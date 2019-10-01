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Все про:обстрел (8275) Донбасс (19490) операция Объединенных сил (1643)

 С начала суток враг 8 раз нарушил перемирие, дважды обстреляв участки разведения сил, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских договореннойстей, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: 

дважды неподалеку Новотроицкого  - из стрелкового оружия;

в районе Богдановки, по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного - со станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из 82-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского  - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Пивденного  - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого, по участку разведения, - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследстие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3151516
 
 
 Топ комментарии
 
их будут списывать на "несчастные случаи"..
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Київ вставай бо буде лихо як в 1918-1933
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С сегодняшнего дня больше не будет потерь.
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их будут списывать на "несчастные случаи"..
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Не будет потерь украинцев. С сегодняшнего дня все уже русские.
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Президент назвал условие: войска РФ должны быть выведены, захваченный Россией участок границы - передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет
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Ну что же Вы. Знаете сколько обещании давал президент. Но, все наоборот получается у него с выполнением обещаного
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Мені оцей брифінг нагадав зустріч Єрмака з активістами в АП тиждень тому. Ті самі фрази, та сама відсутність пояснень того, як саме все це буде втілюватись, таке саме ухилення від відповідей. Але.Перше. Тиждень тому Єрмак нам казав, що кіпіш з приводу формули Штайнмаєра надуманий, що нічого не будуть підписувати, що це лише одна фраза, що буде публічне обговорення.
Вибачте, а коли я пропустила це обговорення? Воно було? А що тоді сьогодні підписали?Друге. Ніякого розведення військ більше не буде, поки все ідеально не відпрацюють в Станиці Луганській. І про те, що розведення не ідеальне і вони про це знають, Єрмак теж казав. Тоді якого біса почалось розведення в Петрівському та Золотому???Підсумок: всі ці обговорення, обіцянки-цяцянки ні про що. Вони кажуть одне, потім кажуть, що ще нічого не вирішено, а коли нарід заспокоївся, швидко роблять як казали з початку. А ви офігівайте собі далі, не встигнувши оговтатись від попереднього офігєванія.Третє. Якщо все так швидко видбувається, то вже зрозуміло що і розведення буде, і вибори в ОРДЛО будуть. Але в мене питання:ДЕ ТУТ КРИМ??? З КРИМОМ ЩО??? Зеленській сказав, що вибори в ОРДЛО будуть проведені, коли території будуть деокуповані. Але про деокупацію до цього говорили лише пакетом: Крим з Донбасом.
ТО ДЕ ТУТ ПРО КРИМ???
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Минские соглашения Крыма никогда не касались, они только про Донбасс.
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Деталі формули штайнмаєра на які погодилась Зелена шмаркля :
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.

2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.

3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.

4. Бойовики отримують статус «народної міліції».

Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
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Тебе из Бундеса виднее.
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окупантів не спитав. ти за свою рашу турбуйся
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Ты один из тех патриотов Украины, у которых любовь к своей стране измеряется километрами, твоё мнение здесь вообще не канает.
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У мене теж різні прапори вискакують коли я з телефона заходжу. Чому не знаю. Видно цензор використовує проксі.
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Ага, свалит из страны а потом кричит о войне до последнего украинца и про то что компромисов быть не может.
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Я громадянин України і українець на відміну від тебе. ти мене знаєш особисто? ти знає що я зробив для України? Ординський раб дивись за своєю рашою. У мене все.
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Зеленский боится быть евреем в Украине, потому что "простые люди" (ТМ), те у которых - "если в кране нет воды", не поймут. А их среди избирателей Зеленского очень много.

И украинцем Зеленский тоже боится быть. Потому что "простые люди" (ТМ), которые смотрят сватов, устали от войны и вообще одинарот, тоже не поймут. И их очень много среди избирателей Зеленского.

Зеленский, он же где-то в глубине души, такой же "простой народ".

Так же не платит налоги. Так же любит поностальгировать о колбасе по 2.20 и по концертам в Москве.

Так же повязан кумовством. Так же не прочь что-то с3,14здить и вывести в офшоры.

Он такой же простой парень с нашего двора. Ну, может чуть больше фартануло чем другим.

И скорее всего, он искренне хочет сделать хорошо для этих самых "простых людей" (ТМ). Чтоб мир дружба, жвачка.

Чтобы сватов, опять-таки, смотрели на всех континентах. И чтобы авторские права соблюдали, а роялти ему платили. И чтобы налоги не платить. Подворовывать и отжимать потихоньку, как Игорь Валерьевич через Богдана велит. Как в в известном праздничном тосте: "Чтобы все у него было и ничего за все это не было". Ну и немного еще шить по ночам.

Одного не понимает президент Зеленский. Простые люди все равно будут знать, что воду из крана выпил Коломойский. И землю купил он же. И все бабки украл. И конечно не еврей и не украинец Зеленский с ним в доле.

А еще Зеленский не понимает, что "простые люди" (ТМ) - это низшее звено пищевой цепочки. Для Коломойского, для Богдана. И даже для него. Потому что налоги он не платил именно им. И деньжата слил из Привата, которые из карманов простых людей вынули, чтобы дыру в Привате закрыть.

Зеленский может искренне хотеть сделать хорошо этим "простым людям" (ТМ). Но есть еще одна проблема.

В схеме, где хорошо простым людям, нет места Независимой Украине. Там есть оккупированная российской федерацией территория, где всем правит телевизор.

И Зеленский, не сумев выйти из образа простого люда, сам становится кормовой базой для тех, кто выше в пищевой цепочке. Сейчас это был Трамп. Он просто разводил Зеленского, как лоха, на нужные ему действия.

А еще есть Путин. Для которого "простые люди" (ТМ) так же являются кормовой базой. Особенно "простые люди" (ТМ) в Украине. Да и сами "простые люди" (ТМ), уже начинает роптать, что им не дают денег, которые отобрали у Порошенко и олигархов, а наоборот хотят усложнить жизнь.

Не нервничайте и не изводите себя. Прошу вас. Расслабитесь и получайте удовольствие. Берегите силы на будущее.

"Простые люди" (ТМ), еще никогда ничего не сделали нормально.

Просто нужно время, когда они сами начнут разносить на щепки то, что выбрали.

Правда потом нам придется это восстанавливать. Нам по-прежнему нужно делать то, что мы делали все эти (о Боже), скоро как шесть лет. Понимаете, для нас с вами, для не простых людей, все по-прежнему.

Тот же не завершенный Майдан. Та же война. Мы все внутренне были готовы выйти на Майдан потому что дозрели. И потому что "Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав" (с).

И Порошенко тут не при чем. Потому что в начале Майдана и в начале войны, никто не мог и предположить, что он станет президентом.

Он просто оправдал часть наших с вами надежд. На внешнюю политику и на защиту Независимости Украины.

Сейчас, он, по прежнему, ночной кошмар для "простых людей" (ТМ). Потому что не оправдал их простых надежд.

Но мы с вами в силу сложности, знаем, что нет простых решений. И чем-то придется жертвовать во имя независимости Украины.Ничего не изменилось.

По прежнему война, по прежнему мы сопротивляемся российской агрессии. По прежнему шансы победить, самые высокие за всю историю Украины. Даже без помощи "простых людей" (ТМ). Даже вопреки им.

Не опускайте руки и не выгорайте. Просто удобнее выбирайте место на берегу. И делайте то, что делали все эти годы. Помогайте тем, кому помогали, поддерживайте тех, кого поддерживали.

Процесс борьбы продолжается. Это жизнь и это реальность. Борьба - это не всегда яркая победа и скорый триумф победителя.

Это горечь разочарований и потери. Это перегруппировки. Это борьба с самими собой. Со страхами и сомнениями. С отчаяньем и разочарованием. Так что гордитесь. Нам всем выпала честь бороться по полной программе.

И да, мы временно, вынуждено, не освещаем все, что делаем для фронта. Пока не устаканится обстановка с военно-политическим руководством страны. Но мы по-прежнему помогаем фронту.

У нас пара больших ротаций на фронте и осенне-зимний период на носу. Как всегда куча потребностей по зимней и грязевой резине. Как всегда актуально все, что греет на первой линиии.

Так что можно нервничать, делать себе и окружающим нервы и выгорать, а можно помочь фронту. Мы за второй вариант.

Присоединяйтесь.

Доверяйте армии. Помогайте армии.

Армия воюет. Армия защищает Украину.

Роман Доник
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если продолжаются обстрелы оккупантами и сепарами украинских военных, то никакого разведения не должно быть и перемирия тоже.
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