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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3071) Донбасс (19490) нормандская четверка (688)

 В ближайшее время будем знать даты, - Зеленский о встрече глав стран нормандской четверки

Об этом он заявил во время брифинге, посвященном результатам переговоров в Минске Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Зеленский заявил: "Сегодня было устранено последние препятствия к проведению саммита нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем знать уже даты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3151505
 
   
 Топ комментарии
 
Получим более полный план капитуляции.
Выборы под российские автоматы.
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Павло Тука
12 мин. ·

Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
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Получим более полный план капитуляции.
Выборы под российские автоматы.
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Зеленский ВСЕХ переиграл ... В ближайшее время будем знать даты, - Зеленский о встрече глав стран нормандской четверки - Цензор.НЕТ 4632красава ...
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Якби ви, засцики, не старалися, Україна була і буде, не зважаючи на вашу мантру, котру ви дістали з далекого 2014-го року, "Украины больше нет! ".
Обломиться вам.
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Сейчас главное- шоковая терапия как в экономике так и в политике потому что сейчас начнут толочь говно в ступе, про зраду ныть. Фигня все это. Скорее подписывать не обращая на визги маргиналов и реинтегрировать Донбасс в Украину. Это главное как и мир
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гарна новина! - нарешті йдемо до миру.
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краще кожен день чекати новин про поранених наших бійців? дякую, не треба.
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я вже бачу - буваю в госпіталі - бачу страшно покалічених молодих людей, Іщо це має тривати безкінечно?
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Мені твоїх ополченців не жалко, приїдь до Українських бійців і скажи їм що ти за відведення сил і капітуляцію, табличку множення забудеш. Я тебе вважаю малоросом і зе ватою. Пока.
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Формула Штайнмайера - це вибори без України. Освячувати вибори має ОБСЄ, яка ДОСІ не бачить там русоармії. А для "гарантування" законів України звідти відведуть наші війська. Після обрання бойовиків "депутатами" вони підуть в нашу політику. Це шлях не до миру, а до більшої війни.
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мені головне, щоби був шлях до миру! а що краще чекати повідомлень про наших поранених бійців? і так кожен день без кінця?
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яка капітуляція? ви з глузду впали?
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Мабуть мрієш про такий мир як У розділених Грузії і Молдові...
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в нас, де-факто, таке саме розділення вже з 2014 року - тільки з загибеллю наших солдат і офіцерів. Тут або йти в наступ з непрогнозованими наслідками або йти на не дуже добрий, але мир.
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Кому ты врешь, одноклеточное? Сепары появились на нашем берегу в станице только после договора с Зелей.

Найближчим часом будемо знати дати, - Зеленський про зустріч глав країн нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 2493
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сам ти амеба. Не розумієш шляху до миру.
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К какому миру? Капитуляция - это мир? Нравится, зебил одноклеточный, интересы страны просырать?

Найближчим часом будемо знати дати, - Зеленський про зустріч глав країн нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 8526
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і де тут капітуляція? З Росії Європа хоче аж пищить зняти санкції . Вони би і так їх зняли, як сталося з ПАСЕ! То треба з цієї ситуації отримати для України, - контроль над територіями та мир.
Ви не розумієте елементарних речей.
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5 лет значит санкции не снимали при Порохе, и только каждые полгода добавляли новые, а тут "аж пищат". Не подскажешь тогда что так кардинально изменилось в Украине, что они аж запищали?
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******* преса - це ринок, де все купується та продається. Є незалежні преси. Це з якої?
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дату когда ты - зеЛЕная падаль будешь на ростове!скоро узнаешь!
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bamr

@bamr69

·12 мин

Ну вот пазл и сложился .
Замена ЦВК , отставка Данилюка , подписание Кучмой формулы Штанмаера .
Ваш выход господа Зелебобы !
Давайте рассказывайте нам как перестать стрелять и дружить с мордором .
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На очереди отмена военного сбора 1.5% и введение 3% налога на восстановление Донбасса. А фактически - дани Дыре за счет всей Украины
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Павло Тука
12 мин. ·

Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!!
Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем?
Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи
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Значит формулу Штанмайера таки подписали так как именно это было требование Москвы для их согласия на Норманскую встречу.
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Ми застерігаємо владу не вірити Путіну і не потрапити в пастку, - Ірина Геращенко про пропозиції застосувати формулу Штайнмаєра для Донбасу
Кремль підготував пастку українській владі, пропонуючи, через так звану формулу Штайнмаєра, провести місцеві вибори на окупованих територіях без попереднього виконання всіх безпекових умов для таких виборів. Про це під час брифінгу сказала співголова фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.
«Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю і не потрапити в пастку», - підкреслила вона.
Ірина Геращенко зауважила, що всі попередні роки під час перемовин обговорювалися «формули Штайнмаєра, плани Мареля, плани Сайдіка».
«Але українська сторона і українська позиція завжди була наступна - ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішене безпекове питання», - підкреслила співголова фракції.
Вона особливо наголосила на важливості дуже чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань. За її словами, без цього інші домовленості ставляться під великий сумнів.
«Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки. Має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз - коли нам говорять, що діє перемир'я, а ми бачимо, що як завжди російські окупаційні війська щодня його порушують. У нас є загиблі, у нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення - це взагалі, як мені здається, велика авантюра», - сказала Ірина Геращенко.
За її словами, якщо йдеться про так звані формули Штайнмаєра, які сьогодні вкидаються в медіа російською стороною для того, щоб збурити суспільство, то викликають серйозне занепокоєння такі формулювання як «вибори в цілому можуть бути визнані демократичними».
«Ми знаємо, що таке визнані світом вибори демократичними, за стандартами ОБСЄ. І ми знаємо, що таке «в цілому визнані» Російською Федерацією. Це як кажуть - дві великі різниці», - зауважила парламентар.
«Тому ми категорично проти подібних речей», - підкреслила політик.
Ірина Геращенко також додала: «Ми завжди в Мінську дуже активно в контексті можливих виборів на окупованих територіях обговорювали участь в них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь у регіональних виборах і обирати владу Донбасу, а не завезені туди «Гіві», «Мотороли», буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України».
«Сьогодні ми бачимо, що немає відповіді на питання участі переселенців, немає відповіді на питання українських політичних сил партій, участі медіа. Тому все це дуже небезпечні речі. І ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки - воно буде серйозною кремлівською пасткою, до якої може потрапити Україна», - зазначила Ірина Геращенко.
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Если большинство избирателей Украины хотят дуть в дудку Путину, то так тому и быть. Значит, еще не доросли из быдла в люди.
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Iryna Gerashchenko
26 мин. ·

1 . Це план Путіна.
2. Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. В Москви тепер ніяких зобов'язань. Мінські угоди мали двосторонній характер. І вимагали від Москви вивести війська і передати нам контроль над кордоном.
3. Безпековий , КЛЮЧОВИЙ блок, зник. Залишився тільки політичний . Влада сором'язливо мовчить ще про амністію бойовикам.
4. Закон про особливості місцевого самоврядування приймався ВР лише на три роки, а не на постійній основі. На постійній основі- це повзуча федералізація.
5. Всі попередні роки нам вдавалося не потрапити в пастку Кремля. Тепер нас туди затягують.
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На мою думку підписання формули тільки ускладнює вирішення питання.
Бо додаються нові умови, які теж не будуть виконуватись.
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А мені просто цікаво, як так швидко 73% населення України почало підспівувати *****? Засцики зелені ви.
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На встрече в «нормандском формате» будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму. С наблюдателями. Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции .... и Украина.
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Засирає голови як під час виборів "Конец войне, отмена тарифоф, свободу ФОПам, все сядут", тепер шантажує полоненими - "А ви що не хочете щоб наші хлопці повернулись ?". Зомбує лохторат на установку "Ето не будет больно". А дебілам цього і треба, щоб не було больно, було що жерти і не замерзнути, ще й бонус від Бабломойского на Г+Г ="Свати" і "Квартал", для тьоток після 30 "Танці"
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Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые далеко от фронта ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ УКРАИНЫ
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