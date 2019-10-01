 После брифинга Зеленского националисты собирают акцию под Офисом президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на страничках этих организаций в Фейсбуке.

В сообщениях отмечается: "По данным СМИ, украинская сторона подписала капитуляционного "формулу Штайнмайера" на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске. Мы требуем объяснений от президента Зеленского - что и на каких условиях было подписано от имени Украины. Ветераны войны и патриоты никогда не согласятся на капитуляцию! Присоединяйся к нам в 20:00 на Банковой у Офиса президента Украины!".

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