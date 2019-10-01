 Фракция "ЕС" требует в Раде отчета Пристайко и Рябошапки по разговору Трампа и Зеленскогои поиска путей сохранения антипутинской коалиции

Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время выступления на согласительном совете, передает Цензор.НЕТ,
"Европейская Солидарность" так же как вся страна, и весь мир внимательно следили за первым визитом президента Зеленского на 74-ю сессию ГА ООН. Безусловно, мы приветствуем то, что во время выступления с этой самой высокой мировой трибуны президент Зеленский называл Россию страной-агрессором, вспомнил трагическую судьбу нашего героя Василия Слипака, убитого российскими наемниками, но, к сожалению, это достойное выступление было перечеркнуту тем скандалом, который развернулся вокруг телефонного разговора президентов двух стран и четко показал, как долго можно формировать антипутинскую коалицию в мире и как несколькими некомпетентными, непродуманными фразами можно многое перечеркнуть.
"Пока в Вашингтоне ссора из Украины, Путин улыбается". Такой заголовок в The Wall Street Journal является, пожалуй, наиболее мягкий и отображает ту ситуацию, которая сегодня образовалась в международных медиа относительно этого скандала", - сказала Геращенко.
По ее словам, "Европейская Солидарность" считает, что на сегодня все вместе - власть и оппозиция, офис президента, МИД, парламент должны приложить максимум усилий, чтобы не просто остановить этот скандал, но и "разрулить" его для того, чтобы не оставалось обиды у партнеров Украины по ЕС, по нормандскому формату, для того, чтобы власти удалось сохранить двухпартийную поддержку в США, а это то, над чем так долго работала команда Петра Порошенко.
"Мы считаем, что важно инициировать приглашение в Верховную Раду министра иностранных дел Вадима Пристайко, для того, чтобы из первых уст услышать видение не только выхода из этой ситуации, но и минского, нормандского форматов. Так же и генерального прокурора Руслана Рябошапку, потому что в обществе возникает много вопросов, что же за реформы происходят в новой команде, когда мы серьезное усиление через законодательство офиса генпрокурора и "100% своего генпрокурора".
Я считаю, что было бы неплохо, чтобы мы могли задать генпрокурору вопросы относительно переходного правосудия, а он говорил, что работает над этим. Это очень важная тема, к которой должно быть причастен парламент, в контексте урегулирования войны в Донбассе", - отметила Геращенко.
Заслуги Потроха-Свинарчука.....
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
Какой там следующий вопрос у антипутинской коалиции после постройки СП-2? Давить клятую Рашку европейскими продуктами?
книге в частности помещены воспоминания Олланда про переговоры в Беларуси в феврале 2015 года, когда лидеры Франции и Германии пытались остановить обострение ситуации на Донбассе, где проходили бои за Дебальцево. "Намерения Владимира Путина были вполне очевидными. Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве", - пишет тогдашний французский лидер.
Есть партия эс.
А то что пэс,звучит как погоняло.
Так это ваша жопоболь.
Головой нужно было думать.