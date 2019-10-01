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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3071) Донбасс (19490)

 Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом, - Зеленский

Об этом он заявил во время брифинге, посвященном результатам переговоров в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Зеленский заявил: "Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже всех поздравляю с началом. Очень верим в это. Разведение войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население.

Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этого является, вы знаете прекрасно, ситуация в Станице Луганской, где состоялось успешное разведение войск, сейчас восстанавливается пешеходный мост. И вы знаете, что мы планируем до конца ноября уже построить такой фундаментальный мост".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом, - Зеленский о переговорах в Минске. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151503
 
 
 Топ комментарии
 
На своїй же землі відступаємо. Бидло ти баба моніка.
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На встрече в «нормандском формате» будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму. С наблюдателями.
Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции .... и Украина.


ЗЕБИЛЫ ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЕ РАЗОМ.
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Кажи **** відверто - ми відступаємо й кидаємо людей,які допомогали армії...там, як й у Станиці Луганській почнуть знімати українські прапори... ***** гумовий...
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Кличте Питра!!! Давайте телеграму до Англії.
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Нехай коло Гонтарихи Марина сама якийсь час побуде, поки ситуація така напружена.
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ваЗЕлин поздравляет кацапов, лугандонов. А вот про Украинцев он забыл. Их не с чем поздравлять, он продал их.
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Засирає голови як під час виборів "Конец войне, отмена тарифоф, свободу ФОПам, все сядут", тепер шантажує полоненими - "А ви що не хочете щоб наші хлопці повернулись ?". Зомбує лохторат на установку "Ето не будет больно". А дебілам цього і треба, щоб не було больно, було що жерти і не замерзнути, ще й бонус від Бабломойского на Г+Г ="Свати" і "Квартал", для тьоток після 30 "Танці"
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за пару кілометрів від луганської- купа парашинських танків...знято на авторегістратор цивільної особи , є в ютубі...хлопців з окопів, що рили та укріплювали наші позиції 5 років,- в чисте поле на розстріл? Ти, гидота...куди відводити??? до Маріуполя рукою подати....Чи забезпечуєш сухопутний коридор рософашистам в Крим??? Якщо розведення зі сторони окупантів проводилося, то чому вони так і залишаються на своїх укріплених позиціях до сьогодні???? а наші відступають....
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Katerina

@katrinverty
Почему Украина должна куда-то отводить войска с украинской территории? Наши украинские войска? С украинского Донецка, Луганска? По-че-му????? Это наша земля, почему там ходят рубли? Почему Рашка убивает нашу армию, на нашей территории???
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Дмитрий

@dmitriypaut

·25 мин

Чмо учло ошибки Януковича,капитуляция дается постепенно.Мы сдаем Золотое,армиюотводим в район Львова,но мы не договорились,мы просто отводим,для выборов,а там Норм формат.Кароч он нас уже сдал,но информировать нарит будут порционно.
Пора валить
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