 Ждем нового этапа освобождения удерживаемых лиц по итогам обсуждения на ТКГ 1 октября, - Зеленский

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Ждем все этого. Для нас, вы знаете, что возвращение украинских граждан является приоритетом, и для меня лично, я думаю, что для каждого украинца", - отметил он.
Особое внимание хочу уделить вашему коллеге - корреспонденту Станиславу Асееву, которому вчера исполнилось 30 лет, который более двух лет находится в тюрьме в "ДНР". Мы прилагаем максимальные усилия для его возвращения и возвращения всех наших граждан, всех граждан Украины", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.
1. Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
2. Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.
3. Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
4. Бойовики отримують статус «народної міліції».
Тобто Україна легалізує рашистські дЫри, впускає ці ракові пухлини в своє тіло далі, з обісРашки знімають санкціі, з кордоном нічого не ясно, гіві та моторили сидять в Раді..Україна перетворюється на срану Малоросію...
12 мин. ·
Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
Принаймні в соцмережах вони одноманітні. Під прикриттям Тома Круза підписали в Мінську формулу Штайнмаєра.
это зебилы "сделаем их вместе"..
список зебилов все знают.. и кто голосовал за зеленского - тоже.
В РОССИИ НАЗВАЛИ СВОИМ УСПЕХОМ ПОДПИСАНИЕ «ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА» УКРАИНОЙ.
Подписание Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу открывает путь к встрече в «нормандском формате», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», - заявил сенатор.»
26 мин. ·
1 . Це план Путіна.
2. Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. В Москви тепер ніяких зобов'язань. Мінські угоди мали двосторонній характер. І вимагали від Москви вивести війська і передати нам контроль над кордоном.
3. Безпековий , КЛЮЧОВИЙ блок, зник. Залишився тільки політичний . Влада сором'язливо мовчить ще про амністію бойовикам.
4. Закон про особливості місцевого самоврядування приймався ВР лише на три роки, а не на постійній основі. На постійній основі- це повзуча федералізація.
5. Всі попередні роки нам вдавалося не потрапити в пастку Кремля. Тепер нас туди затягують.
Все на Путч!!!
Сегодня в 21.00!!!
Кого не будет, тот сцыкун!!
Павло Тука
17 хв. ·
Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
А МІЗКАМИ ТРЕБА БУЛО ДУМАТИ 21 КВІТНЯ, КОЛИ ВСЄ В ЄДІНОМ ПОРИВЄ ГОЛОСУВАЛИ «ПРОТІВ ПОРОШЕНКА !!!»
Necro Mancer
@666_mancer
·15 мин
#Чеснаков: украинская сторона начала выполнение нашего ультиматума, ждём дальнейших уступок