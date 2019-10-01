 Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Зеленский заявил: "Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже всех поздравляю с началом. Очень верим в это. Разведение войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население.
Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этого является, вы знаете прекрасно, ситуация в Станице Луганской, где состоялось успешное разведение войск, сейчас восстанавливается пешеходный мост. И вы знаете, что мы планируем до конца ноября уже построить такой фундаментальный мост".
Katerina
@katrinverty
Почему Украина должна куда-то отводить войска с украинской территории? Наши украинские войска? С украинского Донецка, Луганска? По-че-му????? Это наша земля, почему там ходят рубли? Почему Рашка убивает нашу армию, на нашей территории???
Дмитрий
@dmitriypaut
·25 мин
Чмо учло ошибки Януковича,капитуляция дается постепенно.Мы сдаем Золотое,армиюотводим в район Львова,но мы не договорились,мы просто отводим,для выборов,а там Норм формат.Кароч он нас уже сдал,но информировать нарит будут порционно.
Пора валить