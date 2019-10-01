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 Политика Украины
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 Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все

Во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский заверил, что выборы на Донбассе будут проведены по Конституции Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"Я хочу, кстати, поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будем знать даты, - Зеленский о встрече глав стран нормандской четверки

Что означает эта формула? Это одно, в принципе, два предложения - вот и все. Что это такое? Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как "Закон об особом статусе Донбасса", начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся выборы (местные выборы), проведенные согласно Конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов", - подчеркнул глава государства.

Напомним, представители Украины 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписали документ, предусматривающий имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151508
 
   
 Топ комментарии
 
Моника старается! Слава ЗЁ дебилам!
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Павло Тука
12 мин. ·

Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
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Чтобы проиграть достаточно и одного слова
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Только забыл добавить моника зеБЕНИНА, про амнистию террористов, про федерализацию Украины, так же будет поднят вопрос в нормандском формате про проведение *референдума* в Крыму!
ЗЕБИЛЫ вы это сделали вместе!
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ОБСЕ уже напечатало отчет что выборы состоялись успешно может хоть сейчас вручить вам отчет и президента ДНР Пушилина.
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вова, ты ссученое чьмо, а не президент. вот и все.
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Дибил ты Зе. В Приднестровье тоже временный статус предполагался. Мы воборов по законам Украины мы будем ждать вечно и иметь у себя эту ******* раковую опухоль с "временным" особым статусом. Развели как лоха. Слов нет. Или идиот или предатель
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Самое *забавное* что в Донецке ненавидят Минск и формулу Штанмайера точно так же как и в Киеве.. у них были совсем иные надежды в 2014м.. получается Украина проиграла, сепаратисты проиграли а )(уйло всех переиграл Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все - Цензор.НЕТ 7919
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Зебіли створили собі куміра - аля ***** - і моляться на нього кожного дня! Таке враження що зомбоящик Г+Г так зазембував їх, що мабуть кремльовські "Гембельсони" заздрять цьому явищу! Так званих "73%" божевільних - це ппць!!!
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«Мисс Украина - 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.

Позже в своем Instagram-аккаунте девушка прокомментировала отказ давать интервью на украинском языке, который вызвал широкий общественный резонанс в Сети. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!)», - написала Паша.
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Судя по российским СМИ, у них там праздник - Украина сдалась, Россия победила.
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Этот зебил будет подписывать все где меньше 3х предложений?
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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еще одгин бот зебил пошел на йух козломордый!!!!
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Для порохоботов ! Когда появляются всякого рода креативные ,смелые , пассионарии типа Семенченка , Парасюка , Коханивськлого , Хмары ,Торнадо , то не надо их трогать и гнать пургу . Случись чего . именно такие и поведут первых отряды , и подожгут свечу , которая спасет ситуацию. Как вы обсирали этих людей , ппц а теперь скулеж . Так кто поведет людей ? Формула Штайнмайера это медленная капитуляция и в этом нет секрета .
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Зе-ДЫБИЛ!!!
"Одно-два предложения" - это в твоем цирке-95!
А у президентов "одно-два предложения" - начинали и заканчивали ВОЙНЫ, а так же вызывали ИМПИЧМЕНТ!!!

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кацапы в эйфории-В России назвали своим успехом подписание «формулы Штайнмайера» Украиной
Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.Ранее 1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Источник «Интерфакса» не раскрыл детали сделки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в который позднее имплементируют «формулу Штайнмайера»
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самое керовое что все идет по плану парашки, и годы борьбы зеля выкинул на помойку
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А какой паспорт будет участвовать в выборах? Паспорт ДНР, паспорт РФ? Откуда возьмётся список избирателей? Может список с южного федерального округа?
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А кто Вам сказал, что они паспорта Украины посдавали ? Ни в коем случае- за второй пенсией как мотаться, а те кто получали, все врали как один- потерял, сгорел. Если кто и сдал, то их число незначительное. Касаемо списка избирателей, то Украина сама на блюдечке приподнесет им реестр избирателей. В 2014 к нему был заблокирован доступ рэспублик. Все эти вопросы очень серьезные и о глубокой проработке говорить не приходиться, тут и Трускавец не поможет.Нет у СН государственного мышления
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Мало того, всіх колаборантів, хто зі зброєю з сьогоднішнього дня, з 1 жовтня зобов'язали негайно подати на пашпорт паРаші. тяпєря мєліція в дЫрах буде на словах українська, а насправді вони всі будуть гражданами вЯлікай раші-паРаші. А за ними буде Мордор, але тепер вже все буде легально, Зелена шмаркля на все погодилась.
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формула *****, а німець тільки озвучив, шоп знизити бар'єр несприйняття
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а що Україні з того закону? де пункт про те, що Україна візьме під контроль кордон?
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А Украине с того закона раковая опухоль и четвертая терминальная стадия. Зебилы пытаются впихнуть обратно Донбасс не понимая, что мы еще позавидуем Мокшандии с ее Чечней. Хотя, может это и есть их план.
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Раша скажет, в последний момент, что их там нет. А на танках - милиция ДНР, согласно минским договорнякам.
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Засирає голови як під час виборів "Конец войне, отмена тарифоф, свободу ФОПам, все сядут", тепер шантажує полоненими - "А ви що не хочете щоб наші хлопці повернулись ?". Зомбує лохторат на установку "Ето не будет больно". А дебілам цього і треба, щоб не було больно, було що жерти і не замерзнути, ще й бонус від Бабломойского на Г+Г ="Свати" і "Квартал", для тьоток після 30 "Танці"
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Идиот. Хуже, поц. Слава шифирам продавшим Украину за мультиуки.
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Дегенерату так легко далися вибори в Україні що він вирішив що там буде так само.
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ТЫ ЭТО О КОМ, О СВОЕМ ВОНЮЧЕМ БОРОВЕ ПЕТЕ ?
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"Ты, главное, не бойся... Мы тебя зарежем не больно...". ("Место встречи изменить нельзя")...
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Стесняюсь спросить, в итоге кто победил? Неужели ...? Если Донбасс получит политическую и экономическую автономию(особый статус!), какая польза Украине от этого Донбасса? Дальше лучше без комментария...
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Это каки таки два предложения? Хенде хох и аусвайс? Или битте шон - данке шон?
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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Зато твоё Зе отдаст за бесплатно. Уже отдаёт.
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Напомните, что там обычно натягивают на *****?
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Вошьдь, іди в сраку, не нєрвіруй нормальних людей:
ніяких виборів допоки ЗСУ повністю не контролюють увесь Донбас і державний кордон України, ніяких особливих статусів ніяким територіям України

і да, за п'ять років українці "наїлися" стандартами і звітами ОБСЄ
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Простите, но вы ЛОХИ, и это не Моника сосет - это вы все скопом отсасываете у Клована & Ко. Вам самим не обидно, то?
Порошенко = Зальцман, Порошенко = Барига, Порошенко = алигарх зарабатывающий НА КРОВИ!?, а Моника совсем не еврей, конечно же НЕ еврей он просто - мелкий вредный жид@нышь.
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Шмаркля, ось тобі ще одне речення, ще коротше, ніж формула кремлєшльондри штайнмайєра - ти тупий мудак та зрадник, що фактично злив Україну, плюнув на пам'ять тисяч загиблих, десятків тисяч покалічених, на їх сім'ї, всі прокльони на твою тупу голову!
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Это не прекращение войны, а продолжение. И не на Донбасе, а значительно восточней.
Теперь Россия там будет автономии делать.
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И что Украине от того , что выборы пройдут согласно КУ и законодательству Украины?
Хоть так хоть этак - получим в состав Украины две области с населением
люто ненавидящим ( в большенстве) украинцев и Украину, получим до зубов
вооруженную, так называемую, "народную милицию", подчиняющуюся только местной
сепарской власти. И кто-то надеется, что на этом и закончится война?
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Там нет о народной милиции. Если она есть в действующем законе - то все вопросьі к Порошенко
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Там нет, но кацапы продавят не сомневайся. Дав добро на подписание
формулы Штайнмайера Зеленский согласился на проведение местных выборов и,
в случае, проведения таких выборов согласно КУ вступает в силу "Закон об
особом статусе Донбасса". При этом нет никаких упоминаний о выводе войск,
о разоружении, о контроле границы.
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Причому з сьогоднішнього дня вся ця колаборантська шобла зобов'язана мати аусвайси раші-паРаші. Це розпорядження дЫрівських маріонеток.
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Формула Штайнмайера-Зеленского - это зло! - оценки политологов Октябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии

На данный момент - на 20.30 по киевскому времени - в сети появились комментарии двух политологов относительно подписания сегодня Украиной (Кучмой) «формулы Штайнмайера» и вечернего брифинга президента Зеленского по этому поводу. Оба - негативные…
Политолог Дмитрий Корнейчук написал в Фейсбуке следующее:
- Формула Штайнмайера стала формулой Зеленского
«Итак, Зеленский заявил на брифинге, что Украина согласилась в Минске на имплементацию «формулы Штайнмайера». И её запишут в новую редакцию закона об особом статусе Донбасса.
На самом деле не существует никакой «формулы Штайнмайера». А есть позиция Москвы, которую озвучил в 2016-м году тогдашний глава МИД Германии Штайнмайер. А именно - закон об особом статусе Донбасса должен начать действовать на временной основе в день проведения местных выборов. На постоянной - после подтверждения международными наблюдателями, что выборы прошли демократично.
В то же время сейчас в законе об особом статусе написано, что закон действует только после признания выборов наблюдателями. А также - при выведенных с территории Украины российских войсках и наемниках.
Теперь, судя по обязательствам Зеленского перед Москвой, в закон внесут правки, нужные Кремлю.

Зачем Москве нужна была так называемая мифическая «формула Штайнмайера»?
1) Не выводить наёмников перед выборами, чтобы они, в день выборов, сразу же получили статус «народной милиции»
2) Гарантировать, что закон об особом статусе ( автономия Донбасса) начнёт действовать в день выборов. А если даже наблюдатели увидят нарушения, то никто уже не будет отменять закон, временно вступивший в действие. Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) об этом позаботится на уровне «нормандской четверки».
Зеленский пошёл на все условия Москвы. Что в очередной раз подтверждает, что в своём правлении Зеленский собрался опереться на Россию…
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Ну, что там? «Ручной» прокремлевский «оппозиционер» Порошенко уже выводит людей на Майдан, чтобы имитировать протест против прокремлевского президента Зеленского за «формулу Штайнмайера»?))))»
А вот такие оценки высказал в Фейсбуке политолог Юрий Романенко:
«Формула Штайнмайера - это зло.
Если Украина возвращает Донбасс без миротворцев ООН, то мы возвращаем сепаратистов на условиях выгодных России.
Наивно думать, что мы потом не признаём выборы в ОРДЛО, потому что они пройдут не по правилам ОБСЕ. ОБСЕ признает итоги выборов. Сейчас идёт только торг по поводу того, как будет наполняться фонд восстановления Донбасса.
Зеленский решил поиграть в миротворца, но по факту получит мощную раскачку. Я считаю, что мы должны провести референдум о том, возвращать или нет ОРДЛо на условиях формулы Штайнмайера.
Мой тезис таков - мы не должны его возвращать на этих условиях. Это путь превращения в Боснию. Поэтому, нужно показать максимально широко, что общество этот сценарий не приемлет».
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Фактически Зеленский подпишет всё то, о чём договорился ранее Порошенко. Так кого считать предателем? Того или другого ?
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А кто на этих выборах голоса считать будет?
Российские генералы?
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Формула Штанмаера - это легализация оккупационной администрации.
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*********** пора со своей мендельшей паковать чемоданы
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Что бы все сдать достаточно и 1 предложения
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А западу вообще сдача наших территорий пофиг, им лижбы мы их больше не напрягали !
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Безпеку на лугандонії гарантує зелена сопля.
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Украина признала что это внутренний конфликт перед сепаратистами местными все так перевернули что уже не упоминается российские боевики армия агрессор и все как хотел пуйло и повторял россия не является стороной конфликта теперь снимают санкции и в будущем мордор привязывает к себе ни ес ни нато сколько убитых в итоге это еще оказывается внутрений конфликт
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