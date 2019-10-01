 Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Зеленский заявил: "Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже всех поздравляю с началом. Очень верим в это. Разведение войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население.

Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этого является, вы знаете прекрасно, ситуация в Станице Луганской, где состоялось успешное разведение войск, сейчас восстанавливается пешеходный мост. И вы знаете, что мы планируем до конца ноября уже построить такой фундаментальный мост".

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