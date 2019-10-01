 Суд начал рассмотрение иска Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"1 октября состоялось подготовительное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича в к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н., Савчуку М., Егошиной В. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации", - говорится в сообщении.

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На заседании во вторник представитель ответчика Натальи Седлецкой заявил ходатайство об истребовании доказательств, суд отказался удовлетворить это ходатайство.

В подготовительном заседании объявлен перерыв до 4 октября.

Напомним, Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году - начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

Он подал иск в Шевченковский районный суд Киева 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ.

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