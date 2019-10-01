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 Политика Украины
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 Суд начал рассмотрение иска Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ

Шевченковский районный суд Киева 1 октября провел подготовительное заседание в деле по иску главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"1 октября состоялось подготовительное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича в к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н., Савчуку М., Егошиной В. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации", - говорится в сообщении.

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На заседании во вторник представитель ответчика Натальи Седлецкой заявил ходатайство об истребовании доказательств, суд отказался удовлетворить это ходатайство.

В подготовительном заседании объявлен перерыв до 4 октября.

Напомним, Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году - начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

Он подал иск в Шевченковский районный суд Киева 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151502
 
   
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а как можно опровергнуть данные пограничников ???
правильно - их надо уничтожить
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Буде "грітися" в офісі але не довго. потім тільки Ростов спасе.
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...На заседании во вторник представитель ответчика Натальи Седлецкой заявил ходатайство об истребовании доказательств, суд отказался удовлетворить это ходатайство...
от і весь суд ...
відповідач попросив надіслати запит до прикордонної служби для з"ясування всіх фактів перетину кордону а суд відмовив ...цікаво як тепер сам позивач буде доказувати що журналісти надали недостовірну інформацію ...якщо богдан такий чистий і пушистий то він сам мав просити про то суд ...а так виходить що суд буде з"ясовувати те що не самі журналісти ні сам богдан довести не можуть ...а може суд повірить богдану на слово ...його репутація на фейсі написана Источник: https://censor.net.ua/n3151502
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Свобода слова,не то что при мародёре.
Правда,суд может запретить любые журналистские расследования,но то же суд
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Ну и хитрооппый этот богдан, никак сволочь не успокоится.
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Богдан -юрист,а седлецкая -пустозвонша.Помои лить и слабоумный может.А схемы -плитки и марення.Без суда -никак.Деньгами учить,или просто опровержение тпусто звонства- дело великоеУ Мальчиков начинается попадалово.Они думали можно обгадить любого,ан не так.
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Честь, достоинство, репутация....ДЕЛОВАЯ (!?). Зачем ему это надо? Это же несовместимые вещи с Богданом. Он же третий брат (меньшой) Сусика и Василия Богдана. А они, ещё те персонажи!
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