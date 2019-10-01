 Суд начал рассмотрение иска Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"1 октября состоялось подготовительное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича в к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н., Савчуку М., Егошиной В. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации", - говорится в сообщении.
На заседании во вторник представитель ответчика Натальи Седлецкой заявил ходатайство об истребовании доказательств, суд отказался удовлетворить это ходатайство.
В подготовительном заседании объявлен перерыв до 4 октября.
Напомним, Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году - начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.
Он подал иск в Шевченковский районный суд Киева 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ.
правильно - их надо уничтожить
от і весь суд ...
відповідач попросив надіслати запит до прикордонної служби для з"ясування всіх фактів перетину кордону а суд відмовив ...цікаво як тепер сам позивач буде доказувати що журналісти надали недостовірну інформацію ...якщо богдан такий чистий і пушистий то він сам мав просити про то суд ...а так виходить що суд буде з"ясовувати те що не самі журналісти ні сам богдан довести не можуть ...а може суд повірить богдану на слово ...його репутація на фейсі написана Источник: https://censor.net.ua/n3151502
Правда,суд может запретить любые журналистские расследования,но то же суд