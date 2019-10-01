EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  82  1
Все про:Днепр_город (2829) коммунальное предприятие (77) Филатов (355)

 Филатов: приоритетом городской власти в Днепре в 2020 году станут внутриквартальные дороги и благоустройство дворов

В 2020 году приоритетным направлением работы городских властей Днепра станут ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство дворов.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в эфире программы "Грани" на "34 канале", передает Цензор.НЕТ.

Работы уже начались. До конца года в городе планируют обновить дороги в 100 дворах.

"Это очень тяжелая работа, потому что даже не все подрядные организации готовы за это браться. Проще класть асфальт на большой дороге - это другой бюджет и технические возможности, чем руками снимать бордюры, выставлять их под линейку: очень много хлопот и другие объемы. С первого дня своего правления я говорил, что для того, чтобы сделать все внутриквартальные дороги, учитывая тот бюджет, который есть сейчас, нужно 7 лет. Но в 2020-м это будет приоритетом городской власти", - отметил Борис Филатов.

Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке

Источник: https://censor.net.ua/n3151495
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Угу! Приоритеты надо расставлять... варианта два!
Филатов: приоритетом городской власти в Днепре в 2020 году станут внутриквартальные дороги и благоустройство дворов - Цензор.НЕТ 9150
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх