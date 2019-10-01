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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3071) националисты (389) Свобода (2700) Донбасс (19490) Богачук Олег (902) Национальный корпус (218)

 После брифинга Зеленского националисты собирают акцию под Офисом президента

Националисты из "Свободы" и "Национального корпуса" собираются на массовую акцию под Офисом президента после того, как стало известно, что в Минске украинская сторона согласилась на "формулу Штайнмайера", которую они называют капитуляционной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на страничках этих организаций в Фейсбуке.

В сообщениях отмечается: "По данным СМИ, украинская сторона подписала капитуляционного "формулу Штайнмайера" на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске. Мы требуем объяснений от президента Зеленского - что и на каких условиях было подписано от имени Украины. Ветераны войны и патриоты никогда не согласятся на капитуляцию! Присоединяйся к нам в 20:00 на Банковой у Офиса президента Украины!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом, - Зеленский о переговорах в Минске. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151511
 
   
 Топ комментарии
 



Паша Пахоменко

@PashaXVI

·45 мин

Из всего, что было сказано Зеленским, самое мерзкое, это оправдание необходимости закончить пресс-конференцию потому что ему якобы надо к детям ("У вас есть дети?" спросил он у журналистов). Наюха ты в президенты шел, если тебе к детям надо? Еще один батя года.
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"Нормандская четверка" обсудит сроки вывода российских войск с Донбасса
https://www.rbc.ua/rus/news/normandskaya-chetverka-obsudit-sroki-vyvoda-1569948780.html
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у свободы и нацкорпуса будет возможность поучаствовать там в выборах , выигрывайте и украинизируйте территории . а под офисом - это только пиар
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надо бы проверить монику на девственность
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Идиот...Кацапня переоденется в лднр,и будут качать права дальше...Откуда в стране столько тупого быдла
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а шо порошенко не подпиівался за особый статус донбасса
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Зеб, тебе на лахте не сказали, что отдельным пунктом стоит, что не вступит в силу пока на территории находятся иностранные войска?
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Ну кто ж не дает проверять гражданство, тем более что за не вовремя вклеенную фотку в паспорт по возрасту платится штраф, там 90 процентов агентуры вычисляется при желании. Ну а кричать кричалки на майдане это как раз опасная игра на сегодняшний день, я бы на месте ЗЕ созвал бы СНБО и ввел бы в Киеве ЧП, ну и заодно военным показать свой мастер класс, хватит играть в такие игры, уже давно можно было бы прийти к нормальному варианту решения проблем.
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Не читал соевые высеры, но уверен, что соевые гниды не прочитали, шо там подписано. Рошенку сосите, шалэну бджилку, уроды.
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ты сам сплошной высер. То за Жюлю топил то за клоуна никак с хозяином не определишься холоп кацапский...Теперь вот за сепаров топишь и за ДНР...винторогий
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Зеленский заявил о согласии Киева с "формулой Штайнмайера": Выборы пройдут без армии РФ, но Донбасс получит "особый статус", который принял режим Порошенко нарушив действующую Конституции Украины.
По сути, этого хотел Путин в 2014г. Після брифінгу Зеленського націоналісти збирають акцію під Офісом президента - Цензор.НЕТ 4003
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Ашкенази бунтуют против хасидов.
Ну-ну...
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ашекназы и хасидизм это разные вещи . как узбек и салафизм или суфизм у суннитов .
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Схожу спробу Порошенка здати Донбас зупинило метання гранати під радою народним героєм з ВО "Свобода". Що зупинить спробу здати Донбас у виконанні Зеленського?
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ніхто не знає, що там підписали, але то зрада. швидкі рішення без наявності необхідної інформації це ознака слабкого розуму.
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Чому ж тоді ***** так наполягав на підписанні цього договору? Невже Україні добра бажає?
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Одно понятно ,что власть хочет формулы и прочего дерьма и поэтому ОНА ****** народ , распланировав плавный переход на 5 лет под Штайнмайера .Тут не стоит вестись, не сейчас они это сделают тапк потом на то они и власть .И гоните подальше Пороха от всего этого , с него польза , это просто конфисковать его средства для дела . не более.
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Потому что на Донбассе сейчас "повстанцы", а на Банковой изменники. Новые веяния.
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КОгда они против Пети выступали то ты ЗЕбильный Иванов и не спрашивал таких вопросов...Кстати где твоя ссаная тряпка аквафрешная винторогий???
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Націоналісти? Чи це не ті, що всіма свіми діями топлячи Порошенка привели блазня до влади? Якщо вони такі короткозорі - то гріш їм ціна. Та власне виборці самі склали ціну їм. Вона в межах статистичної похибки. Питати з Зе знайдеться кому й без самозванних "націоналістів".
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народ (я сейчас про вменяемых а не про зебобиков) вы чему удивляетесь. не надо смотреть сериал - почитайте описание третьего сезона этого говна снятого на кацапские деньги

В конце второй серии Голобородько возвращается из тюрьмы восстановленным в правах президентом - и смотрит на карту Украины, состоящую из 28 государств (см. галерею).
"Перед вами теория полураспада в хаотичном движении", - говорит экс-премьер (или опять премьер - непонятно) и уточняет, что Украина есть в составе 28 государств:
Легитимная Украины - ныне Киевская область, включая Киев, но без Троещины, которое стало "королевством - нашим отечественным Монако";
Первая Украина - ныне Черниговская область;
Великая Украина - ныне Сумская область;
Слобожанщина - нынешняя Харьковская область, где "на троне восседает Жанна Юрьевна";
Шведская Украина - бывшая Полтавщина. Но Швеция на пересмотр результатов Полтавской битвы местным облсоветом не реагирует - "отмалчивается";
СССР (Союз Свободных Самодостаточных Республик) - нынешние Донецкая и Луганская области со столицей в Горловке;
Западная Джорджия - Волынь, где правит, судя по описанию, некто срисованный с Михеила Саакашвили, которому удалось прорваться в Украину из Польши и закрепиться;
Галицкое Королевство - "понятно", цитируя героя сериала;
СлУР Фузия - нынешнее Закарпатье;
Ивано-Франковская область вообще никак не может закончить 400 референдумов, на которых рассматриваются варианты наименования государства;
Черноморская Конфедерация (Одесская область) - "пока только Одесса, но у них очень большие амбиции";
Баштановая Республика (Николаевская область) со столицей в Арбузовке;
две Херсонщины - Северная и Южная, образовались ввиду того, что "два больших кандидата вошли во второй тур" и, чтобы не ссориться, решили разделить область;
Уманская Автономная Республика с ее Черкасским доминионом;
ТОТ (Желтые воды) - "тимчасова орендована територія, по сути - Китай".
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иди в жопу! ты и такие как ты "противпети" и привели к власти этих чмошников и вы виноваты не меньше чем те дебилы которые голосовали за чмыря ростом с сидящую собаку
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Він винен більше. Бо ті просто голосували, а цей агітував за зе.
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Мусор соєвий буде повчати ? Після брифінгу Зеленського націоналісти збирають акцію під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9144
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Правда в очі сильно коле? Соромно за себе? Впізнаю такий тон, як у тебе... Стиль називається "обісраний ведмедик"
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Слышь ты конченое, с каких пор о людях судят по их росту.
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слышь ты, конченое, а где я судил по росту? оно чмо вне зависимости от роста.
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Хаха, Аваков согнал своих песиков чтоб направить возможные протесты в нужное русло.
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Объявлен конкурс в команду для следующей экспедиции в Антарктиду!

Після брифінгу Зеленського націоналісти збирають акцію під Офісом президента - Цензор.НЕТ 3462
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Лядь, от защо воно нам. Невже за те що дали вільно дихати ваті?
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да!
и в 2004 и в 2014 году сделали ошибку - оставили в живых внутри страны предателей и вышивату. теперь пожинаем
надо было выпнуть всех участников антимайдана без исключения. всех кто вякал в интернете против майдана. хомячков занять делом - плести сетки, выпускать военную продукцию. не добровольно а принудительно.
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А как выявлять вышивату и предателей? Как дедушка Сралин в 30х годах? Кстати, сам где воевал или плоскостопие с ожирением?))
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Владимир Зеленский, наверное, сможет провести пресс-конференцию и для них..
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зеля надурит нациков ,жаль но те ему поверят .
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Вот ответьте 5 лет много или мало для того чтоб вернуть оккупированные территории. СССР за 5 лет немчуру загнала
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Стрім з під адміністрации зрадника України.

https://www.facebook.com/pechersk.svoboda/videos/538467470319347/
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Тысячи солдат и офицеров погибли, покалечены, потеряли здоровье, что бы морды пушилина, плотницкого и т.д. получили особый статус государства в составе Украины?
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А ты хочешь воевать вечно? А почему не на фронте?
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Хоч би вже мовчало. Ти з тих, хто втомився від війни, сидячи на дивані?
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неужели все 0.5% поддержавших порошенковских националистов прийдут майданить?
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националисты к Порошенко не имеют отношения ,он прост о в конце обуздал их умы и то мало . Наци сейчас немного раздробленные , но вот случай собраться и действовать сообща , но надо сменить и выкинуть лидеров некоторых - Белецкого. Тягнибока . Яроша .Они кто дурак .а кто продажный .
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Пук в никуда эти сборы под АП. Тут Майдан нужен!
Если в субботу выйдут люди, как в 2013, то эти подписанные непонятно с кем бумажки засунут Зеленскому в жопу в тот же день!
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Или Майдан с прогрессом , или где либо но с кровью с движением , тогда в АП наложат в памперсы .
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Националисты? А может все таки Патриоты, настоящие, которые действительно любят свою Страну?!
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сначала движ дают националисты .так как они самые патриоты . потом подтягиваются патриоты . Националисты могут быть русскими , евреями кем угодно .как и патриоты . У нас свое кино и немцы .
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На майдані було навпаки. Спочатку були патріоти, потім підтяглись націоналісти.
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