 С начала суток враг 8 раз нарушил перемирие, дважды обстреляв участки разведения сил, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия;

в районе Богдановки, по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного - со станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из 82-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Пивденного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого, по участку разведения, - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследстие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС