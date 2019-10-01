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Все про:Черновицкая область (342) отравление (1305) Нацполиция (10160)

 56 человек, в том числе 10 детей, отравились на двух свадьбах в Черновицкой области, - полиция

В Путильском и Сторожинецком районах Черновицкой области отравились 46 взрослых и 10 детей, праздновавших свадьбы в местных ресторанах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В Путильское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 3 часов в районную больницу попали 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии. Отмечается, что по состоянию на 15:30 количество заболевших составило 50 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 5 до 15 лет. В полиции рассказали, что все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в с. Путила.

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Аналогичное сообщение поступило в Сторожинецкий отдел полиции - в местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок. Пострадавшие 29 сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

"Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в полиции.

Правоохранители собрали объяснения у врачей и потерпевших. По обоим фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о "нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

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Источник: https://censor.net.ua/n3151493
 
 
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Вот вам итог короткого правления ЗЕбила! Люди настолько обеднели, что им приходится покупать некачественные продукты и травиться ими!
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Зато при попереднике жили так хорошо, что почти половина трудоспособных разбежалась на зароботки по соседним странам.
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раньше в тех краях пищевых отравлений никогда не было
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В быдляке, идут частые потравы людей...Это же , как нужно не уважать друг-друга, чтобы просроченные продукты, на массовые мероприятия поставлять.. 56 человек, в том числе 10 детей, отравились на двух свадьбах в Черновицкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 8717
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