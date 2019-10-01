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 Политика Украины, Общество
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 За отказ служить в Вооруженных силах РФ оккупационные власти Крыма возбудили 79 уголовных дел, - правозащитники

Только в августе 2019 года пять новых дел в отношении крымчан, отказавшихся служить в ВС Российской Федерации, переданы в "суды".

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на аналитика Александра Седова, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в российскую армию. За предыдущие кампании, по нашим данным, было призвано 18 900 человек. Пока военкомы не озвучили новые цифры, но ожидается порядка 3,5 тысячи призывников. По данным на 30 сентября, есть информация о 79 уголовных делах, возбужденных против крымчан за отказ служить в Вооруженных силах России", - сообщил Седов.

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По 72-м крымчанам, уточнил он, уже вынесены приговоры, в отношении шести человек дела находятся на рассмотрении, по одному - дело в суд так и не передано. "Сегодня будет рассмотрение по четырем делам: три в Севастополе, одно в Кировском районе. Информацию публикуют так называемые суды Крыма", - сообщил правозащитник.

По его словам, реальная цифра осужденных призывников может быть гораздо больше, поскольку некоторые приговоры не публикуются, а многие пострадавшие отказываются сообщать о преследованиях и не готовы общаться с журналистами или правозащитниками.

Все уголовные дела в отношении крымчан, отказывающихся служить в ВС России, возбуждены по статье 328 Уголовного кодекса России (Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы).

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Источник: https://censor.net.ua/n3151513
 
 
 Топ комментарии
 
Так а нах они тут нужны теперь? В 14-ом: "хоть камни снеба-мы народине" ,а теперь "мама, роди меня обратно!"?
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Закупал снарягу для добробатов
А что ?
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Да как ты смеешь? да кто ты такой? Да этоже победа! Это ПРОРЫВ, понимаешь, в мировой дипломатии. Подписать договор чтобы потом его самому и выполнять, без каких либо обязательств той стороны, это,знаиш ли, нужно иметь силу воли! Это тебе не барыга-мародьор, который обещял закончить АТО за два дня! Тут люди обещяют перестатьстрелять, и реально свои обещялки выполняют. Как говорит 11-тая заповедь : Поцан сделал! Ибо поцан сказал! И основная масса зубожилого нариду таких поцанов любит. Даж сериалы и песни о них смотрит и слушает.
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интересно как голосовали эти отказники и их родители на "референдуме" в марте 2014 ???
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Самое Ужасное что здесь в киеве Крымских Хлопцев ни кто не ждет., в поганом нашем гасударстве свои Интересы.
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Так а нах они тут нужны теперь? В 14-ом: "хоть камни снеба-мы народине" ,а теперь "мама, роди меня обратно!"?
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Калькулятор Включи Двоишник.5 лет прошло. За відмову служити в Збройних силах РФ окупаційна влада Криму порушила 79 кримінальних справ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7414
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Жри не подовись. Я тебя поганец КОРМЛЮ...
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Ты, кормилец недоделанный, езжай в свой "Краснодон" и корми своих соплеменников, поганец ты моральноуродливый!
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Я оказался тут тоже на х...й не нужен , так как в одиночку не смог отстоять Краснодон За відмову служити в Збройних силах РФ окупаційна влада Криму порушила 79 кримінальних справ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7018 . ты .... слов нет
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Тут это где? Кому ты должен быть нужен? Тебе надо какие-то особые условия? Тебе может быть квартиру в центре Киева бесплатную должны были выдать, или обеспечить роботой с доходом за 2килобаксов? Что тебе надо?
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Только в Киеве от армии прячется 15 000 призывников .
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«Мисс Украина - 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.

Позже в своем Instagram-аккаунте девушка прокомментировала отказ давать интервью на украинском языке, который вызвал широкий общественный резонанс в Сети. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!)», - написала Паша.
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Так,в Україні на жаль повно кацапського мотлоху.
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Паспорт ********** получили,теперь будьте любезны.
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