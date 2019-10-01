 Закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31.12.2019, будет разработан новый закон, - Зеленский

Об этом заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон "Об особом статусе Донбасса" действует - вы знаете, что он есть, и он действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон", - сказал он.

Этот новый закон будет разработан "в тесном сотрудничестве с обществом", пообещал Зеленский.

"Разработает парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. И в этом новом законе не будет перейден ни одной красной линии. Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции, никакой", - подчеркнул президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все