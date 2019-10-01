 Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"Я хочу, кстати, поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера".

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Что означает эта формула? Это одно, в принципе, два предложения - вот и все. Что это такое? Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как "Закон об особом статусе Донбасса", начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся выборы (местные выборы), проведенные согласно Конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов", - подчеркнул глава государства.

Напомним, представители Украины 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписали документ, предусматривающий имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера".