила Савох. По ее словам, иностранца задержали, также есть свидетели инцидента, однако она опасается, что дело могут «замять», поскольку мужчина является влиятельным бизнесменом. Источник: izvestia.nikolaev.ua
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п.с..
история повторяется.. снова октябрь-ноябрь.. снова гнида в кресле президента отказывается от цивилизованного мира и подписывает соглашение с рашкой..
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Он не один, их 73%! Именно 73% своими "голосами" поставили подпись на очередном клочке туалетной бумаги. Токо шото они немного приуныли, наверное решили прочитать то что подписали. На всякий случай...
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Да! Да! И всю команду ЗЕ вместе с 95 кварталом без харчей и тёплой одежды.
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Лучше весь лондонский десант - великолепную четвёрку . ( А пингвинов на это время эвакуировать , шоб не испортились морально ) .
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товарищ Pro Gamer: "Предлагаю отправить ЗЕ с Беней"
пигвинов жалко, конечно, но украинцев жальче
"За" ?
"Против" ?
"Воздержавшиеся" ?
Принято единогласно

в Антарктику едут девочка Моника ЗЕбенски и ее бородатый бабушка
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Вєсті з за порєбріка:
«"Вой начнётся на рагульих болотах": Соцсети отреагировали на подписание Украиной "формулы", за которую выступала Россия».
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